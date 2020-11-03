Yıldız Makine müşterilerinin başarılarının bir parçası olabilmek için üretiyor

ÜRETİMİN % 80’İNİ İHRAÇ EDİYORUZ

İlk kurulduğu yıllarda iç pazara yönelik pazarlama stratejisi benimseyen firmamız 2000’li yılların başında ihracat kapısını aralamıştır diyerek sözlerine devam eden Yıldızoğlu, “İç pazarla başlayan satışlarımız ilerleyen yıllarda kendimizi geliştirmemizi, eksiklerimizi gidermemizi ve gelişen teknolojiye de ayak uydurarak kalitemizi arttırmamızı sağladı. Yaptığımız makinalar müşteriler tarafından büyük bir beğeni topladı. Onların memnuniyeti bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hızlı bir şekilde sektörün enleri arasında bulduk kendimizi. Bu bağlamda firmamız ihracat kapısını da aralamış oldu. Uzun yıllardır üretim kapasitemizin %80 ini ihraç ediyoruz” dedi.

TASARRUF SAĞLAYAN TEKNOLOJİK MAKİNELER ÜRETİYORUZ

Birkan Yıldızoğlu, teknoloji hızla gelişiyor. İnsan ihtiyaçları değişkenlik gösteriyor. Bu bağlamda endüstriyel sanayi de her gün üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Değişime ayak uyduramayan firmalar zamanla kayboluyorlar. Biz de YILDIZ MAKİNE olarak kendimizle yarışarak, kendimizi sürekli yenileyerek çağa ayak uydurmaya devam ediyoruz. Müşteri memnuniyetimizi arttırmaya ve iş birliklerimizi sürdürmeye yönelik bizi bir adım ileriye götürebilecek fikirler üzerinde çalışmaya teknolojinin ışığında devam ediyoruz. Bugün zaten gelmiş olduğumuz noktada ülkemizde ve dünyada en düşük su-enerji ve kimyasal tüketimine sahip boya makinası üreticilerinden biriyiz.

PAZAR PAYINI GENİŞLETMEK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Türkiye bir tekstil ülkesidir diyerek açıklamalarına devam eden Birkan Yıldızoğlu, “Ülkemizde tekstilin olduğu her yerde çalışan makinalarımız var. Ülke geneline yayılmış bir müşteri ağımızın olmasının en önemli nedenlerinden birisi kalite bir diğeri ise köklü bir geçmişe sahip olmamız ve bu makinayı ülke sınırları içerisinde üreten ilk 5 firmadan biri olmamız. İhracatta ise en önemli pazarımız İran. Bugün İran pazarının en eski ve en büyük tedarikçi firmasıyız. Pazarın %80 ine hakimiz. Bangladeş ve Özbekistan gibi ülkelerde ise her gecen gün artan bir pazar payına sahibiz. Önümüzdeki süreçte marka bilinirliliğini arttıracak çalışmalarla pazar ağımızı genişleteceğiz. Son birkaç yıldır firma olarak farklı bir pazarlama stratejisi seyrediyorduk. 2019 yılı itibarıyla yeni hedef ve stratejiler belirleyerek pazar payını genişletecek adımlar attık. Bunlardan en önemlileri uluslararası fuar katılımları ve reklam çalışmaları olacak. Pazarlama bölümüne yeni çalışma arkadaşlarımızı katarak müşteri ziyaretlerini hızlandırıyoruz. En kısa zamanda iç piyasada müşterilerimizi ziyaret edip, makinalarımızın avantajlarını anlatacağız” şeklinde konuştu.