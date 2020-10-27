TEMSAD Gaziantep ve Kahramanmaraş ziyaretleri

Türkiye’nin enerjiden sonra en büyük ikinci ithalat kalemi olan makinelere her yıl oldukça fazla para harcaması gerçeğinden hareket eden TEMSAD, ülkemizi bu bağımlılıktan kurtarmak için de yoğun faaliyetler göstermektedir. Hemen her fırsatta ve platformda, Türkiye’de yerli makinelerin kullanılması yönündeki bilincin artırılması çalışmaları gerçekleştiren dernek, her platformda gösterdikleri yoğun gayretlerle sektörel faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor. Gerek tekstil üretim merkezlerine üyeler ile teknik ziyaretler gerçekleştirmek, gerekse de tekstil makine üreticilerinin üretim tesislerinde tekstilcileri ağırlamak gibi ikili etkileşimler; sektörün bir bütün olarak gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu doğrultuda TEMSAD, tekstil sektörünün Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş’ta düzenlenen KTM Fuarı’na katılarak hem fuardaki dernek üyelerini, hem de Gaziantep’te bulunan firmalara ziyaret gerçekleştirdi.
GAZİANTEP ZİYARETİ
TEMSAD Genel Sekreteri Hayri Etçi, Gaziantep ve Kahramanmaraş ziyaretleri ile şu bilgileri verdi.
“Kahramanmaraş KTM 2020 Fuarı’na geçmeden önce, Gaziantep’teki üyelerimiz ziyaret edilmiştir. Öncelikle Mennan ustanın firması olan Mennan Makine’ye uğranarak, Mennan ustanın oğlu Ali Aksoy ile görüşülmüştür. Henüz TEMSAD üyesi olmamaları sebebiyle, TEMSAD Üyeliği hakkında bilgi verilmiştir. Akabinde aynı gün sırası ile; Hemaks Makine (Kenan Helvacıkara), Örnek Makine (Mehmet Dabanıyastı) ve Uslan Arge (Yusuf Uskaner) ziyaret edilmiştir.”
KAHRAMANMARAŞ ZİYARETİ
“KTM 2020 Fuarı ziyaret edilerek, fuara katılan üyelerimiz stantlarında ziyaret edilmiştir. 17 TEMSAD üyemizin katılım sağladığı fuarda, 2 günlük resmi ziyaretlerimiz haricinde, firma stantlarında üyelerimizle görüşme imkanlarımız olmuştur.
KTM 2020 Katılımcısı Üyelerimiz:
İdes Makine, Pro-Smh, Cedit Makine, Hisarmak Makine, Dalgakıran, Ser Mekatronik, Yıldız Makine, Temsan, Beneks, Kıray Makine, Effe Endüstri, Proses Mekatronik, Elips, Redman, Asil Makine, Elteksmak, Serteks. Resmi ziyaretlerimiz, aynı zamanda fuar katılımcısı olan, TEMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hüseyin Birben nezaretinde gerçekleştirilmiştir. İlgili kurum ve sanayicilerimize, TEMSAD adına hazırlamış olduğumuz ve Başkanımız Adil Nalbant’ ın imzalarını taşıyan mektuplarımız ile birlikte ilgili sanayicilerimizin ve kurum başkanlarının göstermiş oldukları ilgiden ve desteklerinden dolayı da yine TEMSAD üyelerimiz adına teşekkür plaketlerimiz arz edilmiştir.
KMTSO (KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI) Yönetim Kurulu Başkanı / Şahin BALCIOĞLU
KİPAŞ HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Hanefi ÖKSÜZ
KASİAD (KAHRAMANMARAŞ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DER- NEĞİ) Yönetim Kurulu Başkanı / Ali ARPASATAN
ARSAN TEKSTİL
Kemal ARIKAN ve Hasan GEMCİ
İSKUR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI A. Kadir KURTUL
ERDEM TEKSTİL ve ALTEKS TEKSTİL
Ziyaretlerimizde, Erdem Tekstil’in yoğunluğu sebebiyle fiziki olarak ziyaret yapılamamış olup, hazırlamış olduğumuz mektubumuz Şakir Büyükerzurumlu adına kendilerine ulaştırılmıştır. Ayrıca Alteks Tekstil ile Duran Alkap adına Fabrika Müdürü Mihriban Alkap ile görüşme sağlanmıştır.”