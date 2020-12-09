Yünsa’dan cilde bakım yapan kumaş

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Yenilikçi ürünleriyle 50’den fazla ülkeye ihracat yapan yünlü kumaş üreticisi Yünsa, tekstil sektöründe inovasyona öncülük ediyor. Yünsa şimdi de cilde bakım yapan avokado yağı ile bütünleştirilmiş yünlü kumaş üretti

Sağlıklı beslenme trendinin simgesi haline gelen avokado artık kumaşın da içinde. Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi Yünsa, tekstile inovasyon katan ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’nin ilk avokado yağı katkılı yünlü kumaşını üretti.

Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, teknolojiyi yakından izlediklerini ve sektördeki değişime öncülük ettiklerini söyledi. Sürmegöz, “Sektör olarak modanın ve trendin başladığı yerdeyiz” dedi. Sürmegöz, bu nedenle Yünsa’nın Ar-Ge ile inovasyonu her zaman önde tuttuğunu ifade etti.

Sürmegöz, AvoCare ismi verdikleri kumaşın bu yaklaşımla ortaya çıktığını, teknolojiyi üretime yansıttıklarını kaydetti ve şöyle konuştu: “Yünsa’da Ar-Ge ve Ür-Ge ekiplerimizin çalışması sonucu ortaya çıkan AvoCare apre projesini başarıyla uyguladık. Üretim hattındaki teknolojik altyapımız sayesinde yünlü kumaşa avokado yağını nüfuz ettiriyoruz. Yünsa’nın 2020-2021 koleksiyonuna giren AvoCare kumaşlarla sektöre avokado içerikli doğal yumuşaklık sağlayan ürünler kazandırdık. Aynı zamanda çevreci üretime imkan veren AvoCare kumaşlarımız, avokado yağının doğal etkileri sayesinde cilde bakım da yapıyor.”

İçeriğinde beta karoten, linoleik asit ile A, D ve E vitaminleri bulunan avokado yağı, cilt nemlendirici özelliği nedeniyle kozmetik sektöründe sıkça kullanılıyor. Bunun yanı sıra bilimsel araştırmalar, avokado yağının yaraları iyileştirmeye ve ciltte kolajen üretimini artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.