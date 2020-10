TEMSAD Gaziantep ve Kahramanmaraş ziyaretleri

Türkiye’nin enerjiden sonra en büyük ikinci ithalat kalemi olan makinelere her yıl oldukça fazla para harcaması gerçeğinden hareket eden TEMSAD, ülkemizi bu bağımlılıktan kurtarmak için de yoğun faaliyetler göstermektedir. Hemen her fırsatta ve platformda, Türkiye’de yerli makinelerin kullanılması yönündeki bilincin artırılması çalışmaları gerçekleştiren dernek, her platformda gösterdikleri yoğun gayretlerle sektörel faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor. Gerek tekstil üretim merkezlerine üyeler ile teknik ziyaretler gerçekleştirmek, gerekse de tekstil makine üreticilerinin üretim tesislerinde tekstilcileri ağırlamak gibi ikili etkileşimler; sektörün bir bütün olarak gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu doğrultuda TEMSAD, tekstil sektörünün Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş’ta düzenlenen KTM Fuarı’na katılarak hem fuardaki dernek üyelerini, hem de Gaziantep’te bulunan firmalara ziyaret gerçekleştirdi.

GAZİANTEP ZİYARETİ

TEMSAD Genel Sekreteri Hayri Etçi, Gaziantep ve Kahramanmaraş ziyaretleri ile şu bilgileri verdi.

“Kahramanmaraş KTM 2020 Fuarı’na geçmeden önce, Gaziantep’teki üyelerimiz ziyaret edilmiştir. Öncelikle Mennan ustanın firması olan Mennan Makine’ye uğranarak, Mennan ustanın oğlu Ali Aksoy ile görüşülmüştür. Henüz TEMSAD üyesi olmamaları sebebiyle, TEMSAD Üyeliği hakkında bilgi verilmiştir. Akabinde aynı gün sırası ile; Hemaks Makine (Kenan Helvacıkara), Örnek Makine (Mehmet Dabanıyastı) ve Uslan Arge (Yusuf Uskaner) ziyaret edilmiştir.”