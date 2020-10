Yerli üretim desteklenmeli

Ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarınız hakkında neler söylemek istersiniz?

“Bizim firma olarak kopya ürün gibi bir düşüncemiz hiç olmadı. Baştan beri bize has çözümleri çok değerli bir ekiple birlikte hayata geçirdik. Üretilmeyenleri üretmek ya da var olan ürünleri daha verimli hale getirmek için sürekli araştırma halinde olduğumuzu belirtmek isterim. Sahaya bizzat inerek talepleri ve eksiklikleri dinler ona göre çalışmalarımızı planlarız. 3 yıllık ar-ge çalışmaları ile bu yıl %100 yerli Otomatik may takibi yapan Tüp Kumaş Kesme Sepeti ülkemizin hizmetine sunuldu. Adını da yine bu topraktan aldı İZ-1881. Tanıtımı için ITM2020 fuarını beklemiştik ama bildiğiniz nedenlerden dolayı hizmete sunmak durumunda kaldık. Yine üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir başka ürünümüzde de sona çok yakınız. Bittiği zaman o da sektöre yeni bir nefes getirecektir.”

İlave etmek istediğiniz başka konu varsa ekleyiniz.

“Tekstil makina sektörü ülkemiz ihracatı açısından çok önemli ve her yıl artış göstermekte. Tekstil sanayicilerimizin de artık dünya kalite standartlarındaki bu makinalara kapılarını açması yerli üretimi destekleyecektir diye düşünüyorum. Ülkesini seven her vatandaş için bu böyle olmalı. Bu süreç bizlere yerli üretimin ne kadar kıymetli olduğunu da hatırlattı aslında. Firmamız adına derginize de teşekkür ediyorum.”