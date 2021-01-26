TİM Başkanı İsmail Gülle: “2021 ihracatta yıldız senemiz olacak”

Bu süreçte, ihracatımız adına tanıtım ve dijitalleşme hamleleriyle güçlü bir adım attık. TİM olarak, yapmış olduğumuz tanıtım çalışmaları ve sanal çalışmaların son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, sektör temsilcileri, ihracatçılar ve Bakanlarımızla olan buluşmalarımızla, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine, her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız. Pandemi süreci, bizleri yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizden alıkoyamadı. Yeni nesil ticaret heyetlerimizi, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda, 5 kıtada, toplamda 43 ülkede 35 sanal ticaret heyetiyle başarıyla gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalardan birçok ülkeyle sanal ticaret heyetlerimize yeni dönemde de devam edeceğiz. ulaştık. Bu süreçte Bakanlığımızın destekleriyle daha çok çalışarak, geliştirdiğimiz alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtladık. Bu veriler V tipi toparlanmanın en net görüldüğü alanın ihracat olduğunu ortaya koyuyor.”

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK ÇEYREKTEKİ RAKAMINA ULAŞTIK “Kasım ayı ihracat rakamlarımız, önemli pazarlarımızda pandemiden dolayı yeniden kısıtlamaların başladığı bir dönemde oldukça önemliydi. Takvimin olumsuz etkisine rağmen %0,95’lik oldukça sınırlı bir düşüş yaşayarak 16 milyar 88 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdik. Pek çok sektörümüz pandemi öncesi dönemin dahi üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Aralık ayında ise ihracatımız, pandemi koşullarına rağmen yüzde 16’lık artışla 17 milyar 844 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Geçtiğimiz yıl ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Rekorlara alışkınız fakat böylesine zorlu bir atmosferde, rekorlara imza atmak gerçekten takdiri hak ediyor. “Made in Türkiye” markasını dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Artık Türk ihracatçısı neredeyse kendisiyle yarışır hale geldi.” 6 SEKTÖR YILLIK BAZDA REKOR KIRDI

Pandeminin tüm zorlu koşullarına rağmen 2020 yılı ihracatımız 169 milyar 514 milyon dolarla, Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 6 sektör yıllık bazda rekor kırdı. 2020 yılı genelinde ise 25 milyar 549 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörü liderliğini korurken; 18 milyar 263 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 17 milyar 143 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörü ise üçüncü oldu. 2020 yılında toplam Covid-19 ürünü ihracatı da yüzde 233 artışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın saha neferleri olarak bizler, birçok ilke imza atarak, her koşulda görevlerimizi başarıyla ifa ettik. Dünya mal ticaretinde 2020’de tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaştık. 2021’de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak. 2021 yılından her anlamda beklentimiz oldukça büyük. Bu yıl inşallah ihracatta yıldız senemiz olacak. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye. “Made in Türkiye” markasını, dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021’de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız.”