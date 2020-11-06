Üretim hızlandı, tesislerin bakım ihtiyaçları arttı

Endüstri geçtiğimiz 3 ayın ardından üretim yeniden artış trendinde. Motul’un kullanıma sunduğu endüstriyel yağ markası MotulTech ile bakım süreçlerindeki tesislerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgını boyunca yavaşlayan ve kimi sektörlerde durma noktasına gelen endüstriyel üretim Haziran ayı itibari ile yeniden başladı. 3 aydır çalışmayan veya limitli çalışan üretim araçlarının bakımları da bir o kadar önem kazandı. Tekrar üretimine hız vermek isteyen iş sahipleri, makinelerinin kullanım limitlerinde olup olmadığı sorusu ile karşı karşıya.

VERİMLİLİĞİN SIRRI DOĞRU BAKIM

Bekleyen hidroliklerin dişli yağlarının tekrar kullanıma uygun olup olmadığının testlerinin yapılması için, numunelerin teste gönderilmesi gerekiyor. Testlerin sonucunda kullanım limitleri dışında ise değişmesi, üretim verimliliği için olmazsa olmazların başında geliyor. MotulTech endüstriyel yağları, değişim ve yenilenmesi gereken noktalarda kullanıldığı temizleme sıvıları serisi Safco Kleen ile hızlı bir çözüm sunuyor ve uzun süre daha temiz çalışmayı sağlıyor.

Bununla birlikte MotulTech endüstriyel yağların ürün gamında yer alan birinci sınıf hidrolik yağlar serisi Rubric ve yüksek performanslı dişli yağları Supraco modern yağların tüm gereksinimlerini karşılıyor.

MOTULTECH’İN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR