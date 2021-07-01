Yünsa’dan otomasyon ve dijitalleşme atağı: 650 makineyi online izliyor

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Endüstri 4.0, otomasyon ve dijitalleşme alanlarında yatırım projelerine ve iyileştirme çalışmalarına ağırlık veren Yünsa, üretim hattındaki 650 makineyi online izliyor. Yünsa’nın dijitalleşme süreciyle ilgili bilgi veren Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz,“Dijitalleşme çalışmalarını sadece ürün üzerinde değil baştan sona hammadde girişinden üretilen ürünün sevkiyatına kadar olan tüm süreçlerimizde ele alıyoruz” dedi.

Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük yünlü kumaş üreticisi Yünsa, teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde, küresel markalara karşı rekabet avantajını artırıyor. Yünsa, 2021 yılı için planladığı 4 milyon Euro’luk yatırım planlamasını hayata geçirmeye devam ediyor. Yünsa’nın Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, ”Geçen yıl temelini attığımız strateji doğrultusunda, Yünsa’ya avantaj sağlayacak, Endüstri 4.0 altyapısına uygun, otomasyon ve kontrol sistemleri ile sürdürülebilir ve ekolojik üretim süreçleri geliştirmeye devam ediyoruz,” şeklinde konuştu. Sürmegöz “Bir yandan inovatif ürün geliştirirken diğer yandan da hammadde girişinden tüm üretim süreçlerinin online takip ve kontrol edilmesine kadar her aşamada teknolojinin avantajlarından yararlanıyoruz.

Endüstri 4.0, IOT, RFID, akıllı giyilebilir teknolojiler ve dijitalleşme konularında yatırım projeleri ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün 650 adet makinemizi tüm mühendis ve yöneticilerimiz bulundukları herhangi bir ortamdan online olarak izleyebiliyor. Bu sayede anlamlı veriler biriktirerek büyük veri çalışmaları ile süreçlerimizi de iyileştirme fırsatı yaratıyoruz. Eskiden manuel ya da ofis uygulamaları ile hazırlanan birçok rapor ve sunum bugün tüm verilerin dijital ortamlara taşınması ile otomatik, hızlı ve verimli bir şekilde oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.

Yünsa Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi

Sürmegöz tekstil sektörünü ilgilendiren yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini belirtti. “Yaklaşık 200.000 m2’lik alana kurulu entegre üretim tesisimizle Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi konumundayız. Fabrikamızda yıllık 4 bin 500 ton kamgarn iplik üretme ve 10 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahibiz. İplik, çözgü ve dokuma, boyama ve apreleme süreçlerinin tamamını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz.

Yünsa olarak sürekli değişim ve gelişim içerisindeyiz. Farklılık doğurabilecek, bize rekabet üstünlüğü sağlayabilecek teknolojilerin takip edilmesi en önemli önceliklerimizden biri. Sadece bu konu için kurduğumuz özel bir ekibimiz var. Diğer yandan da otomasyon ve robotların kullanımının mümkün olduğu alanlarda da fizibilite çalışmaları ile yeni yatırımlara karar vermeye çalışıyoruz” dedi.

Koleksiyonumuzu dijitale taşıdık

Her rengin sayısız tonu olduğu gibi dijital bir karşılığı olduğunu da vurgulayan Sürmegöz, “Pandemi döneminde iş yapış şekillerinin dijital dünyaya taşınmasıyla Yünsa olarak biz de kumaş koleksiyonumuzu dijital ortama taşıdık. Müşteri ziyareti yapamadığımız bu dönemde tasarımlarımızı müşterilerimize bulut ortamı üzerinden aktardık. Ayrıca kusursuz hizmet sunmak için renkleri dijital olarak kodladık. Bu sayede kendi dijital renk veri tabanımızı oluşturarak Yünsa standartlarına uygun hizmetimize devam ediyoruz.” dedi.

RFID teknolojisiyle kumaşla makine haberleşecek

Sürmegöz nesnelerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan RFID teknolojisine geçiş çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Sürmegöz, “RFID çipler ile kumaş izlenebilirliği ve proses şartlarını çalışılan kumaşa uygun olarak makinenin kendi kendine ayarlaması üzerinde yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bu sistemi kademeli bir şekilde devreye alarak yıl sonuna kadar tüm apre makinelerinde RFID teknolojisi ile izlenebilirliği bir üst seviyeye çıkarmayı, kayıplarımızı azaltmayı ve kaliteyi yükseltmeyi hedefliyoruz” şeklinde devam etti.

Dokumada akıllı saatler kullanılıyor

Dokuma işletmesinde akıllı saatler ile operatörlerin kopuşları görmesi üzerine de çalıştıklarını belirten Sürmegöz, “Bu çalışma ile dokuma operatörlerinin sorumlu oldukları makinelere daha hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde duruşları kısaltmayı, kaliteyi artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.