Yeni RoZa X TUBE’u denediniz mi?

51 yıllık tecrübesiyle birlikte 2010 yılında faaliyete başlayan RoZa Plastik, iplik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için inovatif iplik taşıyıcı ürünlerin (ring masuraları, fitil kalemleri, fitil askıları, iplik boya bobinleri, aktarma bobinleri) üretimine İstanbul’da devam ediyor. İtalyan teknolojisini Türk/İtalyan bilgi birikimi ile birleştiren ve yerli üretim önceliği ile iplik üreticilerine enerji tasarrufu ve daha fazla iplik üretimi avantajı sağlıyor.

Yeni üretmiş oldukları RoZa X TUBE masuralar hakkında bilgi veren RoZa Plastik Genel Müdürü Ali Zabunoğlu, “Enerji tasarrufu ve iplik üretim artışını olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarında ring masuralarımız kısmında önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. 2 sene önce Ar-Ge çalışmalarına başladığımız yeni nesil ring masuralarımızı müşterilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu üretimi gerçekleştirebilmek için özel kalıpların olması gerekiyor. Makine, kalıp ve hammadde son derece önemlidir. Bunlardan birisi eksik olduğu zaman istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Domino taşı gibi her yeri etkiliyor. Üretmiş olduğumuz yeni masuraların ömrü diğer masuralardan daha uzun” olduğunu söyledi.