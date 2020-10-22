VacuFil ile polyester geri dönüşümü

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Tüketici sonrası ve üretim sonrası atıklar için polyester geri dönüşüm hattı



Matthias Schmitz M.Sc.

Geri Dönüşüm Sistemleri Ürün Müdürü

BB Engineering GmbH, Remscheid/Almanya

Polyester ve uygulamaları günlük hayatımızda her yerde mevcuttur. İster içecek şişeleri, film ambalajları, ister ileri teknoloji spor gömlekleri veya emniyet kemerleri olsun, polyester mükemmel mekanik özellikleri ve verimli üretimi ile etkileyicidir. Oerlikon Barmag ve Brückner Group’un ortak girişimi olan BB Engineering (BBE), neredeyse atıksız bir polyester eğirme işlemi için bir çözüm sağlamayı amaçlayan VacuFil ile pazarda ilginç bir ürün piyasaya sürdü.

Bununla birlikte, polyester için sürekli artan talep ve çeşitli uygulamaları, küresel kaynakların sorumlu bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Tüm tekstil üreticileri, gelecek için sürdürülebilir çözümler bulma baskısı altındadır. Bu durum yalnızca üretim için hammadde olan ham petrolden üretilen “işlenmemiş polyester” değil, aynı zamanda tüketici sonrası ve üretim sonrası atıklardan geri dönüştürülen polyester için de geçerlidir. Üretim atığının işlenmesi aynı zamanda hammadde, bertaraf ve nakliye maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olarak verimliliği artırır. Bir yan etki olarak, CO2 emisyonları önemli ölçüde azalır.

Onlarca yılllık deneyim

BB Engineering ve Oerlikon Barmag, geçtiğimiz yılki ITMA Barselona’da sunmuş olduğu tüketici sonrası şişe parçalarını elyaflara dönüştürdüğü halihazırda mevcut rPET eğirme hattı VarioFil R + ‘ya ek olarak, üretim sonrası polyester elyaf atıklarının geri dönüşümü için VacuFil adı verilen yenilikçi bir çözüm sundu.

Ekstrüzyon, filtreleme ve eğirme sistemleri alanlarında onlarca yıllık deneyim, yeni ve yenilikçi bir ana bileşen olan vakumlu filtre Visco + ile bir araya getirildi. Tutarlı mükemmel eriyik kalitesi için hassas büyük ölçekli filtrelemeyi ve hızlı bir içsel viskozite oluşumunu birleştirir. 1-30 mbar’a otomatik olarak ayarlanmış bağlı vakum, uçucu kontaminasyonunu ortadan kaldırır, kontrollü bir içsel viskozite artışı sağlar ve ayrıca sonraki eğirme performansı için hayati önem taşıyan ideal bir eriyik homojenliği sağlar. Vakum sistemi ile bağlantılı bir iç vizkozite ölçüm ünitesini kapsayan sistem ile içsel viskozite sürekli ve güvenilir bir şekilde ayarlanabilir. Böylelikle üreticiler, uygulamaları için ihtiyaç duydukları belirli türde geri dönüştürülmüş polyesteri üretebilmektedirler. Mükemmel gaz giderme performansı ayrıca enerji yoğun ön kurutmayı da azaltır.

Modüler yapı sayısız ihtimal sağlar

VacuFil serisinin modüler yapısı, atık içeriğini işlemek için çok sayıda imkân sağlar. Şişe parçaları, yığılmış halde elyaf atıkları veya her ikisinin birleşimi, birinci-sınıf PET-granülleri üretmek veya bir sonraki doğrudan eğirme pozisyonlarını bir hat içi değişken olarak beslemek için kullanılabilir.

Şekil 1, üretim atığını geri dönüştüren ve sürekli polikondensasyondan gelen PET ana eriyik akışına geri besleyen tipik VacuFil Visco + işlemini göstermektedir. Hassas bir eriyik işlemi için birçok işlemin ilk adımını, PET atığının, çalışan 17.000’nin üzerindeki BBE ekstrüderinin vida tasarımında uzmanlık ile geliştirilen dayanıklı tek vidalı gaz alıcı ekstrüder (1) ile yoğrulması oluşturmaktadır.

İleri geri dönüşüm, vakum filtresinin (5) içinde ve çevresinde akıllıca birleştirilen çoklu gaz giderme ve filtreleme adımlarıyla yapılır. Kaba parçacıklar için yaygın olarak kullanılan elek değiştiricilerin (3) yanı sıra, ince filtreleme için BBE’nin onlarca yıldır temel yetkinliği olan ve müşterinin eğirme performansı için gerçekten bir fark oluşturan son teknoloji ürünü geniş alanlı mum tipi filtreler (6) devreye girmektedir.

BB Engineering tarafından piyasada kanıtlanmış bir karıştırma teknolojisi olan 3DD-karıştırıcı (7) ile, üreticiler eriyiğe sadece sofistike katkı maddeleri eklemekle kalmaz, aynı zamanda yasal standartlara uygunluk sağlamak için ana eriyik akışında rPET oranlarını% 5’ten% 50’ye kolayca değiştirebilir. Çeşitli sistem konfigürasyonları ve 300 ile 3000 kg arasında değişen saatlik iş hacmi ile müşteri gereksinimleri en iyi şekilde karşılanabilmektedir. Tüm süreç, alışılmış güvenilirliği garanti etmek için Oerlikon Barmag’ın GUIDE sistemi tarafından kontrol edilir ve izlenir.

VacuFil çok sayıda müşteri denemesinden aldığı sonuçlarla pazarı fethetti

ITMA Barcelona’dan bu yana, VacuFil dünya çapında yapay elyaf üreticilerinde büyük bir ilgi uyandırdı. O zamandan beri, Remscheid’de tam gelişmiş pilot tesiste çok sayıda müşteri denemesi gerçekleştirildi ve bu çalışmaların etkisiyle şirketin pazarı fethetmesine imkân sağlayan güvenilir sonuçlar elde edildi. Müşteriler, VacuFil teknolojisine kendi özgün atık malzemeleriyle meydan okudu. POY ve FDY ipliği, %100 rPET peletlerinden başarıyla eğrilmiştir. BB Engineering Corona Salgını zamanlarında, dünya çapındaki bir müşteri tabanına bu teknolojiye erişim sağlamaya devam etmek için dijital video konferans sunmaktadır.