Türk tekstil sektöründe yeni dönem

“PLM ÇÖZÜMLERİ PANDEMİDE DİJİTAL STRATEJİ SAĞLIYOR”

Tekstilde Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümünün yeni nesil bir uygulama olduğunu hatırlatan Fahri Şahin, “PLM çözümleri; moda, ayakkabı, spor giyim, lüks giyim ve ev tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalara stratejik çözümler sunuyor. Operasyonel dijital dönüşüm hedeflerine daha kısa sürede ulaşmalarını sağlıyor. Yenilikçi bir işletme çözümü olan PLM ile firmalar tedarik zincirini daha verimli koordine edebiliyor. Pandemi gibi beklenmedik durumlara karşı da dijital bir strateji sunması açısından PLM, tekstil trendleri arasında önemli bir yer tutuyor,” dedi.

“SEKTÖRDE GÜNEŞ ENERJİSİ DAHA ETKİN KULLANILMALI”

Deneyimli tekstilci Fahri Şahin, yenilenebilir enerji kullanımının önemine de işaret etti. “Yenilenebilir enerji, doğa dostudur ve ekolojik bir sistemdir. Bunların arasında en önemlisi güneş enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik hayatın lokomotiflerinden biri olan tekstil sektöründe çok fazla enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple geleneksel enerji kaynakları yerine alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek zorundayız. Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli açısından zengin bir ülke. Tekstil sanayisinde üretim ve iklimlendirme aşamalarında yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması sağlanmalıdır. Böylece tekstilde ekonomi ve çevre açısından sürdürülebilir bir enerji stratejisi uygulayabiliriz.”

“GELENEKSEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNTEMLERİ YETERSİZ KALDI”

Fahri Şahin, pandemi sürecinde tedarik zincirlerindeki dijitalleşmeye de dikkat çekti. Beklenmeyen bu kriz ortamında geleneksel tedarik zinciri yönetimlerinin yetersiz kaldığını vurgulayan Şahin, “Tedarik zincirinde geleneksel yöntemler güncel iş süreçlerini karşılamakta yetersiz kaldı. Tekstil sektöründe de bunun olumsuz yansımaları oldu. Kısa ve orta vadede olağanüstü değişimlerden etkilenmeyen, sürdürülebilir, esnek ve dinamik tedarik zincirlerine daha fazla ihtiyaç olacak. Bu sebeple tekstil firmaları, operasyonlarında efektif tedarik zincirlerine yöneliyor. Konjonktürel durumların risklerini minimize eden tedarik zinciri yöntemleri sektörde daha fazla yer edinecektir. Firmalar, alternatif tedarik ve satış kanallarını belirlemeli; tedarik zincirlerinin alt fonksiyonlarını da yeni normal döneme göre uyarlamalıdır.”