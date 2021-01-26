TİM Başkanı İsmail Gülle: “2021 ihracatta yıldız senemiz olacak”

Türkiye’nin ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlayan hazır giyim sektörü adına TİM Başkanı İsmail Gülle, 2020 yılını Tekstil & Teknik dergisine değerlendirdi ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.
İLKLERİN YAŞANDIĞI BİR YIL OLDU
“2020 yılına ihracat ailesi olarak büyük hedeflerle başladık. Bu hedeflerimizle uyumlu bir şekilde yılın ilk iki ayında ihracatta rekor kırdık. Mart ayının ortasına kadar günlük ihracat rakamlarımız bir hayli başarılı bir tablo ortaya koydu. Mart ortasından itibaren salgının tüm dünyada etkisini derinden hissettirmeye başlamasıyla birlikte ihracatımız da ister istemez etkilendi. Bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız düşüş yaşasa da, Haziran ayıyla başlayan yeni normal döneminde hızla eski temposuna kavuştu. Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla yaşanan her krizden güçlenerek çıkmayı başardılar. Bu güçle birlikte, ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak pandemi öncesindeki ihracat rakamlarına ulaşmayı başardık. Dünyanın belki de yüz yılda bir karşılaşabileceği bu tür bir salgın süreci, oldukça dikkat gerektiren ve kendi içerisinde dinamikleri olan bir dönemdi. Sağ olsunlar Bakanlarımız, Başkanlarımız, İhracatçılarımız top yekün bir mücadeleyle; her koşulda ihracatın sürmesini sağladılar. Ülkemizdeki 100 bin ihracatçının çatı kuruluşu olarak bizler bu dönemde elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. İşlerimizi dijital platformlara taşıdık, birçok ilki yine bu dönemde gerçekleştirdik. İlk Sanal Fuar, ilk Sanal Ticaret Heyeti, ilk Sanal Yarışma ve ilk Sanal Ödül Törenini hayata geçirdik. Ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak gerçekleştirdiğimiz her bir dijital etkinliğin ihracatımıza şimdiden büyük katkılar sağlamış olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor.”
“DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE” HEDEFİNE ODAKLANDIK
Bu süreçte, ihracatımız adına tanıtım ve dijitalleşme hamleleriyle güçlü bir adım attık. TİM olarak, yapmış olduğumuz tanıtım çalışmaları ve sanal çalışmaların son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, sektör temsilcileri, ihracatçılar ve Bakanlarımızla olan buluşmalarımızla, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine, her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız. Pandemi süreci, bizleri yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizden alıkoyamadı. Yeni nesil ticaret heyetlerimizi, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda, 5 kıtada, toplamda 43 ülkede 35 sanal ticaret heyetiyle başarıyla gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalardan birçok ülkeyle sanal ticaret heyetlerimize yeni dönemde de devam edeceğiz. ulaştık. Bu süreçte Bakanlığımızın destekleriyle daha çok çalışarak, geliştirdiğimiz alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtladık. Bu veriler V tipi toparlanmanın en net görüldüğü alanın ihracat olduğunu ortaya koyuyor.”
CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK ÇEYREKTEKİ RAKAMINA ULAŞTIK
“Kasım ayı ihracat rakamlarımız, önemli pazarlarımızda pandemiden dolayı yeniden kısıtlamaların başladığı bir dönemde oldukça önemliydi. Takvimin olumsuz etkisine rağmen %0,95’lik oldukça sınırlı bir düşüş yaşayarak 16 milyar 88 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdik. Pek çok sektörümüz pandemi öncesi dönemin dahi üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Aralık ayında ise ihracatımız, pandemi koşullarına rağmen yüzde 16’lık artışla 17 milyar 844 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Geçtiğimiz yıl ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Rekorlara alışkınız fakat böylesine zorlu bir atmosferde, rekorlara imza atmak gerçekten takdiri hak ediyor. “Made in Türkiye” markasını dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Artık Türk ihracatçısı neredeyse kendisiyle yarışır hale geldi.”
6 SEKTÖR YILLIK BAZDA REKOR KIRDI
Pandeminin tüm zorlu koşullarına rağmen 2020 yılı ihracatımız 169 milyar 514 milyon dolarla, Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 6 sektör yıllık bazda rekor kırdı. 2020 yılı genelinde ise 25 milyar 549 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörü liderliğini korurken; 18 milyar 263 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 17 milyar 143 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörü ise üçüncü oldu. 2020 yılında toplam Covid-19 ürünü ihracatı da yüzde 233 artışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın saha neferleri olarak bizler, birçok ilke imza atarak, her koşulda görevlerimizi başarıyla ifa ettik. Dünya mal ticaretinde 2020’de tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaştık. 2021’de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak. 2021 yılından her anlamda beklentimiz oldukça büyük. Bu yıl inşallah ihracatta yıldız senemiz olacak. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye. “Made in Türkiye” markasını, dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021’de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız.”
2021 İHRACAT HEDEFİ 184 MİLYAR DOLAR
“Yeni normalin ilk yılı olan 2021’de hedefimiz 184 milyar dolar ihracat. İnanıyoruz ki, pandeminin hızını kesmesi
ve aşılamanın etkisiyle kısıtlamaların yıl içinde tamamen kalkmasıyla bu hedefe ulaşacağız. Önce bu hedefi, ardından da 200 milyar dolar eşiğini aşmak için pazar çeşitliliğimizi ve küresel ticaretteki payımızı artırmamız gerekiyor. Bu hususta, Merkez Bankası’nın büyükelçilik açılışları ile ilgili ihracat karşılaştırma analiz sonuçları oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl, Büyükelçilik açılışları ilgili ülkeye ihracatı yüzde 27, ihracatçı firma sayısını yüzde 7,7 ve ürün çeşitliliğini yüzde 10 artırdı. Diplomasi ve ticaret diplomasisi faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi, Türkiye markasına 2021 yılında da büyük katkılar sunacaktır. Tüm bunlara ilaveten, 2021 yılında, ABD’deki gelişmeleri de dikkatle izlemeyi sürdüreceğiz. Yeni yönetimin, korumacılıkla ilgili atacağı adımların hem dünyaya, hem de bölgeye ihracatımıza etkilerini takip edeceğiz.”
YENİ REKORLAR ÖNGÖRÜYORUZ
“2021’de “Güçlü ihracat için, güçlü finansman” diyerek, İhracatçılarımızı olası dalgalanmalardan koruyacak desteklerin uygulamaya geçirilmesiyle mevcut başarılarımızı daha da ileriye taşımak mümkün olacaktır. İhracat ailesi, bu performansını sürdürdüğü takdirde çok daha yüksek hedeflere de kısa sürede ulaşacaktır. Karşımıza çıkan tüm belirsizlikleri ihracatla aşıyoruz. Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021’de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız. İhracatçılarımızın da bu kaynaklara erişimini sağlamalı, süreçlerini kolaylaştırmalıyız. 2020 yılının tümünde ihracat ailesine katılan 18.123 firmamız 3,57 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021’de de ihracat ailesi hızla büyümeye devam edecek. Bu yıl, firmalarımızın dijital dönüşümüne ve sanayide otomasyon altyapısı çalışmalarına hız vermeli ve lojistik imkanlarını çeşitlendirmeliyiz.”