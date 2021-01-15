Yünsa’dan 4 milyon Euro’luk yatırım planı

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Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 2020’yi hem üretim hem yatırım anlamında hasarsız atlattı. Geçen yıl 2 milyon Euro’luk yatırımla üretim hattını modernleştiren Yünsa, bu yıl da dört milyon Euro’luk makine parkı yatırımı yapacak.

Yenilikçi ürünleriyle 50’den fazla ülkeye ihracat yapan yünlü kumaş üreticisi Yünsa, pandemiye rağmen 2020’yi yatırımla kapattı. Üretim maliyetleri, faaliyet ve finansman giderleri yönetimindeki çevik uygulamaları sayesinde 2020’yi bir önceki yıla göre daha iyi kapattıklarını ifade eden Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, 2021’de de yatırıma devam mesajı verdi.

Pandeminin küresel etkilerine rağmen, yılın ikinci yarısında hızlandıklarını belirten Sürmegöz, 2020 yılında yaklaşık 2 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sürmegöz, zor bir dönemi kârlılıkla geride bırakmanın verdiği güçle 2021 planları için harekete geçtiklerini söyledi.

Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, “Bu yıl içinde kademeli olarak 4 milyon Euro’luk yatırım planlıyoruz. Rekabette Yünsa’ya avantaj sağlayacak boya ve apre işletmelerindeki yenilemeler ve endüstri 4.0 altyapısına uygun teknoloji yatırımlarına öncelik vereceğiz. Bu yıl üçüncü çeyrekten itibaren Yünsa olarak pandemi öncesi gerçekleştirdiğimiz üretim rakamlarına ulaşmayı, hatta üzerine çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Sürmegöz, “Geçtiğimiz yıl stratejilerimizi gözden geçirdik, sağlam sermaye yapımız ile finansal verimliliğe odaklandık. Yeni ortaklık yapısı ile birlikte şirketimizin birikmiş yatırım planlarını hızlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık. Mevcut yapımızı çok daha çevik bir hale dönüştürdük. Yeni yılda da bu çevik yapımızı kaybetmeden karlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yurtdışında oluşabilecek fırsatlara karşı da radarlarımız açık. Sektörümüzle ilgili yan alanlara yönelik araştırma ve fizibilite çalışmalarımız sürüyor” diye belirtti.