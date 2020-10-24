The Wooolmark Company’den “Woolmark Öğrenim Merkezi”

Tekstil tedarik zinciri hakkında derinlemesine bilgi barındıran platform, sezgisel bir dijital çözüm olarak hem temel hem de yüksek lisans düzeyinde eğitimi kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmış. Endüstri uzmanları tarafından geliştirilen platform; yün elyaf bilimini, erken aşama işlemeden tekstil ve hazır giyim üretimine kadar üretim tedarik zincirini, tekstildeki yenilikleri ve derinlemesine tasarım konularını kapsıyor. Küresel değişime yanıt olarak geliştirilen platform ile, küresel tekstil tedarik zincirini birleştirmek için çalışılacak.

The Woolmark Company tarafından tekstil tedarik zincirinde bilgi şeffaflığını sağlamak amacıyla oluşturulan ve sektör uzmanları tarafından geliştirilen program sektör genelinde ilk eğitim platformu olma özelliğini taşıyor. Moda ve tekstil mühendisliği okuyan öğrenciler, tasarımcılar, markalar ve perakendeciler, iplik, tekstil ve giysi üreticileri için tasarlanan merkez, ücretsiz olarak hizmet veriyor.

The Woolmark Company, kapsamlı bir eğitim programının yanı sıra endüstri liderlerinden oluşan geniş uzman ağını kullanarak da platformun gelişmesini sağlıyor. Bu bağlamda “Insight Series” adı altında önde gelen moda tasarımcıları Roland Mouret ve Edward Crutchley’nin lansmanlarını yayınladı. Bunun yanında, Michael ve Nicole Colovos ikilisinin ikonik moda yazarı ve küratör Colin McDowell ile birlikte gerçekleştirdiği daha önce hiçbir yerde paylaşmadığı ilhamları, eğitimleri ve geleceğe dönük işleri hakkında derinlemesine sohbetleri de video formatında yayınlandı.

Eğitim ve öğretimde teknolojinin devrim yarattığını belirten The Woolmark Company Eğitim ve İnovasyon Genel Müdürü Julie Davies; “araştırmalar ücretsiz ve uzmanlar tarafından digital olarak verilen online öğrenimin %25-%60 oranında arttığını gösteriyor. Woolmark Öğrenim Merkezi, küresel tekstil tedarik zincirindeki bu boşluğu dolduracak bir köprü olacaktır,” dedi. Eğitim platformunun tüm çalışmaları, uluslararası kabul görmüş bir düzenleyici olan Credly tarafından bağımsız olarak akredite edilmiş. Credly güvencesi ile kullanıcılar platforma akreditasyon kazandıktan sonra kurs kimliklerini dijital ortamda, dijital portföylerde güvenle ve kolaylıkla paylaşabiliyor.