Türkiye’de son beş yılda çevre korumaya 163.2 milyar TL harcandı

Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, çevreyi korumak için yapılan harcama beş yılda kademeli olarak yükseldi. 2015-2019 döneminde bu çalışmalara ayrılan tutar %52 arttı. Bu dönemde söz konusu faaliyetler için ülke kaynaklarından 163 milyar 178 milyon 952 bin 141 TL ayrıldı. Çevre koruma harcamalarında en büyük payı “atık ve atık su yönetimleri” alırken, bunları sırasıyla “biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması”, “toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ile kalitesinin iyileştirilmesi” harcamaları izledi.