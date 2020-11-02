Tekstil makinelerinde yerlileşmenin önemi

Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerlileşmeye yönelmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Bu sürece adapte olarak yeni makineler geliştiren ve üreten sektör firmalarımız çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. TEMSAD tarafından yapılan envanter çalışmasına göre 28 firmamız, medikal ürünlerle ilgili makine üretimi yapmaktadır.

Bunların içerisinde 20’ si çeşitli maske makineleri olmak üzere, dezenfektan kabinleri, sterilizasyon makineleri ve dezenfektan üretimleri gerçekleştirilmektedir. Edinilen bilgilere göre maske üretim kapasitelerinin arttırılması için birçok ithal maske makinesi ülkemize gelmiş olup, bunların birçoğu Çin’den getirtilmiş. Özellikle normal piyasa değerlerinin çok üzerinde ücretlerle (30- 40 bin dolarlık makineler 100 bin dolarlara ithal edildi) ithal edilmiş olup, bu ithal makinelerinin bazılarının çalıştırılamadığı, teknik arızalar yaşattığı gibi bilgiler geliyor.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalarımızın, medikal ürünler için gerekli olan nonwoven kumaşları önemli ölçüde üretebildikleri görülmüştür. Ayrıca N-95 gibi yüksek filtreleme özellikli maskelerde kullanılan spunbond ve meltblown kumaşlar da ülkemizde İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi bölgelerimizde üretilmektedir. Ayrıca bazı üyelerimizin de alanında yeni makineler geliştirmeye ve yerlileştirme çalışmalarına devam ettiği görülmektedir.