Yerli üretim desteklenmeli

Firmamız KIRAY Makina 2011 yılında tekstil sektöründeki ihtiyaçları karşılamak amacı ile küçük bir atölyede Teknik Otomasyon adıyla faaliyetlerine başlıyor. 2016 yılında KIRAY Makina adıyla yoluna devam ederken bünyesine yeni ürünler katarak üretim hızı ve kapasitesini artırarak yeni fabrika binasında üretime devam ediyor. Bugün itibariyle faaliyet gösterdiği alanda lider konumda olan firma, yenilikçi ürün ve çözümleri ile Avrupa’nın da sayılı tedarikçilerinden birisi olmuş durumda. Üretimini yaptığı ürünleri; ana makinalar ile yardımcı ünite ve ekipmanlar olarak iki gruba ayırıyor. Firma, tekstil makina üreticileri ve son kullanıcılar için çözüm ortağı konumunda. Ana ürünler dendiğinde Fularlı Tüp Kesme, Balon Sıkma gibi boyama sonrası için yaş bölüm makinaları üretiyor. Yardımcı ürünler de ise seçenekler çok fazla. Ram, Sanfor’dan başlayıp diğer tüm apre makinaları için birçok yardımcı ünite üretmekte. Kenar Kesme Ünitesi, Çıtalı Kumaş Merkezleme Ünitesi, Nemlendirme Ünitesi, Üstten Kolalama Ünitesi, Enzim Yıkama Ünitesi, Tüp Kesme Sepeti, Kumaş Merkezleme Sensörü, Helezon Tipi Açıcılar. Bunlar genellikle elektromekanik ürünler olup müşterilerin isteklerine göre de tasarım ve düzenlemeler yapabilmekteler. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve güncelliğini koruyan Covid-19 ve firmanın çalışmaları ile ilgili sorularımızı KIRAY Makina Sahibi ve Genel Müdürü Samet Kıray cevaplandırdı.
Sizi sektörde farklı kılan özellikleriniz nelerdir?
“KIRAY Makina olarak öncelikle dürüstlük diyoruz. Verilen sözlerin tutulması, güven duygusu değişen dünyada değişmeyen en önemli değerler. Yüksek verim ve kaliteli, tasarruflu ürünler konusunda oldukça hassas olduğumuzu söyleyebilirim. Bu alanda şahsım da dahil son teknolojik gelişmeleri takip etmekte, ekibimizle birlikte eğitimlere önem vermekteyiz.
Müşteriye özel ürünler, bizim de yönlendirmelerimiz ile butik diyebileceğimiz makinalar da üreten firmamız sektörün öncülerinden birisi haline gelmiştir. Makinalarımızı kullanan operatörden tutun da firma sahiplerine kadar herkesi gözeterek tasarım yapmaktayız. Genel olarak tüm ürünlerimizi kullanım açısından kolay ve anlaşılır tasarlayarak tekstil sektörünün hizmetine sunmaktayız. Her geçen gün üretim kapasitemizi artıracak tedbirler ile yoğun talebi en hızlı şekilde, söz verdiğimiz tarihte karşılamaya çalışmaktayız.
Ayrıca üretimin yanında, ihtiyaç durumunda, hızlı teknik destek sağlamanın önemini de asla göz ardı etmiyoruz. En kolay ulaşılır firmalardan olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü makina vermek bir nevi akrabalık bağı kurmak gibidir bizim için. Yıllarca sürecek sorumluluğumuzun başlangıcıdır. KIRAY olarak ülkemize olan sevdamızla milli, yerli ürün kullanımını iç ve dış pazarda artırma hedefimiz ile devam etmekteyiz. Üretilen her ürün ülkemize armağanımızdır.”
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un sektöre etkileri nelerdir ve virüs sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz?
“Özellikle sektörün çok canlı olduğu hatta bence altın dönemlerinden birini yaşadığı zamanda Covid-19 engeli denk geldi. Tekstil dünyası bundan en çok ve ilk etkilenen sektörlerden biri oldu. Neredeyse tüm tekstil fabrikaları geçici olarak üretime ara vermek zorunda kaldı. Ülkemizde tekstil sektörünün yerine baktığımız zaman bu durumun ülke ekonomisine negatif etkisi çok fazla. Biz bu dönemde üretime ara vermedik. Gerekli önlemleri alarak üretim yapmaya devam ettik. Yaptığımız iş evden yapılacak türden değil çünkü. Hedefimiz en az hasar ile bu salgın sürecini atlatmak. Uzmanların da dile getirdiği gibi kısa sürede etkisini kaybedecek bir durum değil. Dünya bir taraftan çare aramaya devam ederken diğer taraftan önlemlerini alarak bununla beraber yaşamayı öğrenecek.”
Covid-19 sonrası Türkiye’de ve dünyada sektörü nasıl bir gelecek bekliyor. Öngörüleriniz nelerdir?
“İnsan var olduğu sürece ihtiyaçları olacak, tabi bunu karşılamak için üretmek zorunda olacak. Ülkemizin tekstil sektöründeki önemi bu süreçte çok daha iyi anlaşıldı. Çin’de var olan pazarın bir bölümünün dünyadaki diğer üreticilere kayacağını öngörüyorum. Ülkemizin bu süreci iyi değerlendirmesi ile yerli üretimi artırması, ihracatçı birliklerimizin de öncülüğünde dış pazardan gerekli payı alarak bu durumu bir fırsata çevirmemizin de mümkün olacağını düşünüyorum. Çünkü ülkemiz yıllarca ticaret yolları üzerinde kilit bir konumda bulunmuş. Aynı coğrafyadayız hala ve bu konum avantajını bugün de daha fazla değerlendirebiliriz.”
Ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarınız hakkında neler söylemek istersiniz?
“Bizim firma olarak kopya ürün gibi bir düşüncemiz hiç olmadı. Baştan beri bize has çözümleri çok değerli bir ekiple birlikte hayata geçirdik. Üretilmeyenleri üretmek ya da var olan ürünleri daha verimli hale getirmek için sürekli araştırma halinde olduğumuzu belirtmek isterim. Sahaya bizzat inerek talepleri ve eksiklikleri dinler ona göre çalışmalarımızı planlarız. 3 yıllık ar-ge çalışmaları ile bu yıl %100 yerli Otomatik may takibi yapan Tüp Kumaş Kesme Sepeti ülkemizin hizmetine sunuldu. Adını da yine bu topraktan aldı İZ-1881. Tanıtımı için ITM2020 fuarını beklemiştik ama bildiğiniz nedenlerden dolayı hizmete sunmak durumunda kaldık. Yine üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir başka ürünümüzde de sona çok yakınız. Bittiği zaman o da sektöre yeni bir nefes getirecektir.”
İlave etmek istediğiniz başka konu varsa ekleyiniz.
“Tekstil makina sektörü ülkemiz ihracatı açısından çok önemli ve her yıl artış göstermekte. Tekstil sanayicilerimizin de artık dünya kalite standartlarındaki bu makinalara kapılarını açması yerli üretimi destekleyecektir diye düşünüyorum. Ülkesini seven her vatandaş için bu böyle olmalı. Bu süreç bizlere yerli üretimin ne kadar kıymetli olduğunu da hatırlattı aslında. Firmamız adına derginize de teşekkür ediyorum.”