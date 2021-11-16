Tekstilde stoksuz çalışma imkanı getiren teknoloji

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Sektörün heyecanla beklediği Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia’ya bu yıl çevreci teknolojiler damga vuracak. Fuarda tanıtılacak susuz baskı teknolojileriyle tekstil sektörü stoksuz çalışabilecek ve daha çevreci hale gelecek…

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyası, 2-5 Aralık tarihleri arasında Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia’da buluşacak. Sektörün heyecanla beklediği FESPA Eurasia’ya bu yıl çevreci teknolojiler konuşulacak. Fuarda tanıtılacak susuz baskı teknolojileriyle tekstil sektörü daha hızlı ve çevreci hale gelecek. Sektörü 8. kez bir araya getirecek FESPA Eurasia 2021’de Türkiye’nin sektör liderleri ve küresel markalar, yeni teknolojilerini ve yenilikçi uygulamalarını sergileyecek. Bu yılın en çevreci teknolojilerinden biriyse susuz baskı olacak. Kornit markası, sıfır su tüketimiyle dijital tekstil baskısı yapabilen modellerini sergileyecek.

Yüzde 100 doluluğa ulaşıyor

10 binden fazla ziyaretçiyle bu yıl rekor sayıya ulaşılması beklenen FESPA Eurasia’da neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını söyleyen FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici, bu yıl da fuarda son teknolojilerin sergileneceğini belirterek şöyle konuştu: “Sektör liderleri, fuarda en yeni ürün ve hizmetleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak. İki yıldır heyecanla beklenen FESPA Eurasia birçok lansmana da ev sahipliği yapacak. Bu yıl fuarda göze çarpacak yeniliklerden biri, tekstil sektörünün daha çevreci teknolojilere yatırım yapması olacak. FESPA Eurasia, tüm bölgede bir sonraki yılın trendlerini belirleyen bir etkinlik olduğu için, fuara sadece Türkiye’den değil, Avrasya Bölgesi’nden de 2000’den fazla uluslararası ziyaretçi yatırım yapmak için gelecek. Bizler de sektörün en iyi markalarıyla alıcıları İstanbul’da buluşturarak tüm Avrasya bölgesine hareket katacağız.”

Stoksuz çalışma imkanı gelecek

Fuarda Kornit’in MAX teknolojisini tanıtan Matset’in Genel Müdürü Doğu Pabuççuoğlu ise yeniliklerini şöyle anlattı: “2021 yılında distribütörlük anlaşması yaptığımız Kornit Dijital’in ürünlerini ve teknolojik yeniliklerini Türk Tekstil sektörü profesyonellerine sunmayı heyecanla bekliyoruz. Kornit Dijital’in makinaları her tür kumaş üzerine dijital baskı yapabiliyor. Tekstil sektöründe 1 kg pamuklu kumaş üzerine direkt baskı yapmak isteyen üreticiler üretim sürecinin başından sonuna kadar yaklaşık 150 lt su tüketiyor. Kornit Dijital’in çevre dostu mürekkepleri ve susuz baskı teknolojisi ile su tüketimi sıfırlanacak. Kornit teknolojileri Türk tekstil sektörüne talebe göre üretim, stoksuz çalışma özgürlüğü sağlayacak.”