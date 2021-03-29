Üretim süreçlerini avantaj sağlayacak şekilde düzene koymak

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Tekstil terbiyesinde kalite ve fiyat avantajlarına duyulan ihtiyaç kesintisizdir. Yeni malzemeler ve sürdürülebilir tekstillere yönelik moda endüstrisinden gelen baskı üretim araçlarının daha az enerji, daha düşük karbon ayak izi ve daha az kimyasal ve su ile üretim yapmasını gerektirir. Üretim yönetimi yazılımı OrgaTEX, bu tür zor koşullar altında ticari faaliyetlerin sürdürülmesine son derece önemli bir katkı sağlar.

Bağlantının gücü

Avantajları sağlamak için OrgaTEX, ana verilerden renk yönetimi laboratuvarına, renk mutfağına ve üretim makinelerine kadar sürekli bir veri akışı sağlayan bir ürün özellikleri paketi sunar. Ana verilerin ve operasyonel teknolojinin birleştirilmesiyle SETEX, son teknoloji bağlantı ile entegrasyon sağlar. OrgaTEX üretim makinelerini kontrol etmek ve hükümsüz bırakmak için üretim süreçlerini kendiliğinden adapte etmesine imkân tanıyarak, kapalı döngü enerji yönetimine izin verir. Özellikle küçük şirketlerin ayıracak bütçeleri de sınırlı olduğundan, bireysel geliştirmeler ve pahalı standart yazılımların uyarlanması genellikle planlamalarda yer almaz. OrgaTEX ekosistemi, süreçlerin sürekli olarak eklenip yükseltilebildiği yapılandırılabilir otomasyon sunar.

Uyum içinde: insanlar, süreçler ve teknolojiler

Uzmanlaşmak ve karmaşıklığı azaltmak, başarılı süreç optimizasyonu için bir ön koşuldur. Yeni nesil OrgaTEX modülü “akıllı tarif”, günlük iş hacmini artıran iş akışını basitleştirir ve hızlandırır. Standart prosedürler, tüm olası üretim varyantları için proses ayrıntılarını içerir. Akıllı bir algoritma, yalnızca her benzersiz siparişin optimum üretimi için gerekli olan kimyasalları, işlemleri ve işlem adımlarını kullanır.

Kestirimci Bakım Hizmetleri

Makina arıza sürelerinin üreticiye maliyetleri ve geç ürün teslimatları için çekilmesi gereken cezalar ekipman etkinliği (OEE) üzerinde etkilidir. OrgaTEX Bakım Yöneticisi, bakımı planlamak için en iyi zamanın ne olduğunu tahmin eder. Her bir makinede bulunan çeşitli sayaçlar, makine bileşenleri ve bunların bakım kurallarını OrgaTEX aracılığı ile sürekli iletişim sağlayarak takip eder. Örneğin, bir yedek parça yönetimiyle bağlantı, doğru parçaları ihtiyacınız olmadan hemen sipariş eder. Uygulamada, yazılım tüm bakım ve servis çalışmalarını planlar, kontrol eder ve raporlar. OrgaTEX Bakım Yöneticisi, bakımı maliyetten değer oluşturma faktörüne dönüştürür.

Akıllı Kontrol Teknolojisi

Yepyeni SETEX 390 kontrolör nesli, endüstriyel internet cihazı (IIOT) olarak tasarlanmıştır. Müşteriler ek bir yazılım yüklemesi olmadan bilgisayarlarını, tabletlerini veya akıllı telefonlarını uzak istemci olarak kullanabilirler. Bölünmüş ekranlı video izleme ve resim içinde resim teknolojisi benzeri makineye özgü işlemler günlük işleri büyük ölçüde basitleştirir. Yeni bir ilinti uygulama, zamanların, tüketimlerin ve olayların yanı sıra buhar, su ve diğer kaynaklar için tahmini parti tüketimlerini belirler.

SETEX üretim organizasyon yazılımı OrgaTEX ve 3. taraf sistemlerin kusursuz entegrasyonu, akıllı, verimli üretim ve Endüstri 4.0 olasılıklarına zemin hazırlar.

Bir aile şirketi olarak işletilen SETEX, uzun ömürlü kalite, uzun vadeli kullanılabilirlik ve sürdürülebilir yenilik anlamına gelir. SETEX’in küresel iştirak ağı ve yerel ortak şirketler hızlı ve ekonomik çalışmaya izin verir. Yüksek düzeyde kişisel bağlılık ve uzman bilgi birikimi, SETEX’i tekstil pazarında sürekli ve güvenilir bir ortak haline getirmiştir.