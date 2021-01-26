Taren delintasyon çözümleri pamukta verimliliği arttırıyor

şeklinde konuştu. Kılıç, ham madde tasarrufu ve pamuk üretiminde rekolte artışı sağlayan delintasyon konusunda firmaların kendi tesislerine sahip olmasının avantaj sağladığını belirtti. Kılıç; “Firmalar kendi delinte tesislerine sahip olarak fason işleme maliyetlerinden kurtulmuş oluyor. Hatta, başka tohum firmalarının bu işlemini de gerçekleştirerek firmaya ciddi bir gelir alanı oluşturuyor. Örneğin; yılda 5000 ton çiğit işleyen bir tesis yatırım maliyetini 1 yılda amorti edebilmektedir” dedi.

PAMUK ÜRETİLEN HER YER POTANSİYEL PAZARIMIZDIR

Pamuk alanında patentli bir teknoloji sunduklarını hatırlatan Sercenk Kılıç, küresel pazardaki önemli pamuk ve tekstil ülkelerine dönük stratejiler geliştirdiklerini açıkladı. Kılıç sözlerine şöyle devam etti. Kendi tarlasını ekip kendi pamuğunu üreten tekstilciler, tohumcular, iplikçiler odak noktamızda bulunuyor. Dünya pamuk üretiminde Hindistan, Pakistan, Çin, ABD, Brezilya, Türkiye, Özbekistan ve Afrika ülkeleri öne çıkıyor. Bütün pazarlar bizim için potansiyel taşıyor. Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörümüz Fırat Hınis yönetiminde bazı pazarlarda gerçekleştirdiğimiz ciddi çalışmalarda başarılı sonuçlar aldık. Detayları yakında kamuoyu ile paylaşacağız.”

Pazarda bilinen rakiplerine kıyasla müşterilerine %50 fiyat avantajı sunduklarını açıklayan Kılıç, makine satış sonrası kesintisiz hizmet ve yedek parça tedariki sağladıklarını belirtti. Kılıç tesis kurulum sonrasında anlaşmaya bağlı olarak 500 ton çiğit işleme için ilk delinte işlemini kendilerinin yaptığını, partnerlerine iş ve eğitim desteği sağladıklarının bilgisini verdi. İhracat pazarları hakkında bilgi veren Taren Mühendislik Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Fırat Hınis, küresel pazarlama çalışmalarına hızla başladıklarının altını çizdi. Hınis, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te oluşturdukları temsilcilikten sonra Pakistan’ın Okora-Punjab bölgesinde de temsilcilik kurduklarını açıkladı. Pamuğun yoğun gündem olduğu dünyanın çeşitli diğer bölgelerinde de temsilcilik ve satış ağı oluşturmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Hınis, şunları dile getirdi; “Nitekim Afrika’da yoğun görüşmeler içindeyiz, umuyorum ki yakın zamanda Afrika’yı da bu teknoloji ile tanıştıracağız. Dünyada pamuk ve pamuk tohumu işleyiciliği ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İçinde bulunduğumuz küresel pandemik kriz sonrası önemli fuar ve organizasyonlarda yer alacağız.”