Yerli üretim desteklenmeli

Sizi sektörde farklı kılan özellikleriniz nelerdir?

“KIRAY Makina olarak öncelikle dürüstlük diyoruz. Verilen sözlerin tutulması, güven duygusu değişen dünyada değişmeyen en önemli değerler. Yüksek verim ve kaliteli, tasarruflu ürünler konusunda oldukça hassas olduğumuzu söyleyebilirim. Bu alanda şahsım da dahil son teknolojik gelişmeleri takip etmekte, ekibimizle birlikte eğitimlere önem vermekteyiz.

Müşteriye özel ürünler, bizim de yönlendirmelerimiz ile butik diyebileceğimiz makinalar da üreten firmamız sektörün öncülerinden birisi haline gelmiştir. Makinalarımızı kullanan operatörden tutun da firma sahiplerine kadar herkesi gözeterek tasarım yapmaktayız. Genel olarak tüm ürünlerimizi kullanım açısından kolay ve anlaşılır tasarlayarak tekstil sektörünün hizmetine sunmaktayız. Her geçen gün üretim kapasitemizi artıracak tedbirler ile yoğun talebi en hızlı şekilde, söz verdiğimiz tarihte karşılamaya çalışmaktayız.

Ayrıca üretimin yanında, ihtiyaç durumunda, hızlı teknik destek sağlamanın önemini de asla göz ardı etmiyoruz. En kolay ulaşılır firmalardan olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü makina vermek bir nevi akrabalık bağı kurmak gibidir bizim için. Yıllarca sürecek sorumluluğumuzun başlangıcıdır. KIRAY olarak ülkemize olan sevdamızla milli, yerli ürün kullanımını iç ve dış pazarda artırma hedefimiz ile devam etmekteyiz. Üretilen her ürün ülkemize armağanımızdır.”