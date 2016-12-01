Online Dergi

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Tekstil Teknik Dergisi Nisan 2013 Sayısı
Merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum.
Şuan Sanat Eğitimi ile ilgili bir tez yazıyorum ve yıllar öncesinde Gazi Üniversitesi’nden hocamız Prof.Dr.Zahide İmer’in, derginiz Tekstil Teknik Dergisi, Haziran 1999, Sayı 173 ‘te yazmış olduğu bir makaleye ulaşmaya çalışıyorum, eğer elinizde kopyası var ise Sayfa 110-115 arası makalenin yayınlandığını biliyorum, paylaşma imkanınız olursa çok sevinirim.
Teşekkürler.
Kaan Cengiz
Paylaşımlarınız için teşekkürler.. Kaliteli yayınlarınızın devam etmesini temenni ederiz…
merhaba,
derginizin 2008 kasım ayı sayısına nasıl ulaşabilirim.? yardımcı olabilirseniz sevinirim. teşekkür ederim