Dünyanın İlk Sürdürülebilir Moda Arama Motoru GLAMI.eco Açıldı

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GLAMI.eco, tüketicilerin modaya yönelik adımlarını sorumluluk bilinciyle atan markaları keşfetmesine yardımcı oluyor

GLAMI’nin sürdürülebilirlik araştırmasına göre, sürdürülebilir modayla ilgilenen müşterilerin %48’i ürünleri nasıl bulacağını ve satın alacağını bilmiyor. Satın almadaki en büyük engel, sürdürülebilir markalarla ilgili farkındalığın düşük olması ve GLAMI.eco da işte tam burada devreye giriyor. Platform, tek bir yerde farklı mağazalardan geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşterilerin sürdürülebilir markaları keşfetmesine yardımcı oluyor.

Sürdürülebilir modaya ilgi son beş yılda %46 arttı

GLAMI tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye’deki tüketicilerin %67,1’i moda alışverişi yaparken sürdürülebilirlik trendlerinden etkileniyor. Tüketiciler ayrıca aktif bir şekilde sürdürülebilirlikle ilgili bilgi arayışı içinde. Google trend verilerine göre “sürdürülebilir moda” ile ilgili yapılan aramalar son beş yılda %46 arttı.

Bu artışın getirdiği bir dezavantaj ise gösterilen ilgi ne kadar artarsa yanlış bilgi de o denli artıyor. Yeni uluslararası platform GLAMI.eco, tüketicilerin sürdürülebilirlik karmaşası içinde yolunu bulmasına ve modaya yönelik adımlarını sorumluluk bilinciyle atan markaları keşfetmesine yardımcı oluyor. GLAMI CEO’su Tomas Hodbod, “Misyonumuz, herkesin ulaşabilmesini ve bu konuda bilgi alabilmesini sağlamak için tüm sürdürülebilir moda dünyasını tek bir yerde birleştirmek ve organize etmek. Markaların arkasında yatan öyküleri bilmek, müşterilerin daha bilinçli moda tercihleri yapmasına yardımcı olacak” şeklinde konuşuyor.

GLAMI.eco’nun kriterleri

GLAMI, bizzat ürün satmak yerine tüm dünyadaki farklı alışveriş sitelerinden ve bağımsız markalardan moda ürünlerini bir araya getiriyor. Hiçbir giyim markasıyla bağlantısı olmayan bu bağımsız platform, markaları aşağıdaki kriterlere göre kontrol ediyor ve platforma kabul ediyor:

Materyal: Organik, biyolojik olarak parçalanabilir veya geri dönüştürülmüş materyaller

Üretim: Çevreye zarar vermeyen üretim süreci

İş gücü: Çalışanların çalışma koşulları ve gördükleri adil, etik ve güvenli muamele

Üretim süreçlerinin şeffaflığı

Sertifikalar: Markanın dünyaca kabul edilen sertifikalara sahip olması (ör. GOT, Fair Trade, Blue Sign)

Türkiye’deki müşterilerin %30,7’si ürünün doğal materyallerden üretilip üretilmediğine her zaman dikkat ederken, %29,1’i genellikle bakıyor. İnsanlara en sürdürülebilir olduğunu düşündükleri materyal sorulduğunda “Pamuk” cevabı açık ara birinci geliyor ancak arka planda işler bu kadar basit değil. Evet, pamuk doğal ve biyolojik olarak parçalanabilir bir materyal ama pamuğun üretiminde yüksek miktarlarda su harcanıyor ve büyümesi için hem geniş bir alan hem de ziraii ilaçlar kullanılması gerekiyor.

GLAMI Materyal Rehberi

Elinizden çıkardıktan sonra 5-6 ay içinde doğal olarak ayrışacağı için pamuklu trençkotu mu satın almalısınız? Yoksa plastik atıkların azalmasına yardımcı olmak için geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen ürünü mü tercih etmelisiniz?

Peki tüm sürdürülebilirlik kriterlerini göz önüne alarak sizin için en iyi materyalleri nasıl seçmelisiniz? GLAMI olarak tüketicilere bu konuda eğitici bir rehber hazırladıklarını söyleyen GLAMI CEO’su Hodbod, “Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkede yayınladığımız Materyal Rehberi ile kullanıcılarımıza kıyafetlerinin hangi materyallerden yapıldığı, materyallerin kökeni, bakım ipuçları ve sürdürülebilirlik ölçütleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler veriyoruz” diyor. Tüketicilere kendileri için doğru olan materyalleri seçme konusunda da yardımcı olan GLAMI’de kullanıcılar, materyal filtreleri sayesinde seçimlerini örneğin, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuktan yapılan ürünlerle sınırlayarak, istedikleri materyallere yönelik daha özel bir arama da yapabiliyor.

GLAMI.eco’nun öyküsü

GLAMI.eco şu anda Türkiye, Bulgaristan, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Almanya, Fransa, Slovakya, Slovenya, İspanya, Romanya ve Rusya dahil olmak üzere 15 ülkede bulunan moda arama motoru GLAMI’nin bir girişimi. Sürdürülebilir modanın geleceğin yıldızı olacağına tüm kalbiyle inanan genç bir ekibin tutkuyla ortaya koyduğu bir proje. Buna yönelik ilk adım olarak geçen sene sürdürülebilirlik ve materyal filtrelerinin yanı sıra bir Materyal Rehberi sunan GLAMI, Türkiye dahil olmak üzere tüm pazarlarda yerel markaları ve öykülerini öne çıkarmaya başladı. Bu öyle olumlu bir tepki aldı ki, tamamen sürdürülebilir markalara adanmış olan GLAMI.eco’yu oluşturmaya karar verdi. GLAMI CEO’su Tomas Hodbod konuyla ilgili olarak, “4.000 alışveriş sitesini bir araya getiren ve 15 ülkeden aylık 45 milyon ziyaretçi alan bir platform olarak, bilinçli modaya yönelik değişimi teşvik etme konusunda büyük bir fırsata sahiptik. GLAMI.eco’da halihazırda 120 sürdürülebilir moda markasını bir araya getirdik ve bunun yalnızca başlangıç olduğuna eminiz” açıklamasını yaptı.