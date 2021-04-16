Pazartesi , 19 Nisan 2021
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Nisan 2021

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İş Dünyasında Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme, kurumların faaliyetlerinde, iş yapış biçimlerinde köklü değişimler meydana getirmekte. Şirketlerin üretim metotlarından müşteri beklentilerine, ...