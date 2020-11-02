Yeni normalin ilk fuarı: KTM

‘’BÖLGESEL VE KOMPAKT FUARLAR ÖN PLANA ÇIKACAK’’

ECR Fuarcılık Genel Müdürü Ümit Vural, KTM 2020 Fuarı için yaptığı açıklamada “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KMSTO (Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ) işbirliği ile bu yıl altıncı kez düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, sektörümüze büyük fırsatlar sunmakta. 2014 yılından günümüze kadar istikrarlı bir şekilde düzenlenen bu fuar geleneksel hale geldi. Tekstil ihracatçı birlikleri ITHIB ve ATHIB başta olmak üzere fuara destek olan ve organizasyonda emeği geçen desteğini esirgemeyen paydaşlara çalışmaları için teşekkür ediyorum’’ dedi.

YENİ NORMALİN İLK FUARI

Covid-19 ile hayatımıza giren yeni normalde büyük olasılıkla tüm Dünya’da fuarlar ulusal nitelikli olacak. 2020 yılında Dünyada yapılması planlanan Global fuarların tamamı iptal edildi ya da ertelendi. 2021 yılı itibarı ile binlerce katılımcının yer aldığı fuarlar önemini kaybedecek, KTM gibi bölgesel kompakt fuarlar daha ön plana çıkacak. KTM fuarının önemine değinen Vural ‘’ Covid-19 sonrası yeni normal döneminde Avrupa’da ve Türkiye’de Tekstil makinelerinin sergileneceği ilk fuarı düzenleyen şehir olan Kahramanmaraş Tekstil Üretiminin merkezi konumu ile bir kez daha ön plana çıktı. Dünya’daki tüm teknoloji üreticileri ve sektör temsilcilerinin ilgiyle takip ettiği bu fuarı tüm sağlık önlemlerini alarak güvenle tamamladık’’ dedi.