Teknoloji şirketi dijitalleşme ve küreselleşmeye yönelmeye devam ediyor

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Merkez ofisi Stadtbergen’de (Almanya) bulunan uluslararası Erhardt + Leimer şirketler grubu, 2020 Covid yılının zorluklarının üstesinden başarıyla geldi ve yeni yıla iyimser bir ruh halinde başladı.

Erhardt + Leimer, tekstil, baskı ve film endüstrileri, kâğıt ve lastik imalatı ve oluklu mukavva ve pil üretimi dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriler için otomasyon ve kontrol teknolojisi üretiminde dünya lideridir.

Krizle geçen bir yılda bile, şirket çizdiği yolda ilerlemeyi başardı. Covid-19’dan dolayı cirodaki yüzde 20’lik düşüşe rağmen, yine de olumlu bir sonuç almayı başardı. E + L, profesyonel ev ve akıllı çalışma araçlarını Covid krizinden hemen önce çoktan tanıtmıştı. Bu nedenle, üretkenlikte gözle görülür bir kayıp olmadan 2020 Mart’ındaki ilk durgunluğu sorunsuz bir şekilde geçebildi.

Geçtiğimiz yıl batarya ve yakıt pilinin gelecekte öngörülen pazarına daha da güçlü bir şekilde odaklanan uluslararası şirketler grubunun CEO’su Dr. Michael Proeller, bu durumu “Şirket, uluslararası ve dijital olarak ve büyüme alanlarında son derece sağlam,” diye açıklıyor. Buradaki büyüme oranları şimdiden iki-haneli rakamlara ulaştı.

Dijitalleşme ve teknolojiye yatırım

E + L’nin dijital bir şirket olarak oluşturulması, Covid’den önce başlamış olan sürekli bir süreçtir. Satış ve dağıtımın dijitalleşmesi, lojistik süreçlerin otomasyonu- bunlar ve diğer birçok temel süreç dijital olarak sürekli iyileştirilmektedir.

Teknoloji alanında, odak noktası yüksek hassasiyetli ölçüm ve kontrol teknolojisi, “Akıllı Sürücüler-Motorlar” (fırçasız sürücüler-motorlar), dijital lazer ölçüm teknolojisi, sensörlerde yapay zekâ ve görüntü işleme ve ölçüm verilerinin çevrimiçi işlenmesi için bulut kavramlarının kullanılması üzerinde kalmaya devam ediyor.

Küresel E + L konumlarının genişletilmesi

Proeller, dijitalleşmenin yanı sıra şirketi için küreselleşmede başka fırsatlar da görüyor. İtalya, ABD, Çin ve Hindistan’da kendi üretim tesisleri bulunan E + L yan kuruluşları, tedarik zincirinin giderek küresel bir pazarla uyumlu hale geldiği anlamına geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki konumları ve yeni lojistik konseptleri hem navlun maliyetlerinde düşüşe hem de daha kısa teslimat sürelerine izin vererek şirketi daha da rekabetçi hale getiriyor. Bu amaçla, Augsburg konumundaki üretim ve depo alanı yakında 4000 m²’den fazla genişletilecek. Şu anda Augsburg-Pfersee’de bulunan E + L Elektroanlagen yan kuruluşunun yeni bina planlaması tamamlandı ve bu da Sheridan Park’taki yeni konumdaki inşaat çalışmalarının yıl ortasında başlayabileceği anlamına geliyor. İtalya’daki konum da genişlemeye devam ediyor. Otomobil ve lastik sektörünün yetkinlik merkezi, ofis ve üretim alanlarını 4000 m² genişletiyor. Tüm Asya bölgesi için bir merkez olarak hizmet veren Erhardt + Leimer India yan kuruluşu da genişleyerek 10.000 m²’lik ek bir üretim alanı oluşturuyor.

Küresel ağlara, geleceğe yönelik farklı endüstrilere ve yenilikçi teknolojiye olan bağlılığı ile şirket kendisinin iyi konumlandığını düşünüyor. Pandemi sırasında bile yatırımlar yüksek seviyede kaldı. Yatırımlar sadece yeni proseslere, makinelere ve alanlara yapılmadı, fakat çalışan sayısı da personelin yaklaşık %15’i stajyer olarak kalacak şekilde, sabit tutuldu.

Dr. Michael Proeller, Covid olmasa bile, E + L’in 2020’de zaten stratejik şirket gelişiminin yeni bir aşamasına gireceğini vurguluyor. Proeller, ” “Dijital ürünler, dahili ve harici dijitalleştirilmiş süreçler ve işlevler, döngü süresinin kısaltılması ve uluslararası tedarik zincirinin genişletilmesi- bu köşe taşları, gelecekte E + L’nin sağlıklı, modern ve uluslararası bir şekilde büyümesine yardımcı olacaktır. Geçtiğimiz yıl ortak hedefimiz doğrultusunda başarıya ulaşan çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Onlara teşekkür borçluyuz,” diyor.