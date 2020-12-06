Yeni RoZa X TUBE’u denediniz mi?

İtalyan teknolojisini Türk/İtalyan bilgi birikimi ile birleştiren ve RoZa Plastik tarafından üretilen yeni RoZa X TUBE masuralar, iplik üreticilerine enerji tasarrufu ve daha fazla iplik üretimi avantajı sağlıyor.
51 yıllık tecrübesiyle birlikte 2010 yılında faaliyete başlayan RoZa Plastik, iplik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için inovatif iplik taşıyıcı ürünlerin (ring masuraları, fitil kalemleri, fitil askıları, iplik boya bobinleri, aktarma bobinleri) üretimine İstanbul’da devam ediyor. İtalyan teknolojisini Türk/İtalyan bilgi birikimi ile birleştiren ve yerli üretim önceliği ile iplik üreticilerine enerji tasarrufu ve daha fazla iplik üretimi avantajı sağlıyor.
Yeni üretmiş oldukları RoZa X TUBE masuralar hakkında bilgi veren RoZa Plastik Genel Müdürü Ali Zabunoğlu, “Enerji tasarrufu ve iplik üretim artışını olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarında ring masuralarımız kısmında önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. 2 sene önce Ar-Ge çalışmalarına başladığımız yeni nesil ring masuralarımızı müşterilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu üretimi gerçekleştirebilmek için özel kalıpların olması gerekiyor. Makine, kalıp ve hammadde son derece önemlidir. Bunlardan birisi eksik olduğu zaman istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Domino taşı gibi her yeri etkiliyor. Üretmiş olduğumuz yeni masuraların ömrü diğer masuralardan daha uzun” olduğunu söyledi.
İPLİKÇİLERE MÜJDE
RoZa X TUBE adını verdikleri, ithal özel karışım hammadde ile plastik mühendisliğini birleştiren masuraların, sektörde devrim niteliğinde bir noktaya geldiğini vurgulayan Zabunoğlu, “2 sene süren çalışmalarımızı yaklaşık 6 ay önce bir üst seviyeye çıkararak iplik işletmelerinde makineler üzerinde uzun süreli denemelere başladık. Üçler Tekstil ve Gülle Tekstil gibi birçok işletmelerde başladığımız denemeler beklentilerimizin üstünde iyi sonuçlar ortaya çıkardı.
Tüm makina modelleri ve ölçülerinde et kalınlığını 1mm baz aldık ve ağırlığını ise ölçülerine göre 14-20 gr’a kadar düşürdüğümüz ring masuralarımızla 30/1 Ne çalışan ring makinesinin bobin üstübü tasarrufu, ring üretim artışı, bobin enerji tasarrufu, ring enerji tasarrufu, işçilik tasarrufu ayrı ayrı ele alındığı zaman yüksek verimlilikler ve iplik kalite artışları elde edilmektedir. Karbon masuralarımız %100 pamuk veya karışımlarında takım sürelerini 30-70 dk arasında uzatıyor, günlük 2-3 doff daha az yapıyor. Ürünlerimizin amortisman süresi tüm faydaları bir araya toplandığında 1 seneden daha az bir süre yapıyor. Ürünün Türkiye ve yurtdışı PATENT başvurularını yaptık. Güzel haberler bekliyoruz” dedi.