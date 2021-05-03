Stäubli, Türk tekstil fabrikalarına yüksek hızlı çözümlerle hizmet veriyor

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Yüksek hızlı dokuma, dokuma fabrikalarının teknik yeteneklerine meydan okuyor. Bu yetenek günümüz tekstil pazarlarında başarılı olmak isteyen fabrikalar için bir ön koşuldur. Yüksek hızlı dokuma, üretkenliği arttırır ancak bu güvenilir makinelerle gerçekleşir. Aynı zamanda, maksimum hacimde ilk tercih edilen kumaşlar üretmek için yüksek kalite standartlarına uyulmalıdır. İsviçreli aile şirketi Stäubli, bir adım önde olmaya kararlı fabrikalarda başarılı yüksek performanslı dokumalar için benzersiz ve özel çözümler dahil olmak üzere çok çeşitli öncü çözümler sunar.

Stäubli Tekstil, 125 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanındaki dokuma fabrikalarına güvenilir yüksek hızlı çözümler sunmaktadır.

Dokumada çok yüksek hızlara ulaşmak–

İster rapierli, ister hava jetli, ister giderek artan sıklıktaki su jetli makinelerde- çoğu Türk fabrikasının inancıdır. Stäubli Pazarlama ve Satış’tan Fritz Legler “Müşterilerimiz, pazarlarının ön saflarında kalmak için ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümler arıyorlar. Onlarca yıllık deneyimimiz ve müşterilerimizle ortaklığımızın bir sonucu olarak, birinci sınıf malzemelerden ustaca Ar-Ge ile birleştirilmiş kaliteli yüksek hızlı makineler sunuyoruz.” diyor. Örneğin, Stäubli, bakım gerektirmeyen alt hareket grubunun yanı sıra, son derece güvenilir yüksek hızlı S3000 / S3200 serisi elektronik rotatif armürleri sunar. Bu tür optimize edilmiş bir kombinasyonun dokuma makinesine entegre edilmesi, en yüksek çalışma hızları gerektiğinde hassas ağızlık oluşumu için bir anahtardır.

Dokuma hazırlığının zaman alıcı aşamasında dokumadan bir adım önde olan Stäubli, fabrikaların yüksek kaliteli çözgülerin hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağlayan çapraz alma, taharlama ve düğümleme için önde gelen otomasyon çözümleriyle hızlarını artırmalarına olanak tanır. SAFIR otomatik tahar makineleri, çözgü ipliklerinin tek bir döngüde lamellere, gücülere ve tarağa spesifik dağılımını sağlar. Bu sistemler, son teknoloji Aktif Çözgü Kontrolü (AWC) teknolojisine sahiptir ve belirli iplik özellikleri için Başlangıç Koşul Ayarları (ICS) artık mevcuttur. Bu teknolojiler, fabrikaların hızlı stil değişiklikleri sağlamasına ve çok renkli çözgülerin kalite ve işleme performanslarının, çaprazlı veya çaprazsız olarak daha da artırmasına olanak tanır. Tüm Stäubli dokuma hazırlık çözümleri önemli bir kritik özelliği paylaşır: Sonraki dokuma sürecini geliştiren mükemmel çözgü üretimini destekler ve bu da daha yüksek hacimlerde birinci kalite çıktılara yol açar.

Dokuma fabrikaları, Stäubli makinelerine yatırım yaparak, optimize edilmiş bir üretim sürecinden yararlanmayı bekleyebilir ve bu çözümlerin sunduğu esneklik, onları fabrikanın gelecekteki projelerine de uyarlanabilir hale getirir. Fritz Legler, “Küresel ve yerel servis ekiplerimiz ve yedek parça ağımız da müşterilerimizi kişiselleştirilmiş servislerle destekliyor” diyor ve “Müşterilerimiz hedeflerine daha kolay ulaşabilir ve zorlu durumların üstesinden gelebilir” diye özetliyor.

Türkiye’de Stäubli Hakkında

Stäubli Tekstil, Türk fabrikalarına makine sağlamak için uzun yıllar Türkiye’deki bir temsilciyle iş birliği yapmıştır. 1995 yılında Stäubli, Türk tekstil makineleri pazarına doğrudan hizmet vermek için Stäubli Türkiye’yi kurmaya karar vermiştir. Merkezi İstanbul’da olan bu kuruluşun başlangıçta tek bir çalışanı vardı, ancak Türkiye genelinde tekstil sektörünün büyüyen pazar faaliyetleriyle birlikte hızla büyüdü. Stäubli Türkiye, 2002 yılında Stäubli’nin Konnektörler bölümü, 2004 yılında Robotik bölümü ve 2007 yılında halı dokuma sistemlerinin yerel sorumluluğunu devralarak kademeli olarak genişledi.

Stäubli Türkiye çalışanlarının sayısı buna göre artış göstermiştir ve bugün çalışan sayısı toplamda 70’den fazladır. Ülke çapındaki müşteri tabanının artan sayı ve çeşitliliğine yanıt vermek için Stäubli, Bursa, Denizli ve Gaziantep gibi tekstil bölgelerinde yerel ofisler kurarak hizmetlerini genişletmeye karar vermiştir. Bu farklı bölgelerdeki organizasyon yapısı, müşteri desteğini yalnızca çok verimli değil, aynı zamanda uygun maliyetli hale getirir ve “müşterilerle ortaklık” kurumsal ilkesini destekler.