Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nin şampiyonu Bursalı

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Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, sektörde yeniliklerin öncüsü olma vizyonuyla ortaya koyduğu inovatif çalışmalarla, pek çok alanda elde ettiği ödül koleksiyonuna yenilerini katmaya devam ediyor.

Bursalı, ülkemizde tekstil sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınmasına destek olmak amacıyla bu yıl 7.si düzenlenen ve girişimcilik ekosistemi açısından çok değerli olan Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nde, başvurduğu 6 proje ile şampiyonluğa adını yazdırdı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, sektörde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Techxtile Start-Up Challenge kapsamında gerçekleşen Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nde Bursalı, elde ettiği başarıyla adından övgüyle söz ettirdi.

Sürdürülebilir inovasyon kültürü

Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk Ar-Ge & Tasarım Merkezi unvanını elinde bulunduran Bursalı, son dönemde ulusal ve uluslararası arenada pek çok ödül elde ederken, büyük önem verdiği Ar-Ge çalışmalarında verimliliği katma değerle birleştirerek, sektörde yeni üretim teknolojilerinin gelişimine öncülük ediyor.

Şirket olarak, sürdürülebilir bir inovasyon kültürü oluşturmaya odaklandıklarını belirten Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, “Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nde, Bursalı olarak şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Yalın felsefeyi benimseyen şirketimiz, pek çok alanda elde ettiği başarılarla, Türkiye’nin en inovatif şirketlerinden biri haline gelmiş durumda. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimiz ile başvurduğumuz 6 projenin her biri; yenilikçi, çevreci ve tasarruf odaklı yönleriyle ön plana çıkmakta. İnovasyon kültürümüzü sürdürülebilir hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ödüle doymuyor

Hatırlanacağı üzere Bursalı, 2020 yılında ülkemizde ve dünyada pek çok ödüle layık görülmüştü. Global endüstriyel ürün markası Nuacotton ile iş dünyasının uluslararası düzeydeki en büyük ödüllerinden biri olan American Business Awards’da 2, International Business Awards’da ise tam 9 ödül birden kazanan Bursalı, kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

Bursalı ayrıca, kısa süre önce de Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri’ araştırmasında pek çok kategoride yer alma başarısı gösterirken, tasarım tescil sayısına göre Türkiye’nin en çok tasarım tescil ettiren firması olmuştu.