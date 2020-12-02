Uçtan uca inovasyon, çağdaş kurumsal değerlerin alt sıralarında yer alıyor

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İnovasyon liderlerinin %88’i, başarılı kuruluşların her düzeyde ve her ekip için inovasyonu teşvik ettiğini kabul ediyor. Ancak şirketlerin yalnızca %16’sı ‘bireyleri güçlendirmeyi’ kurumsal kültürlerinin önemli bir parçası olarak görüyor. Bu bulgu, Kaspersky tarafından bağımsız araştırma şirketi Savanta’nın yardımıyla gerçekleştirilen, inovasyona dahil olan üst düzey karar vericilere yönelik anketin sonucunda ortaya çıktı.

İnovasyona dair doğrusal yaklaşım üst yönetimin inovasyon sürecini başlattığına, alt rollerin ise yalnızca iş uygulamaya geldiğinde inovasyon sürecine dahil edildiğine işaret ediyor. Bununla birlikte işletmelerdeki üst düzey yönetim pozisyonlarında yer alan pek çok kişi müşterilerle doğrudan etkileşime giren veya ürün geliştiren çalışanların tespit edebileceği iş fırsatlarını gözden kaçırabileceği için, bu yaklaşım bazı endişeleri beraberinde getiriyor.

Bu nedenle inovasyon liderlerinin mutlak çoğunluğu, başarılı kuruluşlar olmak adına tüm şirkette yenilikçi bir zihniyetin beslenmesi gerektiğine inanıyor. Bu, herkesin yeni çalışma yöntemleri hakkındaki düşüncelerini paylaşırken kendini rahat hissettiği bir çalışma ortamı yaratmakla mümkün. Dahası, %65’i yeniliklerin çalışanlar tarafından üretildiğinde daha etkili olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte, ankete katılanların yalnızca %16’sı, kuruluşlarının “bireyleri güçlendirmeyi” kurumsal kültürlerinin önemli bir parçası olarak gördüğünü düşünüyor. Bu yaklaşım uygulanan değerler listesinde sondan bir önceki sırada yer alırken, yenilikçi olunması için değer verilmesi gerekenler listesinde daha üst sıralarda yer alıyor.

İlginç bir şekilde çeşitlilik de başarılı olmak için gerekli değerler arasında daha üst sıralarda yer alıyor. Bu, inovasyonun çok kültürlü bir ortama ve farklı geçmişlere sahip insanların çeşitli görüş ve fikirlerine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

İNOVASYON İÇİN ORTAK AKIL ŞART

“İnovasyon potansiyelini gerçek anlamda ortaya çıkarmak için özel bir departmana sahip olmak yeterli değil” diyor Kaspersky İnovasyon Merkezi Başkanı Vitaly Mzokov. “En iyi sonuçlar, her çalışanın söz sahibi olduğu ve fikirlere katkıda bulunduğu zaman elde edilir. İş liderleri kuruluşlarında bu süreci teşvik etmeli ve yönetmeliler. Yöneticilerin deneyimleri ve görüşleri, sonraki aşamalarda gelecek vaat eden fikirleri şirket stratejisiyle uyumlu hale getirmek için yardımcı olacaktır.”

Baştan aşağı inovasyonu desteklemek için Kaspersky aşağıdaki tavsiyelerde bulunuyor:

Dahili iletişimdeki yeniliklerin önemini düzenli olarak vurgulayın. Bu hem C düzeyinde hem de ekip yöneticileriyle bireysel senkronizasyonlar yoluyla yapılmalıdır.

Çalışanların yeni iş fikirleri ve fırsatları önermelerine olanak tanıyan özel bir program uygulayın. Açık seçim kriterleri ve inceleme prosedürleri eşliğinde, umut verici fikirleri seçen komite belirleyin. Ek olarak başarılı konseptler için bir ödül programıyla çalışanları motive edin.

Sadece fikir üretmeyi değil, projelerin yürütülmesini de iyileştirmek için, çalışanların seçtikleri fikirler üzerinde çalışabilecekleri bir departman oluşturun. Bu departman ana faaliyet alanından ayrı olmalı ve yalnızca inovasyona adanmalıdır. Şirket içindeki kaynakları ve uzmanlığı kullanabilirler, ancak girişimci zihniyeti engelleyebilecek mekanizmalardan bağımsız olmaları gerekir. Örneğin bu alt bölüm, geri bildirimlerine göre teklifi iyileştirmek için sadık müşteriler üzerinde varsayımlarını test edebilmelidir.