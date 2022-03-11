Çocuklar için Yüz Maskeleri

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Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni başlayan yeni akademik yılla birlikte ne tür yüz maskelerine ihtiyaç duyulmaktadır?

Henüz aşı olamayan okul çağındaki çocukların yüz maskelerini kullanmaları ve bu maskelerin önemli bir önlem olarak gerekliliği konusunda münazaralar ve müzakereler sürmektedir.

Laboratuvarımızda devam eden araştırmalar, çok katmanlı maskelerin tek katmanlı maskelere göre daha iyi olduğunu göstermiştir. Konfor bir faktör olduğundan, filtrasyona ek olarak pamuklu bir tabaka kullanılarak tene yakın rahatlık sağlanabilir ve filtrelemeyi geliştirmek için ek katmanlar kullanılabilir. N95 maskeler altın standart iken, 3 katlı yüz maskeleri yüzde 80-90 aralığında bir filtrasyon verimliliği ile küçük partiküllerin filtrasyonunu sağlayabiliyor ve çok katmanlı maskelere ihtiyaç olduğunu kanıtlıyor.

Texas Tech Üniversitesi’nde bir aşı araştırmacısı ve kimya mühendisliği profesörü olan Dr. Harvinder Gill, “KKD’ler, bulaşıcı hastalıklara karşı tedaviler ve tedaviler için çalışan araştırmacılar ve kriz zamanlarında etkilenen insanlara yardım etmek için çalışan ön saflardaki müdahaleciler için ilk güvenlik hattıdır,” diyor. “Aşı insanları koruyabilir, ancak virüs aşılanmış insanlara bulaşabilir ve onlar bilmeden toplumdaki virüsün taşıyıcıları olabilir. Yüz maskeleri takarak bu kısır döngü durdurulabilir ve pandemi sonunu görebilir,” diye ekliyor Gill.

Temmuz ayından bu yana, aşılara ve diğer koruyucu önlemlere duyulan ihtiyacı gerçekten artıran Delta varyantı nedeniyle COVID-19 vakalarında artış var. 27 Temmuz’da Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu varyantın daha bulaşıcı olduğu tespit edildiğinden, kapalı kamusal ortamlarda yüz maskelerinin kullanılmasını tavsiye etti.

Yüz maskelerinin bulaşmayı azalttığı görülmüştür ve 12 yaşın altındaki çocuklar için aşı bulunamaması ve okulların tam bir yılın ardından yüz yüze eğitim vermeye dönüş yapması nedeniyle, ebeveynler güvenlik konusunda gerçekten endişe duymaktadır. 23 Ağustos’ta bir COVID-19 aşısının daha tam olarak onaylanmasına rağmen, bu yılın sonuna kadar 12 yaşın altındaki çocuklar için aşıların bulunması pek olası değildir. Bu görüş, yakın tarihli bir radyo röportajında ​​Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Dr. Francis Collins tarafından dile getirildi.

Nobel ödüllü Herbert Brown altında araştırma yapan Chennai merkezli Asthagiri Bitkisel Araştırma Vakfı’nın Genel Müdürü Dr. Srinivasan Narasimhan, “Aşıların henüz geniş nüfus için mevcut olmadığı ülkelerde ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde, yüz maskeleri gibi diğer karşı önlemlere ihtiyaç var. Okulların bu sonbahardan itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlamasıyla birlikte, yüz maskeleri takmak ve hijyen uygulamak gibi güvenlik önlemlerini dikkate almak önemli,” diyor. Çalıştığı kuruluş pamuk ve diğer malzemeleri emprenye etmek için doğal bitki bazlı antimikrobiyal formülasyonlar üzerinde çalışıyor.

Mikropların bulaşmasına engel teşkil edecek çok katmanlı yüz maskelerine ihtiyaç vardır. Ticari olarak temin edilebilen maskeler, örme ve dokuma kumaş yapıları kullanılarak yapılan iki ila dört katmana sahiptir. Gelecekte KKD’lerin daha fazla kabul görmesine yol açacak malzeme tipini, maskelerin yapım detaylarını ve konfor faktörlerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.