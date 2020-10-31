Zorlu koşullar özel çözümler ister…

ASTEKS YENİLİKÇİ VE FONKSİYONEL ÜRÜNLER ÜRETİYOR

Asteks Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur, son yıllarda artan makine hızları ve artan elyaf çeşitliliği nedeniyle yenilikçi ve fonksiyonel ürünler üretmeye başladıklarını söyledi. İlknur sözlerini şöyle sürdürdü; “Eğirme prosesinde elyaf kontrolünün sağlanması ve bunun arttırılması hem iplik kalitesi hem de maliyet yönetimi açısından yüksek önem taşıyor. Sunduğumuz Cerpenye manşonları iplikçilere bu konuda aradıkları çözümleri sunuyor. Geç kirlenme özelliğine sahip bu manşonlar, elyafların daha iyi kontrol ve sevkini sağlayarak, sonraki proseslerde kalite ve verimliliği güvence altına almak yönünde, önemli görevleri yerine getiriyor. İşletme içi verimlilik, tasarruf ve üretimdeki kalite artışı yönündeki müşteri geri bildirimleri bizleri oldukça memnun ediyor.”

Mariteks Maraş İplik İşletme Müdürü Bülent Topal:

Asteks’in yeni cer manşonlarını sekiz aydır kullanıyoruz ve gösterdiği performanstan oldukça memnunuz. Makinelerimizle gelen orijinal manşonlarla bir vardiyayı bulmayan temizlik periyodlarımız Asteks’in HG-650 cer manşonları ile bir güne kadar rahatlıkla uzadı. Kirli pamuklarla çalışmalarda manşonların vardiya başı temizlenmesi en iyisidir ama, HG-650 silinmeden de gün boyu çalışmaya devam edebiliyor. Normal çalışma şartları altında kullandığımız HG-650 cer manşonlarının 2 aydan uzun süre rektefiyeye ihtiyacı olmadığını gördük. Bu süreçte iplik kalitemizde ve USTER değerlerimizde herhangi bir kayıp yaşamadık. Asteks’in yeni cer manşonunu iplik kalite değerleri konusunda herhangi bir endişe olmadan, güvenle kullanıyorum. Ürünün yüksek kalitesinin yanı sıra, bize hızla tedarik edilmesi de çok önemli. Yurtdışından manşon getirtmek 4-5 haftayı bulabiliyorken, Asteks’in bu manşonları talebimiz üzerine 1-2 haftada bize teslim edilmiş oluyor. Ayrıca, diğer bilinen markalarla maliyet & fayda bazında karşılaştırıldığında %20-30’luk daha iyi bir ekonomik avantaja da sahip. Bu kaliteli üretimi ve başarılı çalışmaları nedeniyle Asteks ile iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor.

Gülle Tekstil Makine Bakım Koordinatörü Hüseyin Güler:

Asteks’in HG-650 cer manşonları öncelikle rakip manşonlara kıyasla, %15-20 daha geç kirleniyor. Tabii, pamuktaki kirlilik oranı bu süreyi aşağı veya yukarı çekebiliyor. Gülle Tekstil olarak her bir vardiyada manşonları temizliyoruz. Ancak bu manşon bir vardiya silinmeden de çalışmasını tamamlayabiliyor. Bir tekstil işletmesi olarak rektefiye sıklığı bizim için önemlidir. Cer makinalarında da çok daha iyi değerler sağlayan HG-650, hem temiz kalma hem de kalite açısından benzerlerine kıyasla çok daha iyi bir üründür. Ayrıca kompakt iplik makinesinde de kullandığımız HG-650 manşonu iplik kalitesini bozmadan 30 ile 45 gün arasında rektefiye olmadan kaliteli çalışmasını sürdürebiliyor. Avrupa’dan aldığım diğer manşonlara göre çok daha iyi ince yer ve kalın yer gibi iplik düzgünsüzlük değerlerine, USTER kalite değerlerine ulaşıyoruz