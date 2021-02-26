Tekstilde sıfır temasla dijital çözüm

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Altınyıldız, pandemide değişen şartlarda Endüstri 4.0 yaklaşımıyla yeni normale ayak uydurdu:

Kumaş seçiminden fuarlara, tasarımdan koleksiyon hazırlamaya kadar uzanan tüm geleneksel tekstil alışkanlıkları pandemi döneminde dijitalleşiyor. “Endüstri 4.0” yaklaşımıyla hazırlanan Altınyıldız ve Color Digital’in ortak çalışması “Altınyıldız-DMIX Cloud” platformu ile müşteriler online olarak kumaş içeriklerine ulaşabiliyor, kumaş ve modellerini online olarak seçip koleksiyonlarını oluşturabiliyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 virüsü ile başlayan pandemi dönemi tüm sektörleri ve firmaları farklı çözümler üretmeye yöneltti. Pandemi sebebiyle sınırların kapanması, ürün sevkiyatlarının durması ve fuar organizasyonlarının iptaliyle dünya dijital kanallara yöneldi. Boyner Grup şirketlerinden Altınyıldız, dijital altyapısına yaptığı yatırımlar ile bu süreçte yenilikçi çözümlerle müşterilerinin karşısına çıktı. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen uygulamalar ile kumaş numunelerini geleneksel kalıptan dijital platformlara taşıyan Altınyıldız, fuarların gerçekleşmediği, sınırların kapatıldığı günlerde dünyanın her yerindeki müşterilerine dijital platform üzerinden hizmet veriyor.

Platform altı haftada hazırlandı

Müşterileri ile dinamik bir iletişim ağını kurmak, geleneksel yöntemler ile uzayan üretim süreçlerini kısaltmak, çevre dostu çözümler üretmek ve daha iyi hizmet verebilmek için Düsseldorf’ta araştırmalara başlayan Altınyıldız, Almanya Moda Enstitüsü ile ortak projelere imza atan Color Digital Firması ile “DMIX Cloud” platformu üzerinden müşterileri ile buluşuyor. Pandemi döneminin zorlu koşullarında Color Digital ile çalışmaya başlayan ekipler, sınırlarını zorlayarak altı haftalık bir süreçte “DMIX Cloud” platformunu hizmet verir hale getirdi. Temmuz 2020 den itibaren Sonbahar-Kış ‘21’22 koleksiyonunu dijital platformda sunan Altınyıldız, İlkbahar-Yaz ‘22 koleksiyonunu ile birlikte ikinci koleksiyon çalışmasını buluta taşımış olmanın heyacanını yaşıyor.

Kumaşlar 3D boyutlandırılıyor, modelleniyor

Altınyıldız‘ın dijital platforma taşıdığı yünlü kumaş koleksiyonları, Avrupa’da önde gelen küresel markaların dijital ürün koleksiyonlarında kullanılmaya başlandı. “DMIX Cloud” platformu ile müşteriler, 3D boyutlandırma yaparak Altınyıldız kumaşlarını seçebiliyor, seçilen kumaşların farklı desen ve varyanlarını görebiliyor, teknik detaylarına ulaşabiliyor ve programda önerilen modeller veya kendi modelleri üzerinden nihai ürün tasarımları yapılabiliyor. Yenilikçi uygulamayı kendi sistemleri içinde kullanan markalar bütün bir koleksiyonu dijital ve temassız tasarlayabiliyor. Bu platform ile müşteriler; ürün gruplarına, kalite içeriklerine ve desenlere Altınyıldız ile eş zamanlı erişebiliyor hatta kendi başlarına koleksiyonu inceleyip seçimlerini yapma fırsatı bulabiliyor. Yenilikçi çizgisiyle 1952’den bu yana sektöründe öncü olan Altınyıldız, dünyanın kısıtlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanıldığı sürdürülebilirlik temelli projelere imza atıyor.

Sınırları ortadan kaldırıp geleneksel tekstil tasarım ve numune üretim sürecini tekrar belirleyen bu uygulama ile koleksiyon üretim süreci ve maliyetini yarı yarıya azaltan Altınyıldız, dijital alt yapısına yatırım yapmaya, çevreye duyarlı çözümler geliştirmeye devam ediyor.