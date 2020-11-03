Yıldız Makine müşterilerinin başarılarının bir parçası olabilmek için üretiyor

Kumaş boyama makinaları Türkiye ́nin tekstil sektörüne yönelik üretimini yaptığı makinaların başında gelmektedir. Zaman içerisinde kendini geliştiren ve gelişen teknolojilere ayak uyduran tekstil makinaları üreticileri Dünya ́nın birçok ülkesine ihracat yapmayı başarmışlardır. Günümüzde Dünya ́nın dört bir yanında Avrupalı üreticilerle yarışır hale gelen firmalarımız birçok pazarda kontrolü eline almış, iç piyasada da dışa olan bağlılığı büyük ölçüde azaltarak ithalat-ihracat dengesinde tek dış ticaret açığı vermediğimiz makine grubunu oluşturmaktadır. Tekstil makina sanayisinin kilometre taşları olarak adlandırdığımız firmalardan birisi de Yıldız Makine’dir.
COVİD -19 nedeniyle oluşan pandemi süreci sonrası sektörde adını sıkça duyduğumuz firmanın yapmış olduğu üretimleri yerinde görmek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Firmanın kuruluşunu, gelişimini, gelecek yıllara ait planlarını Yönetim Kurulu üyesi Birkan Yıldızoğlu ile değerlendirme fırsatı bulduk.
EN İYİ BİLDİĞİNİ YAP, EN İYİ ŞEKİLDE YAP
Köklü bir geçmişe sahip Yıldız Makine, sektörde 35 yılı aşkın tecrübeye sahip Ali Yıldızoğlu tarafında 1998 yılında Tekirdağ ́ın Çorlu ilçesinde kuruldu diyerek açıklamalarına başlayan Birkan Yıldızoğlu, şu bilgileri aktardı. “Yıldız Makine, tekstil sektörüne yönelik sadece kumaş boyama makinaları üretmek amacıyla kurulan bir firmadır. Firmanın kuruluşunda benimsemiş olduğu ́ ́En iyi bildiğini yap, en iyi şekilde yap ́ ́ anlayışından vazgeçmeyerek sadece kumaş boyama makinaları üzerine yoğunlaşarak ve kendini geliştirerek bu alanda büyük bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olmuştur.
Biz birden fazla tipte makina üretmek yerine tek bir hedefe odaklanmayı tercih ettik. Ülkemizde tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu her makinayı üretecek kendi alanlarında usta üreticiler mevcut. Ben inanıyorum ki herkes işini kusursuz yapmaya özen gösterirse, yakın gelecekte Dünya pazarında ülkemiz bu alanda lider bir konuma ulaşacaktır.
SERİ ÜRETİM YERİNE ÜRETİMİ SINIRLI TUTARAK KUSURSUZU ÜRETİYORUZ
İlk kural olarak üretimde kalite diyen firmamız bugün dünya standartlarında makinalar üretiyor. Üretimimizi 3.000 metrekare kapalı 10.000 metrekare açık alandan oluşan kendi yerimizde gerçekleştiriyoruz. Biz seri üretim yerine üretim kapasitemizi sınırlı tutarak kusursuzu üretme çabasında olan bir firmayız. Bu anlayışımız sayesinde bugüne kadar müşterilerimizden tek bir olumsuz geri dönüş almadık. Bizim başarımızın, müşterilerimizin de başarısı olacağının bilincindeyiz. Bu yüzden, müşterilerimizin sorunsuz üretimi için sorun çıkarmayacak yüksek kalite makinalar üretiyoruz. Her makina için fazlasıyla emek ve zaman harcayarak, üst düzey kalite kontrollerine tabi tutuyoruz. Bunun bize dönüşü de uzun yıllar problem çıkarmayan yüksek kalite makinalar ve tekrarlayan siparişler olarak dönüyor. İç ve dış pazarlarda birçok düşük bütçeli işletme kuracak müşterilerin ikinci el makinalarımızı aradığını öğreniyoruz. Bulamıyorlar. Bugün hala ilk ürettiğimiz makinalar sorunsuz bir şekilde tam kapasite çalışmaya devam ediyor’’ dedi.
ÜRETİMİN % 80’İNİ İHRAÇ EDİYORUZ
İlk kurulduğu yıllarda iç pazara yönelik pazarlama stratejisi benimseyen firmamız 2000’li yılların başında ihracat kapısını aralamıştır diyerek sözlerine devam eden Yıldızoğlu, “İç pazarla başlayan satışlarımız ilerleyen yıllarda kendimizi geliştirmemizi, eksiklerimizi gidermemizi ve gelişen teknolojiye de ayak uydurarak kalitemizi arttırmamızı sağladı. Yaptığımız makinalar müşteriler tarafından büyük bir beğeni topladı. Onların memnuniyeti bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hızlı bir şekilde sektörün enleri arasında bulduk kendimizi. Bu bağlamda firmamız ihracat kapısını da aralamış oldu. Uzun yıllardır üretim kapasitemizin %80 ini ihraç ediyoruz” dedi.
TASARRUF SAĞLAYAN TEKNOLOJİK MAKİNELER ÜRETİYORUZ
Birkan Yıldızoğlu, teknoloji hızla gelişiyor. İnsan ihtiyaçları değişkenlik gösteriyor. Bu bağlamda endüstriyel sanayi de her gün üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Değişime ayak uyduramayan firmalar zamanla kayboluyorlar. Biz de YILDIZ MAKİNE olarak kendimizle yarışarak, kendimizi sürekli yenileyerek çağa ayak uydurmaya devam ediyoruz. Müşteri memnuniyetimizi arttırmaya ve iş birliklerimizi sürdürmeye yönelik bizi bir adım ileriye götürebilecek fikirler üzerinde çalışmaya teknolojinin ışığında devam ediyoruz. Bugün zaten gelmiş olduğumuz noktada ülkemizde ve dünyada en düşük su-enerji ve kimyasal tüketimine sahip boya makinası üreticilerinden biriyiz.
PAZAR PAYINI GENİŞLETMEK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK
Türkiye bir tekstil ülkesidir diyerek açıklamalarına devam eden Birkan Yıldızoğlu, “Ülkemizde tekstilin olduğu her yerde çalışan makinalarımız var. Ülke geneline yayılmış bir müşteri ağımızın olmasının en önemli nedenlerinden birisi kalite bir diğeri ise köklü bir geçmişe sahip olmamız ve bu makinayı ülke sınırları içerisinde üreten ilk 5 firmadan biri olmamız. İhracatta ise en önemli pazarımız İran. Bugün İran pazarının en eski ve en büyük tedarikçi firmasıyız. Pazarın %80 ine hakimiz. Bangladeş ve Özbekistan gibi ülkelerde ise her gecen gün artan bir pazar payına sahibiz. Önümüzdeki süreçte marka bilinirliliğini arttıracak çalışmalarla pazar ağımızı genişleteceğiz. Son birkaç yıldır firma olarak farklı bir pazarlama stratejisi seyrediyorduk. 2019 yılı itibarıyla yeni hedef ve stratejiler belirleyerek pazar payını genişletecek adımlar attık. Bunlardan en önemlileri uluslararası fuar katılımları ve reklam çalışmaları olacak. Pazarlama bölümüne yeni çalışma arkadaşlarımızı katarak müşteri ziyaretlerini hızlandırıyoruz. En kısa zamanda iç piyasada müşterilerimizi ziyaret edip, makinalarımızın avantajlarını anlatacağız” şeklinde konuştu.
GELİŞMEK İÇİN Ar-Ge’YE YATIRIM YAPMALISINIZ
Ar-Ge ve Ur-Ge çalışmalarına da değinen Birkan Yıldızoğlu, şunları söyledi. “Teknolojinin gelişmesi ve işletmelerin maliyet düşürme arayışı ister istemez bizim gibi makine üreticilerini araştırma ve geliştirmeye sevk etmiştir. Bugün işletmelerin Ar-Ge yapması bir zarurettir. Eskiden bir firma Ar-Ge yatırımı yapıyoruz dediği zaman gereksiz olduğu düşünülürken artık Ar-Ge’siz bir adım ileri gitmek mümkün gözükmüyor. Sonsuz insan ihtiyacını sınırlı kaynaklarla karşılamak zorunda olan bir dünya var. Bu da üretimden maksimum verimliliği almayı gerektiriyor. Bu bağlamda geldiğimiz nokta Endüstri 4.0. Biz de bu süreçte gerekli adımları attık, atmaya devam ediyoruz.”
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMLER GELECEK YILLARA DAMGA VURACAK
Ar-Ge demişken son dönemde sıkça gündeme gelen sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir teknolojiler konusuna da değinmek isteyen Yıldızoğlu, konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu. “Ben doğanın bize verdiği kaynaklara karşılık doğaya ihanet ettiğimiz için çok üzülüyorum. İnsanoğlu doğanın dengesini bilinçsiz üretim ve bilinçsiz sanayileşmeyle bozdu. Büyük zarar verdi. Küresel ısınma maalesef artarak devam ediyor ve iklim değişiklikleri bizlerin hayal edemeyeceği hızda. Şimdi bunu tersine çevirmek için daha yeni yeni adımlar atılmaya başlandı. Birçok firma ürünlerini piyasaya sunarken “doğa dostu“ Fikriyle reklam yapar oldu. Kendi kuyumuzu kendimiz kazdık, şimdi kendimiz kapatmaya çalışıyoruz. Yine de pozitif bakmak lazım. Zararın neresinden dönersek kardır diye düşünüyorum. Tekstil sektöründe de bu bağlamda önemli adımlar atıldı. Sıkı denetimler ve kontroller üreticileri doğayı daha fazla umursamak zorunda kıldı. Bizlerde bu bağlamda makinalarımızı geliştirdik. Umuyorum ki alınan önlemler ve üstüne katarak gelişen teknoloji ile bunun da üstesinden geleceğiz.”
PANDEMİ SÜRECİ UNUTULAN BİRÇOK ŞEYİN DEĞERİNİ HATIRLATTI
Son aylarda başımıza bela olan COVİD-19 virüsü ile gördük ki, insan doğanın karşısında ne kadar çaresiz kalabiliyormuş. Ülkeler önemli ölçüde kayıplar verdi ve vermeye devam ediyor. Çok üzücü bir durum. İnsan sağlığını tehdit eden bu virüs, Pandemi sürecinde bize birçok şeyin değerini de fark ettirdi. Şimdi yavaş yavaş normalleşme sürecine girmiş bulunuyoruz. Virüsün dünya üzerinde ekonomiye etkisi de büyük oldu. Birçok sektörde ticaret durma noktasına geldi diyen Birkan Yıldızoğlu, “Pandemi sürecinde işletme olarak bizde birçok işletme gibi tam kapasite çalışma içerisinde olamadık. Sonuçta hiçbir şey insan sağlığından önemli değil. Bizde çalışanlarımızın hayatını tehlikeye atmamak adına birtakım önlemleri aldık ve bu süreci iyi bir şekilde yönettik. Mevcut siparişlerimizi belirlenen terminler doğrultusunda tamamlayarak onların sevkini ve kurulumunu yaptık. Üretimimize hijyenik önlemlerimizi alarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ediyoruz. Umuyorum ki hep birlikte hızlı bir şekilde bu süreci de atlatacağız” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.