Zorlu özel elyaflar için dayanıklı pompalar

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Kürekli teknelerin, Airbus 380’in, güvenlik donanımlarının veya stadyum çatılarının ilk bakışta çok az ortak noktası vardır. Oysa ki belirli özelliklerini özel elyaf kullanımıyla elde ederler: Aramid elyaflar ve karbon elyaflar, çoğu zaman kompozit malzeme olarak kullanılan özel iplik olarak işlenir. Dünya çapında fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması çalışıldığından, bu elyaflara olan talep artmaktadır. Ağırlığı düşürmek ve ağır metal parçaları değiştirmek için yeni çözümler gereklidir.

Aramid elyaflar son derece agresif ve son derece kimyasal bir proses ile üretilmektedir. Karbon elyafı üretmek için kullanılan polimerik çıkış̧ ürününün akrilikten üretildiği yöntem de farklı bir yöntemdir. Fakat daha az zor bir işlem değildir. Bu zorlu proseslerde dişli pompalar, eriyik taşımasının sadece son derece hassas kumandasından sorumlu değildir, aynı zamanda agresif bir ortamda uzun ömürlülük, dayanıklılık ve maliyet verimliliği de önemli bir rol oynamaktadır.

Özel görevler için özel ham maddeler

Proses, pompanın beklenen kullanım ömrü̈ ve bakım sıklığı, pompanın ve bileşenlerinin üretildiği malzemelerin seçimi için belirleyici faktörlerdir. Oerlikon Barmag, ideal bir sonuç̧ için farklı ham maddeleri ve en yeni teknolojileri akıllı bir şekilde birbiriyle kombine etti. Seramik kaplamalı yüzeyler, DLC kaplamalı dişli çarklar ve miller, kobalt alaşımlı pompalar (StelliteTM) veya zirkonyum oksit seramik ve dubleks çelikten yapılmış̧ sağlam ve uzun ömürlü̈ Oerlikon Barmag hibrit konstrüksiyonlar, ZP ve GM yapı serisinin yüksek hassasiyetli pompaları kullanım türüne bağlı olarak optimize edilmiş̧ şekilde tasarlanmaktadır. Farklı yalıtım sistemleri ve bireysel tahrik konseptleri pompa ürün yelpazesini tamamlamaktadır. Böylece Oerlikon Barmag, karmaşık süreçlerde farklı maddelerin yüksek hassasiyetli dozajlaması için müşterilerine her durumda teknolojik olarak lider, güvenilir ve ekonomik bir çözüm sağlar.