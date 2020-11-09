WEKO polijen uygulamanın yeni bir yolunu sunacak: püskürtme tasarruf demektir

Paylaş

WEKO yüzey terbiyesine yönelik endüstriyel uygulama sistemlerinin lider Alman tedarikçisidir. Polygiene ile artık birlikte mikro damlacıklar püskürtme formunda Polygiene ViralOff uygulamasına yönelik çözümler sunacak. Bu %80’e varan su, %80’e varan kimyasal ve %90’a varan kurutma enerjisinden tasarruf sağlayacak.

Makineler ve uygulama çözümleri, çok sayıda önde gelen tekstil işleme ve üretim fabrikasını içeren mevcut ve yeni müşterilere satılacak. Bu, Polygiene’in markalı tüketici ve profesyonel ürün markalarından, üretim tarafındaki ortaklarına kadar tüm değer zincirindeki varlığını daha da güçlendireceği anlamına geliyor.

WEKO’nun satış ve pazarlama direktörü Tobias Schurr, “Pazarda ViralOff’a olan talebi görüyoruz ve bu teknolojiyi daha da iyi hale getirmek için uygulamalardaki uzmanlığımızı getirmek istedik. Su, enerji ve kimyasal ayak izindeki tasarruf azımsanmayacak kadar fazladır. ViralOff’ ile %99’un üzerinde virüsleri uzaklaştırma sözü verirken, bu önemli uygulamanın mükemmel tekrarlanabilirliğini de sağlıyoruz,” diyor. Polygiene Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Mats Georgson ise “ViralOff mevcut ve gelecekteki pandemiler ile savaşmanın bir parçası olduğu için bir sürdürülebilirlik girişiminin çok daha fazlasıdır. ViralOff ile yıkamaların%80’ini atlayabilirsiniz, asla hiçbir “her ihtimale karşı” nedeni yoktur. Ve bu çevreyi de çok daha fazla koruyacak. Artık WEKO ile üretim tarafında da önemli tasarruflar gerçekleştirebileceğiz. Ve bu uygulama yöntemi, kelime oyunlarına mahal vermeyecek şekilde kuru olmasa da geleneksel yöntemlerde kullanılan suyun yalnızca% 20’sini kullanıyor,” diyor.