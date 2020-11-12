Vakko’dan Sürdürebilir Tasarımlar

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Çevreye duyarlı yaklaşımı ve sürdürülebilir anlayışıyla doğaya olan bağlılığını destekleyen Vakko, geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilen zamansız tasarımlarına koleksiyonlarında yer veriyor.

Doğaya saygı prensibi ile Vakko, tekstil ve endüstriyel atıkları yenilikçi ve şık tasarımlara dönüştürüyor. Sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak hayata geçirilen politikalarla birlikte üretimi gerçekleşen kaban, triko ceketlerde geri dönüştürülen yünler kullanılıyor. Yünler elyaf haline getirilirken daha az su, enerji ve kimyasal madde gerektiren üretim şekilleri benimseniyor.

MODAYA KAZANDIRILAN ELMA LİFLERİ

Geri dönüştürülen yün malzemelerin yanı sıra Vakko deri endüstrilerinde sürdürülebilir moda anlayışını ileriye taşıyacak yeni bir ürüne imza atıyor. Vakko’nun dikkat çekici tasarımlarında yer alan deri detaylarda dünyaca ünlü Frumat firması tarafından patentli Apple Skin kullanılıyor. Elmanın endüstriyel süreçteki artıklarından elde edilen lifler, sürdürülebilir deri malzemesi olarak ayakkabı tasarımlarına alternatif sunuyor. Elma atıklarının dönüştürülmesiyle deri üretim sürecindeki emisyon ve enerji tüketim azaltılırken, yüzde yüz çevre dostu tasarımlar hedefleniyor.