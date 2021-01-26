Taren delintasyon çözümleri pamukta verimliliği arttırıyor

Türkiye’nin ilk ve tek patentli pamuk delintasyon teknolojisini geliştiren Taren Mühendislik, dünyaya pamuk tohumu delintasyon tesisleri kuruyor. Firma ayrıca, Urfa’da kurduğu Taren Tohum A.Ş. pamuk tohumu delintasyon tesisi ile bölgedeki pamuk tohumu üreticilerine tohum işleyicisi olarak hizmet veriyor.
Pamuk verimliğini ve kalitesini arttıran delintasyon teknolojileri geliştiren ve kapsamlı hizmetler sunan Taren Mühendislik, 2017 yılındaki kuruluşundan itibaren hızlı bir büyüme elde etti. ‘Let it be Cotton! – Bırakın Pamuk Olsun!” sloganıyla tekstil tedarik zincirinin en başında, pamuk tohumu üretiminde çözümler geliştiren Taren, sektöre katkı sağlayacak geliştirmelere imza attı. Tohumculuk sektöründe 20 yıllık güçlü bir deneyime sahip Sercenk Kılıç tarafından Adana’da kurulan Taren Mühendislik, özellikle pamuk üretiminin olduğu tekstil pazarlarında önemli projeler yürütüyor. Delintasyon işlemini temel olarak pamuk tohumunu üzerindeki liflerden, şiften ve yabancı maddelerden ayrıştırma olarak tanımlayan Sercenk Kılıç, bu konuda %100 yerli ve patentli delintasyon makineleri (delintır) geliştirdiklerini söyledi. Kılıç; “Küresel pamuk ve pamuk tohumculuğu sektöründeki firmalara delintasyon tesisi kurmayı ve Türk pamuk endüstrisinin pazar payını arttırmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu konuda AR-GE desteği de sunuyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojiler ve sunduğumuz hizmetler başta pamuk üreticilerinin olmak üzere tüm tekstil endüstrisinin verimlilik artışına katkı sağlıyor” dedi.
ASİTLE DELİNTASYON MEKANİK DELİNTASYONDAN ÜSTÜN
Geliştirdikleri ve patentini aldıkları delintasyon makinesinin asitle delinte işlemini gerçekleştirdiğini belirten Sercenk Kılıç, mekanik sistemlere kıyasla bu sistem sayesinde tohum üzerindeki liflerin ve artıkları tamamen temizlediğini ifade etti. Kılıç; “Mekanik delintasyonda, tohum üzerinde lif ve tarladan ya da çırçırdan gelen istenmeyen mikro organizmalar hala kalmaya devam eder. Asit ile delintasyon, pamuk hasat miktarı ve kalitesi açısından zararlı bu etkileri ortadan kaldırıyor. Delintasyondan geçen tohumlar, hassas eleme grubu makinelerinde eleniyor ve içi boş hafif tohumlar ayrılıyor. Ayrıca, tohum verimliği için uygulanan tohum kaplama prosesinde, asitle delinte edilen tohumlar daha homojen kaplanarak yüklenen ilaçları tohum bünyesinde daha iyi muhafaza ediyor. Mekanik delintasyonda ise tohum üzerinde kalan lifler homojen kaplamayı engeller, ayrıca bu sistemlerdeki temizleme fırçaları tohumu çizerek tohum içindeki embriyoya zarar verebiliyor” şeklinde konuştu.
DELİNTASYON VERİMLİLİK İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR
Araştırmalar ve saha çalışmaları asit ile delinte edilmiş tohumların, çiğit ekme veya mekanik delintasyondan geçmiş tohumlara göre çok daha yüksek verimlilik elde ettiğini gösteriyor. Tohumlar delinte edilmeden ve edildikten sonra testlere tabi tutularak çimlenme kabiliyeti en yüksek olan tohumlar seçilebiliyor. Bu, çiğit ekmeye oranla daha az miktarda tohum kullanmak anlamına geliyor. Dekar başına 2,5 kg pamuk tohumu ekilerek damızlık maliyetinde ciddi bir kazanç elde edilebiliyor. Tohum kalitesine bağlı kalmak koşuluyla, dönüm başına daha yüksek rekolte, yani verim elde etmek mümkündür. Sercenk Kılıç, delinte tohumun pamuk tarımında hastalık ve zararlılarla mücadelede üreticilerin elini güçlendirdiğini söyledi. Kılıç; “Delintasyon işlemi sırasında kullanılan asit ve sıcak hava tohumun yüzeyindeki istenmeyen mikro organizmaların yok olmasını sağlıyor. Böylece daha saf bir tohum elde ediliyor”
şeklinde konuştu. Kılıç, ham madde tasarrufu ve pamuk üretiminde rekolte artışı sağlayan delintasyon konusunda firmaların kendi tesislerine sahip olmasının avantaj sağladığını belirtti. Kılıç; “Firmalar kendi delinte tesislerine sahip olarak fason işleme maliyetlerinden kurtulmuş oluyor. Hatta, başka tohum firmalarının bu işlemini de gerçekleştirerek firmaya ciddi bir gelir alanı oluşturuyor. Örneğin; yılda 5000 ton çiğit işleyen bir tesis yatırım maliyetini 1 yılda amorti edebilmektedir” dedi.
PAMUK ÜRETİLEN HER YER POTANSİYEL PAZARIMIZDIR
Pamuk alanında patentli bir teknoloji sunduklarını hatırlatan Sercenk Kılıç, küresel pazardaki önemli pamuk ve tekstil ülkelerine dönük stratejiler geliştirdiklerini açıkladı. Kılıç sözlerine şöyle devam etti. Kendi tarlasını ekip kendi pamuğunu üreten tekstilciler, tohumcular, iplikçiler odak noktamızda bulunuyor. Dünya pamuk üretiminde Hindistan, Pakistan, Çin, ABD, Brezilya, Türkiye, Özbekistan ve Afrika ülkeleri öne çıkıyor. Bütün pazarlar bizim için potansiyel taşıyor. Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörümüz Fırat Hınis yönetiminde bazı pazarlarda gerçekleştirdiğimiz ciddi çalışmalarda başarılı sonuçlar aldık. Detayları yakında kamuoyu ile paylaşacağız.”
Pazarda bilinen rakiplerine kıyasla müşterilerine %50 fiyat avantajı sunduklarını açıklayan Kılıç, makine satış sonrası kesintisiz hizmet ve yedek parça tedariki sağladıklarını belirtti. Kılıç tesis kurulum sonrasında anlaşmaya bağlı olarak 500 ton çiğit işleme için ilk delinte işlemini kendilerinin yaptığını, partnerlerine iş ve eğitim desteği sağladıklarının bilgisini verdi. İhracat pazarları hakkında bilgi veren Taren Mühendislik Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Fırat Hınis, küresel pazarlama çalışmalarına hızla başladıklarının altını çizdi. Hınis, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te oluşturdukları temsilcilikten sonra Pakistan’ın Okora-Punjab bölgesinde de temsilcilik kurduklarını açıkladı. Pamuğun yoğun gündem olduğu dünyanın çeşitli diğer bölgelerinde de temsilcilik ve satış ağı oluşturmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Hınis, şunları dile getirdi; “Nitekim Afrika’da yoğun görüşmeler içindeyiz, umuyorum ki yakın zamanda Afrika’yı da bu teknoloji ile tanıştıracağız. Dünyada pamuk ve pamuk tohumu işleyiciliği ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İçinde bulunduğumuz küresel pandemik kriz sonrası önemli fuar ve organizasyonlarda yer alacağız.”
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DELİNTASYON TESİSİ URFA’DAKİ TAREN TOHUM A.Ş.
Urfa’da hayata geçirdikleri Taren Tohum delintasyon tesisine de değinen Sercenk Kılıç, şu bilgileri verdi; “Urfa ve bu bölge Türkiye’deki toplam pamuğun %40’ını üretiyor. Buna karşın bölgenin ihtiyacını yanıtlayacak bir delintasyon tesisi bulunmuyordu. Bölgenin dışına tohum göndermek ciddi zaman kaybı, navlun bedeli, takip zorluğu gibi sorunlar oluşturuyordu. Faaliyetlerine başlayan Taren Tohum 15 bin ton sezonluk pamuk tohumu işleme kapasitesine sahip. Tesisimizde kendi ürettiğimiz 7 delintır bulunuyor. Kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük pamuk tohumu delintasyon tesisidir. Bu konuda tecrübeli personelimiz ile partnerlerimize güven ve kolaylık sağlıyoruz.” 20 yıllık bir tecrübeyle faaliyetlerini sürdüren Taren Mühendislik, tekstil tedarik zincirinde talep edilen sürdürülebilirlik, şeffaf üretim ve kaynakların korunmasına ilişkin taleplerin karşılanmasına pamuk üretim aşamasında net ve kazançlı yanıt oluşturuyor.