Yeni Makine Parkında Ekolojiye Saygılı Üretim

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İşbir Yatak, ürünlerindeki toplam kaliteyi artırmak, çevreye saygılı üretim anlayışıyla döngüsel ekonomiye destek vermek için bir süre önce yeni makine parkı yatırımı başlattı. Bu kapsamda, çevreye ve insan sağlığına saygılı yeni nesil teknolojileri de üretim hatlarına dahil eden marka, bu teknolojilerden biri olan su bazlı yapıştırma teknolojisi Viscostar Aqua Fixing® ile üretimine devam ettiğini açıkladı. Devletlerin belirlemiş olduğu çevre koruma protokollerine uygun ve gerekli sertifikalara sahip olarak geliştirilen bu teknoloji, çevreci ve insan sağlığına dost oluşuyla hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

ÜRÜNLERDE DAYANIKLILIK, ÜRETİMDE YÜKSEK VERİM

Yeni nesil yapıştırma teknolojisi olarak karşımıza çıkan su bazlı yapıştırıcı, muhtelif tekniklerle sektördeki sayılı markaların üretiminde yer alsa da İşbir Yatak bu teknolojiyi üretim alanlarına hat olarak dahil eden Türkiye’deki ilk marka olarak öne çıkıyor. Yapılan testler su bazlı yapıştırıcının, sünger katmanlı yataklarda yüksek verim sağladığı sonucunu ortaya koyuyor. İlk aşamada ViscoStar yataklarda üretiminde kullanılan bu teknolojinin içeriğinde solvent bulunmuyor. Elastik yapısı sayesinde uygulaması kolay ve yapışma kabiliyeti yüksek olan Viscostar Aqua Fixing®, ısıl işleminin ardından yüksek tutulum sağlıyor. Hava koşullarının değişimine direnci yüksek olan yapıştırıcı, yüksek ve düşük sıcaklıklarda kendini bırakmaya karşı dayanıklılık sağlıyor. Atık yönetimi bakımından insan sağlığı ve çevre dostu olan teknoloji, kişinin gece boyunca oluşan istemsiz dönüşlerinde ses yapmıyor, kokusuz oluşuyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. Kimyasal atık içermeyen ekolojiyle dost teknoloji, malzeme kaybını en aza indirerek çevreyi koruyor ve ekonomiye katkı sağlıyor.

“DOĞAYA VE GELECEĞE KARŞI SORUMLUYUZ”

Sürdürülebilirlik kavramının altını çizen İşbir Holding CEO Metin Gültepe: “Üretim alanlarımıza kazandırdığımız Viscostar Aqua Fixing® Teknolojisi bir anlamda İşbir’in doğaya olan sorumluluğu ve vizyonunu ortaya koyuyor. Rebounded keçe gibi %100 geri dönüştürülmüş çevre dostu malzemeler zaten üretimimizde yer alıyordu. Bu gibi yeni nesil teknolojilerin üretim hatlarımıza dahil olması için çalışmalarımız devam edecek. Şu an ViscoStar grubu yataklarımızda kullanmaya başladığımız bu teknolojimizin önümüzdeki süreçlerde farklı yatak gruplarımız için de kullanılması planlanıyor.” şeklinde konuştu.

SOLVENT NEDİR?

Solventler yani çözücüler, genellikle diğer maddeleri veya malzemeleri çözmek veya seyreltmek için kullanılan çok sayıda kimyasal maddeden oluşan organik sıvılardır.