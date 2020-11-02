Yeni normalin ilk fuarı: KTM

Tekstil sektörünün Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş, altıncı kez KTM Fuarı’na ev sahipliği yaptı. Tekstil sektörünün en önemli buluşma platformlarından biri haline gelen KTM Fuarı, yeni tekstil teknolojilerini bir kez daha Türkiye’deki tekstil sanayicileri ve temsilcileriyle buluşturdu.
Tekstil sektörünün Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş, bu yıl uluslararası 108 firmanın katılımı ile altıncı kez gerçekleşen Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı bir kez daha tekstil teknoloji üreticilerine ve yeni teknolojilere ev sahipliği yaptı. ECR Fuarcılık Genel Müdürü Ümit Vural “Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği Covid-19 döneminde tüm sağlık tedbirlerini alarak düzenlediğimiz Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı KTM2020’ye ilgi gösteren katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Uluslararası KTM fuarları artık geleneksel hale geldi. 2014 yılından günümüze kadar istikrarlı bir şekilde düzenlediğimiz organizasyonun önemi bu dönemde bir kez daha ortaya çıktı. Artık binlerce katılımcının olduğu her ülkeden on binlerce ziyaretçinin bulunduğu fuarlar yerlerini bölgesel kompakt fuar organizasyonlarına bırakmaya başladı ’’dedi.
‘’BÖLGESEL VE KOMPAKT FUARLAR ÖN PLANA ÇIKACAK’’
ECR Fuarcılık Genel Müdürü Ümit Vural, KTM 2020 Fuarı için yaptığı açıklamada “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KMSTO (Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ) işbirliği ile bu yıl altıncı kez düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, sektörümüze büyük fırsatlar sunmakta. 2014 yılından günümüze kadar istikrarlı bir şekilde düzenlenen bu fuar geleneksel hale geldi. Tekstil ihracatçı birlikleri ITHIB ve ATHIB başta olmak üzere fuara destek olan ve organizasyonda emeği geçen desteğini esirgemeyen paydaşlara çalışmaları için teşekkür ediyorum’’ dedi.
YENİ NORMALİN İLK FUARI
Covid-19 ile hayatımıza giren yeni normalde büyük olasılıkla tüm Dünya’da fuarlar ulusal nitelikli olacak. 2020 yılında Dünyada yapılması planlanan Global fuarların tamamı iptal edildi ya da ertelendi. 2021 yılı itibarı ile binlerce katılımcının yer aldığı fuarlar önemini kaybedecek, KTM gibi bölgesel kompakt fuarlar daha ön plana çıkacak. KTM fuarının önemine değinen Vural ‘’ Covid-19 sonrası yeni normal döneminde Avrupa’da ve Türkiye’de Tekstil makinelerinin sergileneceği ilk fuarı düzenleyen şehir olan Kahramanmaraş Tekstil Üretiminin merkezi konumu ile bir kez daha ön plana çıktı. Dünya’daki tüm teknoloji üreticileri ve sektör temsilcilerinin ilgiyle takip ettiği bu fuarı tüm sağlık önlemlerini alarak güvenle tamamladık’’ dedi.
“DEĞİŞİMDE ÖNCÜ OLMAK GEREKLİ”
ECR Fuarcılık Genel Müdürü Ümit Vural, günümüzü ‘değişim çağı’ olarak niteleyerek; “Bu değişime direnenlerin tarih sahnesinden silindiği, değişim hızına ayak uyduramayanların yaşam hakkını kaybettiği bir çağdayız. Öyle ki, bu yeni dönemde, değişimi takip etmek bile yeterli değil, bizzat değişimde öncü olmak gereklidir. KTM 2020 Fuarı’nda bu değişime ayak uyduran firmaları göreceğiz” sözlerine yer verdi. Günümüzde 1 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaşan Kahramanmaraş’ın dış ticaret hacmi ile üretim ve ihracatta dikkat çeken şehirlerimizin başında geldiğini belirten Ümit Vural, Kahramanmaraş’ın ihracatının yüzde 61’ini tekstil ürünlerinin oluşturduğunu söyledi. Tekstil sektörünün şehirde binlerce kişiye istihdam kapısı oluşturduğunu vurgulayan Vural, “Türk tekstil sektörü, ekonominin lider alanlarından biridir. Kahramanmaraş ise Türk tekstil sektöründe binlerce kişiye sağladığı istihdam ile Türkiye’nin bu alandaki önderlerindendir” dedi.