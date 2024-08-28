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Kaynak ve kesme makineleri, lazer kaynak makineleri, kaynak jeneratörleri, kaynak telleri, sert lehim telleri ve kaynak sarf malzemelerine yönelik satış, servis ve eğitimleri konularında sektörlere hizmet sunan Vega Makina, Pandemi sonrasında başlayan yüksek büyüme trendini 2023 yılında da devam ettirdi. Hedeflerinin tüm ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen yakaladıkları büyüme trendini 2024 yılında da devam ettirmek olduğunu ifade eden Vega Makina Genel Müdürü Serdar Selim Zengin, “Sektörümüz özel sektör ve kamu yatırımlarına bağlı olarak her yıl ülke ortalamasının yaklaşık iki katı oranında büyüme gösteriyor. Yeni yılda da sektörümüzün Türkiye ortalamasının en az yüzde 50 üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu büyümenin de havacılık ve otomotiv sektörlerinin katkıları ile gerçekleşeceğini düşünüyoruz” dedi.

Yeni tesis için yatırım hedefi 100 milyon TL

2023’te bir önceki yıla göre toplam satışların dolar bazında yüzde 25 oranında arttığına dikkat çeken Serdar Selim Zengin, satışlardan karlılığın ise aynı oranda artış gösterdiğini ifade etti. Serdar Selim Zengin, “TL olarak ise yüzde 80 civarında ciro artışı gerçekleştik. 2023 yılında atmış olduğumuz en önemli adım, uzun yıllardır partnerliğini yaptığımız yurt dışındaki üretici ile Türkiye’de imalat konusunda ön anlaşma yapmamız oldu. Bunun sonucunda da bir dizi görüşmeler neticesinde vardığımız mutabakat ile proje hazırlığımıza başladık. 100 milyon TL yatırım hedefiyle Sivas’ta kuracağımız yeni tesisimizde üretim için gerekli olan bazı malzeme ve ekipmanların tedariki aşamasındayız. Yeni tesisimizin ilk yılında 5 bin adetlik üretim yapmayı planlarken orta vadede hedefimiz ise yılda 15-20 bin adetlik üretime ulaşmak” diye konuştu.

MILLER ürünleri Türkiye’nin mega projelerinde kullanılıyor

Türkiye’nin mega projelerinde kullanılan Amerikan menşeli MILLER ürünlerinin satışı ve satış sonrası servis hizmetlerinin sağlanmasını da yürüttüklerini belirten Serdar Selim Zengin, ortalama 20 yıl kullanım ömrüne sahip MILLER kaynak jeneratörleriyle Türkiye’de pazarın yüzde 40’ına hakim olduklarını ve ağır endüstriyel kullanımlarda üstün performans sunduklarını bildirdi. Kaynak jeneratörlerinin elekt- rik enerjisinin olmadığı yerlerde kaynak için gerekli elektriği kendisinin üretebildiğini ifade eden Serdar Selim Zengin, “Halihazırda kaynak jeneratörlerinin en yoğun kullanıldığı sektörlerin başında inşaat geliyor. Bunun yanı sıra tamir ve bakım amaçlı kullanımlarından ötürü kamuya bağlı kuruluşlar tarafından da yoğun olarak kullanılıyor. En yaygın kullanım alanlarını ise ülkelerarası doğal gaz ve petrol taşıyan boru hatları oluşturuyor. Yine şehir içi doğal gaz ve su borularının birleştirme ve tamir amaçlı kaynaklarında da yoğunlukla kullanılıyor. Ülkemiz özelinde 400 amper ve üzeri kaynak jeneratörlerinde sınırlı sayıda marka bulunuyor. Bunlar arasında açık ara en çok tercih edilen ise Türkiye distribütörlüğünü üstlendiğimiz; yüksek dayanım gücü ve performansı ile fark yaratan Amerikan menşeli MILLER markası” dedi.