TEMSAD Başkanı Adil Nalbant: “Yerli tekstil makineleri ihracat hedefimiz 1 milyar $’nın üstü”

Tekstil & Teknik Dergisi olarak 2021 yılına “Başkanlar Konuşuyor” adı altında özel bir dosya hazırlayarak girdik. Tekstil sektörünün değerli başkanları, Türk tekstil sektörünün geçen yılını ve 2021 yılına yönelik beklenti ve öngörülerini bizlerle paylaştılar. Başkanların sektörle ilgili yorum ve değerlendirmelerini sayfalarımızda keyifle okumanızı dileriz…

Türkiye’nin ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlayan hazır giyim sektörü adına TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, 2020 yılını değerlendirdi ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

“Tekstil makine sektörünü temsilen 23 yıldır ülkemizde hizmet veren Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD), 211 üyesi ile sektör firmalarının %85’ ini çatısı altında bulundurmaktadır. Tekstil makine, yedek parça ve tekstil kimyasalları üretimlerini gerçekleştiren bu firmalarımızın tamamı yerli üreticilerden oluşmaktadır. Ayrıca üyelerimizin yine tamamına yakını ihracatçı firmalardır. Bunun yanı sıra 20 üyemizin Ar-Ge merkezi, 4 üyemizin ise tasarım merkezi bulunmaktadır. Geçtiğimiz 2019 yıl sonu itibariyle 800 milyon $ ihracat gerçekleştiren firmalarımız, tekstil makine alanında oldukça geniş bir üretim alanına sahiptir.

Üye profilimize baktığımızda, üreticilerimizin %33’ ü tekstil boya ve apre makineleri imal etmekte olup, %24’ü ise her türlü tekstil makinelerinin yedek parçalarını imal etmektedir. Özellikle boya, apre ve terbiye makineleri alanında, dünya genelinde önemli bir paya sahip olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliriz. Geçtiğimiz yılki 800 milyon $’ lık ihracatımızın yaklaşık %80’nini boya ve apre makinelerinin oluşturduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra yedek parça üretim ve ihracatımızla birlikte, sınırlı kapasitelerde de olsa iplik, örme, baskı ve konfeksiyon alanlarında da üretim ve ihracatlarımız mevcuttur.”

MAKİNE İHRACATIMIZ HER YIL ARTIYOR

“Dünya tekstil makine ihracat toplamı 2019 yılında 27 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında küresel olarak tekstil makine talebi azalmış olup, önde gelen ihracatçı ülkelerin birçoğu ihracatlarında kayıplar yaşamışlardır. Buna mukabil Çin ve Japonya gibi uzak doğu ihracatçılarının tekstil makine ihracatlarını, küresel daralmaya rağmen, arttırdığı görülmektedir. Yine aynı şekilde Türk tekstil makine sektörü de ihracatında artış sağlayan ülkeler arasında yerini almıştır. Ayrıca global ihracat payını Türk tekstil makine sektörü, her geçen yıl arttırmayı başarmıştır. 2019 yılı dağılımına göre, tekstil makine ihracatçısı ülkeler sıralamasında 10. Sırada yer alan ülkemiz, toplamdan %2,9’luk pay almaktadır. Türk makine sanayisi içerisindeki tüm alt ürün gruplarında, kendi alanında en fazla ihracat payına sahip olan sektör, Türk tekstil makine sektörüdür. (%2,9’luk pay ile) yıllık bazda baktığımız zaman her dönemde ihracatımızı arttırma başarısını yakaladığımızı ifade edebiliriz.

Her yıl ortalama %10 – 20 ihracat artışı yaşayan sektörümüz, 2020 yılı içerisinde tüm dünyada tüm sektörleri etkileyen Covid-19 salgınının getirdiği etkiler neticesinde, ihracatında %5,9 düşüş yaşamıştır. 2020 yıl sonu itibariyle gerçekleşen ihracat kaybımız, 2019 yılına göre ortalama %5,9 olup, 752 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Avrupalı tekstil makine temsilcilerinin (VDMA, ACIMIT gibi) açıkladıkları ihracat rakamlarına bakıldığı zaman, 2020 yılında %25 ile %30 aralığında bir ihracat kaybı yaşadıkları görülmüştür.

Avrupa’ da yaşanan tekstil makine ihracat kaybına göre Türk tekstil makine ihracatçılarımız, pandemi şartlarına göre %5,9 ile oldukça makul bir düzeyde ihracat kaybı yaşadığı görülmektedir. Pandeminin getirdiği zorlu şartlara rağmen hedef pazarlarımızın bir kısmında ihracat artışları da yaşandığı görülmüştür. Tekstil makine ve aksamları üreticisi firmalarımızın üretimlerinin de %74,1’ ini hedef pazarlarımıza ihraç ettiğini görmekteyiz. 2020 yılında üreticilerimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla şöyledir: Özbekistan, Bangladeş, Pakistan, İran ve Mısır. 2001 yılından beridir her yıl ihracatını arttıran sektörümüz, covid-19 etkisiyle ilk defa bu yıl yaklaşık %5,9’luk bir ihracat kaybı yaşamıştır.”