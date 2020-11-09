Yünsa net kârını 10 kat artırdı

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Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi Yünsa, pandeminin damga vurduğu 2020 yılının üçüncü çeyreğini başarıyla kapattı. Salgına rağmen yatırımlara devam eden şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçları, yıl sonu için güçlü sinyaller veriyor.

Yünsa’nın 2020 yılı üçüncü çeyreğine ait konsolide faaliyet sonuçları açıklandı. Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi olan ve 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa, pandeminin etkisine rağmen yılın ilk dokuz ayında brüt kâr marjını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 7 puan artırarak yüzde 23’e çıkardı.

Yılın ilk dokuz ayında 244 milyon TL ciro elde ettiklerini belirten Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz üretim maliyetleri, faaliyet ve finansman giderleri yönetimindeki çevik uygulamalarının başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. Kumaşta kalite kaybına yol açan üretim hatalarını önleyen ve kendilerine Kaizen Ödülü kazandıran projenin katkısını da dile getiren Sürmegöz, bu gelişmeler sayesinde pandemiye rağmen Yünsa’nın net kârının geçen yılın aynı dönemine göre 10 kattan fazla artarak 11,2 milyon TL’ye ulaştığını söyledi. Sürmegöz 2019’daki devirden sonra Yünsa’nın hızla büyüdüğünü vurgulayarak yukarı yönlü seyreden rakamların başarıyı kanıtladığını kaydetti.

Sürmegöz, “Covid-19 salgını sektörde hem yurt içi hem de yurtdışı pazarlarımızı etkiledi. Ancak biz yatırımlarımıza planlandığı şekilde devam ettik. Pandeminin etkisiyle meydana gelen kapasite kullanım oranımızdaki düşüşü fırsata çevirdik ve rekabet üstünlüğümüze katkı sağlaması için makine parkımızda teknolojik odaklı yenilemeleri uygulamaya aldık. Ar-Ge çalışmalarımız, inovatif ürünlerimiz önümüze yepyeni fırsatlar çıkarıyor. Esnek, teknolojiyi iş süreçlerinin merkezine alan, müşteri odaklı anlayışımız bize başarılı iş sonuçları getiriyor. Kârlılıkta kaydettiğimiz artış da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hedefimiz yılı da aynı şekilde kârlı kapatarak 2021’e güçlü bir başlangıç yapmak” dedi.

Üst segment ve yenilikçi ürünleri ile Türkiye’yi, dünyada başarıyla temsil eden milli markalardan Yünsa, yıllık 4 bin 500 ton kamgarn iplik üretme ve 10.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahip. Antiviral, su itici, UV korumalı, kendi kendini temizleyen gibi özelliklerde kumaşların yanı sıra paraşüt kumaşı gibi stratejik öneme sahip ürünleri de bulunan Yünsa, 47 yıldır hem Türkiye’de hem de dünyada uluslararası markalara ürün sağlıyor.