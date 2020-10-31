Zorlu koşullar özel çözümler ister…

Asteks’in geç kirlenme özelliğine sahip yeni nesil cer manşonları, iplik üreticilerinin aradığı performans ve uzun ömürlü çözümü sunuyor. Ayrıca daha hazırlık aşamasında iplik kalitesi ve üretimde verimlilik artışına önemli derecede katkı sağlıyor.
İplik üreticileri sert rekabetin yaşandığı pazar koşullarında bir yandan kalite ve verimliliklerini yüksek tutmaya bir yandan da işletme maliyetlerini aşağıya çekmeye odaklanıyor. Bu süreçte kirli pamuklarla çalışmanın getirdiği zorluklar maliyetleri artırır. Asteks, özellikle yöre pamuklarında görülen kirlenme karşısında başarılı olan yeni nesil cer manşonlarını yakın zamanda pazara sundu. Asteks’in yeni nesil E-750 / HG-650 cer manşonu, HG-650 penye çıkış manşonu ve HG-650 penye koparma manşonu kısa sürede iplikçilerin en büyük yardımcıları arasına girmeyi başardı. Asteks’in HG-650 65 shore cer manşonu, benzerlerine kıyasla %50 daha fazla temiz kalma süresine sahiptir. Saha çalışmalarında bu manşonun 2 vardiyada bir temizleme ihtiyaç duyduğu gözlemlendi.
HG-650 ayrıca daha uzun bir rektefiye periyoduna sahiptir. Asteks yaptığı çalışmalarda sahada ortalama 60 günde bir taşlamanın verimli çalışma için yeterli olduğunu tespit etti. Benzer ürünlerde ise rektefiye süresi bunun yarısı olarak görülüyor, bu da manşon ömrünün aynı oranda düşük olduğu anlamına geliyor. Asteks’in pazardaki gerçek üretim koşullarında derlediği bu veriler, işletmelerdeki proseslere ve kullanılan pamuğa göre farklılık göstermekle birlikte, benzerlerinden daha iyi seviyelerde kalmayı sürdürüyor. Yeni nesil manşonların bir başka üstünlüğü ise şerit kalite verilerinde, daha iyi USTER düzgünsüzlük değerleri ile görülmektedir. Asteks HG- 650 penye makinesi çıkış manşonu da sarmadaki rahat çalışma avantajının yanı sıra, diğer markalar ile
karşılaştırıldığında USTER kalite değerleri yönünden olumlu sonuçlar sağlıyor.
ASTEKS YENİLİKÇİ VE FONKSİYONEL ÜRÜNLER ÜRETİYOR
Asteks Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur, son yıllarda artan makine hızları ve artan elyaf çeşitliliği nedeniyle yenilikçi ve fonksiyonel ürünler üretmeye başladıklarını söyledi. İlknur sözlerini şöyle sürdürdü; “Eğirme prosesinde elyaf kontrolünün sağlanması ve bunun arttırılması hem iplik kalitesi hem de maliyet yönetimi açısından yüksek önem taşıyor. Sunduğumuz Cerpenye manşonları iplikçilere bu konuda aradıkları çözümleri sunuyor. Geç kirlenme özelliğine sahip bu manşonlar, elyafların daha iyi kontrol ve sevkini sağlayarak, sonraki proseslerde kalite ve verimliliği güvence altına almak yönünde, önemli görevleri yerine getiriyor. İşletme içi verimlilik, tasarruf ve üretimdeki kalite artışı yönündeki müşteri geri bildirimleri bizleri oldukça memnun ediyor.”
Mariteks Maraş İplik İşletme Müdürü Bülent Topal:
Asteks’in yeni cer manşonlarını sekiz aydır kullanıyoruz ve gösterdiği performanstan oldukça memnunuz. Makinelerimizle gelen orijinal manşonlarla bir vardiyayı bulmayan temizlik periyodlarımız Asteks’in HG-650 cer manşonları ile bir güne kadar rahatlıkla uzadı. Kirli pamuklarla çalışmalarda manşonların vardiya başı temizlenmesi en iyisidir ama, HG-650 silinmeden de gün boyu çalışmaya devam edebiliyor. Normal çalışma şartları altında kullandığımız HG-650 cer manşonlarının 2 aydan uzun süre rektefiyeye ihtiyacı olmadığını gördük. Bu süreçte iplik kalitemizde ve USTER değerlerimizde herhangi bir kayıp yaşamadık. Asteks’in yeni cer manşonunu iplik kalite değerleri konusunda herhangi bir endişe olmadan, güvenle kullanıyorum. Ürünün yüksek kalitesinin yanı sıra, bize hızla tedarik edilmesi de çok önemli. Yurtdışından manşon getirtmek 4-5 haftayı bulabiliyorken, Asteks’in bu manşonları talebimiz üzerine 1-2 haftada bize teslim edilmiş oluyor. Ayrıca, diğer bilinen markalarla maliyet & fayda bazında karşılaştırıldığında %20-30’luk daha iyi bir ekonomik avantaja da sahip. Bu kaliteli üretimi ve başarılı çalışmaları nedeniyle Asteks ile iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor.
Gülle Tekstil Makine Bakım Koordinatörü Hüseyin Güler:
Asteks’in HG-650 cer manşonları öncelikle rakip manşonlara kıyasla, %15-20 daha geç kirleniyor. Tabii, pamuktaki kirlilik oranı bu süreyi aşağı veya yukarı çekebiliyor. Gülle Tekstil olarak her bir vardiyada manşonları temizliyoruz. Ancak bu manşon bir vardiya silinmeden de çalışmasını tamamlayabiliyor. Bir tekstil işletmesi olarak rektefiye sıklığı bizim için önemlidir. Cer makinalarında da çok daha iyi değerler sağlayan HG-650, hem temiz kalma hem de kalite açısından benzerlerine kıyasla çok daha iyi bir üründür. Ayrıca kompakt iplik makinesinde de kullandığımız HG-650 manşonu iplik kalitesini bozmadan 30 ile 45 gün arasında rektefiye olmadan kaliteli çalışmasını sürdürebiliyor. Avrupa’dan aldığım diğer manşonlara göre çok daha iyi ince yer ve kalın yer gibi iplik düzgünsüzlük değerlerine, USTER kalite değerlerine ulaşıyoruz
Manşon talebimiz olduğunda Asteks bize üç günde manşon gönderebiliyor, bunu Avrupalı bir üreticiden talep etsem, ürün 3 aydan önce gelmiyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Manşon nedeniyle üretimin durması ve yüksek manşon stoku tutma gibi bir zorunluluk yaşamıyoruz. Tekstil endüstrisi ile bir partner gibi çalışıp, AR-GE çalışmaları yürüten Asteks’in ürün ve hizmet kalitesi Avrupalı rakiplerinin çok üzerinde ve bu anlamda Asteks i çok başarılı buluyorum.
Rubenis İplik Fabrika Müdürü Metin Özdemir:
Rubenis İplik olarak yüksek kalite odaklı ve ekstra özenli üretim süreçleri uygulamaya çalışıyoruz. Kullandığımız cer manşonlarını vardiyada saat başı temizliyoruz. Standart bir iplik üreticisine göre daha fazla temizlik gerçekleştiriyoruz. Diğer rakip ürünlere göre daha uzun temiz kalma süresine sahip olan HG-650 manşonlarını, üretim süreçlerindeki hassasiyetimiz nedeniyle, 15 günde bir rektefiye ediyoruz. Taşlama süresini daha da uzatabiliyoruz ancak özel ipliklerimiz için bu süreyi kısa tutuyoruz. HG-650 cer manşonu ile elde ettiğimiz temiz kalma ve rektefiye süresi bizler için çok daha olumludur. Manşon daha temiz olduğu için, ileriye doğru iplikte ince yerler, kalın yerler azalıyor. Eski cer manşonlarına göre, HG-650 cer manşonu ile kayda değer, daha iyi iplik kalite değerleri elde ediyoruz. Bunu USTER kalite test sonuçları ile net bir şekilde gördük. Asteks’i manşon kalitesi açısından özellikle tercih ettiğimizi belirtmek isterim.
Texhong Textile Makine Enerji Sorumlusu Tarık Karagözoğlu:
Fabrikamız bir yıldır faaliyette ve Asteks’in HG-650 cer manşonlarını 5-6 aydır kullanıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bu manşonların diğer markalara göre daha uzun süre temiz kaldığını gördük. HG-650 manşonları geç kirlenme özelliği açısından benzerlerinden %30 daha iyi konumda. Her bir vardiyada standart olarak, cer manşonlarına iki kere temizlik uyguluyoruz. Kalite bizim için en önemli olgu ve iplik kalitemizi bu yönde en küçük bir riskten uzak tutmak için rektefiyeyi iki haftada bir gerçekleştiriyoruz. Bütün makine marka ve modellerinde uyumlu çalışabilen HG-650 cer manşonunu kullanırken iplik düzgünsüzlük ve diğer kalite değerlerinde iyileşmeler gözlemledik. Texhong olarak kalite odaklı olduğumuz için, müşteri memnuniyeti ve üretim verimliliğinde katkı sağlayan Asteks’in HG-650 cer manşonunu tercih ettik.