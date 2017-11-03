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Dört çalışan ve 1.000 ton kapasiteyle yola çıkan, bugün ise 850 kişilik istihdama ve 800 bin ton kapasiteye ulaşan Ak-Kim’in 2023 hedefi 750 milyon dolar ciro.

Dünyada 4 trilyon dolarlık pazar olan kimya sektörünün Türkiye’deki en büyük oyuncularından olan Akkök Holding kuruluşlarından Ak-Kim’in Genel Müdürü 40. kuruluş yıldönümünde 2023 yılına kadar 300 milyon dolarlık yatırım müjdesi geldi. Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri’nin 40. yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği basın buluşmasına Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök de katıldı.

“CARİ AÇIĞIN YÜZDE 2’SİNİ KAPATMAK İSTİYORUZ”

2017 yılının, hem Ak-Kim hem de Akkök Grubu için çok önemli bir yıl olduğunu söyleyen Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, 2023 yılında Türkiye’nin cari açığının yüzde 2’sini Akkök Holding olarak kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Gerek ulusal, gerekse uluslararası ölçekte kimya sektörünün gün geçtikçe daha fazla önem kazandığını anlatan Dördüncü, “Akkök Holding olarak kimya sektörü bizim de odaklandığımız ana sektörlerden birisi. Kimya sektöründeki gelişmişlik seviyesi ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılıdır. Türkiye’ye baktığımızda görüyoruz ki, kimya sektörü, otomotiv ve hazır giyim sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör. Ancak Türkiye’nin dış ticaret açığında kimya sektörünün 25 milyar dolar payı var. Bu sebeple kimyada önceliğimiz katma değer oluşturan, inovatif ürünler geliştirmek” dedi.

CİRODA BÜYÜK HEDEF

Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök ise, Ak-Kim’in sadece ürün değil dünyaya know-how ihraç ettiğini söyledi. Dinçkök, “Akkök Holding olarak önceliğimiz sürdürülebilir büyüme ve karlılık oluşturarak; ülkemize ve paydaşlarımıza değer katmak. Ak-Kim dün olduğu gibi bugün de Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. Bu gururu her geçen gün biraz daha büyütmek en büyük hedefimiz” dedi. Ak-Kim’in bugün yurt dışında anahtar teslim kimya şirketleri kurarak 40 yılda biriktirdiği bilgi ve tecrübesini yurt dışındaki şirketlere aktardığını anlatan Raif Ali Dinçkök, “15 senedir yurt dışında anahtar teslim fabrikalar kuruyor. Ak-Kim 2002 ve 2004 yılında Ürdün’de Klor Alkali Tesisi kurup başarıyla devreye aldı. Yine Suudi Arabistan’da 2008 yılında iki ayrı Klor Alkali Tesisi, 2007’de Pakistan’da Hidrojen Peroksit Tesisi, 2011’de Yunanistan’da Hidroklorik Asit Tesisi, 2012’de Cezayir’de Klor Alkali Tesisi ve 2014 yılında yine Cezayir’de Demir III Klorür Tesisi kurdu. Sadece yurt dışında değil, yurt içinde de anahtar teslim tesis projeleri yapmak istiyoruz ve bu anlamda gelecek projelere talibiz” diye konuştu.

“FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Onur Kipri ise, şunları söyledi: 2023’e geldiğimizde Ak-Kim’i 750 milyon dolar cirolu bir şirket konumuna getirmek istiyoruz. 40 yıldır organik ve inorganik büyümesini sağlıklı şekilde sürdüren Ak-Kim, yeni şirket satın alma fırsatlarını da değerlendirecek. Gizem Frit’in ardından bu yıl Alman Dinox’u satın aldık. Var olduğumuz pazarlarda daha da güçlenmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge merkezinde yaklaşık 60 Türk mühendis, sürekli yeni ürünler için çalışıyor. Koç Üniversitesi ile birlikte yeni kurduğumuz araştırma merkezi bor tabanlı ürünler üzerinde uğraşıyor.”

ASKERE BOR TABANLI ÇELİK YELEK

Şirketin 40 yıllık sürecinde sadece üretimi 1.000 tondan 800.000 tona çıkarmakla yetinmediğini anlatan Kipri sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimya sürekli gelişen ve geliştirilmesi gereken bir sektör. Biz de Ar-Ge ekibimizi sürekli geliştirdik. Bugün Ak-Kim’in Ar-Ge merkezinde yaklaşık 60 Türk mühendisi sürekli yeni ürünler için çalışıyor. Türkiye’de sanayi açısından çok önemli girdileri sadece Ak-Kim üretiyor. Koç Üniversitesi ile birlikte yeni kurduğumuz araştırma merkezi bor tabanlı ürünler üzerinde çalışıyor. Bu ürünler zırhlarda ve çelik yeleklerde kullanılacak. Ümit ediyoruz ki askerlerimizin hayatını kurtaracak ve can kaybını azaltacak. Karayolları için yeni geliştirdiğimiz asfalt katkı maddesi ile asfaltın daha uzun ömürlü olmasını ve yakın gelecekte köprü ve otoban asfaltlarının her yıl değişmemesine

katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Düşük ısıda yıkansa bile çamaşırların makineden tertemiz çıkmasını sağlayan hammaddeyi biz üretiyoruz. Ütü istemeyen gömlekler, suda eriyen tuvalet kâğıtları da bizim ürünlerimiz sayesinde üretiliyor. Yapı kimyasalları ile daha sağlam binaların yapılmasına katkıda bulunuyoruz.”

Kimya sektörünün milyarlarca insanı yakından ilgilendirdiğini ve kimyadaki gelişimin ülkelerin gelişimi ile doğrudan bağlantılı olduğunu da vurgulayan Kipri, “Servis ve imalat sektörüne hammadde ve yardımcı madde sağlayan dünya kimya sanayinin yıllık cirosu 4 trilyon doları aşmaktadır” dedi.

SEKTÖR 300 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Türkiye’de kimya sanayinin 300 bin kişiyi istihdam ettiğinin altını çizen Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakam imalat sanayindeki toplam istihdamın yüzde 9’u kadardır. Aileleri ile baktığımızda 1 milyon 200 bin kişi doğrudan bu sektörden geçimini sağlamaktadır. Dolaylı istihdamla birlikte kimya sanayi, ülke için önemli bir iş kapısıdır. Ancak sektörün önemli sorunları da var. Hammaddede yurt dışına bağımlılık, kimyanın en çok dış ticaret açığı veren ikinci sektör olmasına yol açıyor. Türkiye’de 25-30 milyar dolarlık bir kimya üretimi var. 14 milyar dolarlık ihracata karşın, sektör 40 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor yani sektörün cari açığı 25 milyar dolar mertebesinde. Tüketim arttıkça kimyasal ihtiyacının da artacağı, 2023 ve sonrasında cari açığın, eğer önlem alınmazsa, 50 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmekte. Bu cari açığı kapatabilmek için de sektörümüzün katma değeri yüksek performans kimyasallarına, Ar-Ge ve inovasyona ve petrokimya ürünlerine odaklanması gerekiyor.”

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