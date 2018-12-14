Elektro-ozmotik teknoloji

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Spor hazır giyim markası Kjus yakın zamanda kullanıcı kontrolüne açık elektronik bir membran ihtiva eden bir kayak montun tanıtımını gerçekleştirdi. Bu montu değerli kılan Hydro_Bot teknolojisine sahip olması. Bu teknoloji sayesinde, elektro-ozmoz denilen bir proses yardımıyla ter aktif bir şekilde montun içinden dışarıya doğru pompalanabiliyor. Dolayısıyla, montu kullanan kayakçının hareket halindeyken kuru kalması ve üşümemesi sağlanmış oluyor. Böylece, kayakçının performansı da artırılmış oluyor.