Yiğit Tekstil 15 ülkeye ihracat yapıyor

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Yiğit Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eryılmaz, aylık 400 ton üretim kapasitesi olan şirketlerinin bugün 15 ülkeye kumaş ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Polyester kumaş üretimi alanında faaliyet gösteren Yiğit Tekstil, aylık 400 ton üretim kapasitesiyle Ortadoğu ülkeleri ile Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Temelleri 1974 yılında İstanbul Mahmutpaşa’da atılan Yiğit Tekstil o dönem kumaş alım-satımı yapan küçük bir işyeri iken daha sonra polyester kumaş üretimi yapan tesise dönüştü. İstanbul İkitelli’deki tesiste üretilen kumaşlar bugün 15 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Yiğit Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eryılmaz, “Yiğit Tekstil olarak jarse ve astar kumaş üretiminde ülkemizdeki önemli üreticiler arasında yer almaktayız. Yeni Pazarlara açılarak üretim kapasitemizi artırıp daha fazla istihdam sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımlarla üretim kapasitesi arttırılacak

Önümüzdeki aylarda üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırım yapacaklarını söyleyen Eryılmaz şöyle konuştu:

“1974 yılında Mahmutpaşa’da kumaş alım-satımıyla ticari hayatına başlayan şirketimiz bugün 15 ülkeye kumaş ihracatı gerçekleştirmektedir. Aylık 400 ton üretim kapasitesine ulaşan tesisimizin önümüzdeki aylarda yapacağımız yatırımlarla kapasitesini daha da artırmayı planlamaktayız. İhracatımızda Ortadoğu ülkeleri ve Rusya başı çekmektedir.”

Polyester kumaşların kullanım alanına dikkat çeken Fatih Eryılmaz, “Polyester kumaş çok çeşitli alanlarda kullanımı olan bir kumaştır. Bayan taytlarından mont üretimine, astar ve elbise yapımına kadar birçok yerde kullanılmaktadır” dedi.

Üretim tesislerinin İstanbul İkitelli’de bulunduğunu belirten Eryılmaz, yine Zeytinburnu’nda da showroomlarının olduğunu ifade etti.