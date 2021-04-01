SPGPrints COVID-19 hızlı test kitinin üretiminde kullanılan baskı metodunu geliştirdi

COVID-19’un dünya çapındaki toplumlara uyguladığı muazzam baskı nedeniyle, ilaç şirketleri hızlı test cihazlarını mümkün olan en kısa sürede halka sunmaya çalışmaktadırlar. Ancak bunu yapmak ve gerekli tıbbi gereksinimleri karşılamak için yenilikçi tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Biyosensörler konusundaki deneyimi ile kusursuz, güvenilir sistemler oluşturma konusundaki bilinirliği nedeniyle, SPGPrints’ten COVID-19 hızlı test şeritleri üretmek için üretim hatları geliştirilmesi ve en hızlı şekilde teslim etmesi talep edildi. Geliştirilip sunulan her iki üretim hattında da milyonlarca test şeridi üretilmesi beklenmektedir. Bu şekilde SPGPrints, daha fazla test kapasitesi ve artan küresel talep için bir çözüme katkıda bulunmuştur.

BİYOSENSÖRLERİN HIZLI MEDİKAL TESTLERDE KULLANILMASI SPGPrints’in Etiket ve Endüstriyel Baskı Ticari Müdürü Hank Guitjens, dünya çapında biyosensör kullanımının yeni olmadığını açıklıyor. Biyosensörler, sadece bir şerit ve vücut sıvıları kullanarak hastalıkları analiz etmek için, 30

yılı aşkın süredir kullanılan hızlı bir araçtır. Tıp endüstrisinde biyosensörlerin yaygın bir uygulama örneği diyabet hastaları için glikoz test şeritleridir. Kan şekeri seviyelerinin normalden farklı olup olmadığını test etmek için bu şeritler kullanır. Hastaya hızlı test sonuçları sağlamak için kan bir test şeridine damlatılır ve daha sonra şerit bir teşhis test cihazı ile incelenir. Dakikalar içinde hasta tam seviyelerinin ne olduğunu görebilir. Bu biyosensör test şeritleri, gelişmiş bir teknoloji parçası içerir. Test şeritleri için kullanılan film, vücut sıvısını emebilecek ve bu reaktifin vücut sıvısı ile reaksiyona girmesi için en uygun koşulları sağlayacak şekilde basılmalıdır. SPGPrints, filmi bu test şeritleri için gerekli olan hassasiyet düzeyinde basmak için doğru yenilikçi teknikte uzmanlaşmıştır. COVID-19 HIZLI TEST KİTLERİNİN OLUŞTURULMASI Tam da bu nedenle SPGPrints, uluslararası bir ilaç şirketi tarafından COVID-19 hızlı test şeritlerinin üretimine katılmaya davet edildi. Amaç, hastanın tükürüğünün kullanılmasıyla, bir hastanın COVID-19’dan muzdarip olup olmadığını hızlı bir şekilde gösterebilen bir teşhis testi sistemi üretmekti. Bu uluslararası işbirliğinde, filme baskı için bir süreç geliştirmek SPGPrints’in göreviydi. Baskı sürecinde, yeni geliştirilen kimyasal reaktif yalnızca optimum koşullar altında düzgün çalışabildiğinden, yüksek doğruluk seviyeleri çok önemliydi. İşbirliği çok başarılı oldu. SPGPrints, bir yıldan kısa bir süre içinde, farmasötik ortakları için özel yapım bir sistem geliştirmeyi, üretmeyi ve sunmayı başardı. Yeni, ısmarlama bir sistem olmasına rağmen, başlangıç aşaması çok başarılıydı ve haftalar içinde beklentinin üzerinde bir verim elde edildi. Bunun da ötesinde, yeni işe alınan operatörlerin, sistemin kullanıcı dostu olması nedeniyle sınırlı eğitime ihtiyaçları vardı. Bu da, ortağın doğrudan üretime başlayabileceği anlamına gelir. Böylelikle farmasötik ortağın, yeni sistem teslim edildikten sonra haftalar içinde ideal üretim seviyelerine ulaşılması sağlandı.

SPGPrints TARAFINDAN ÖZEL ETİKET ÜRETİMİ

SPGPrints’in rotasyon baskı alanındaki uzmanlığı, onları bu proje için doğru ortak haline getirdi ve biyosensörler konusundaki uzmanlıkları nedeniyle proje hızla başladı. Rotasyon baskı, kullanıcılara diğer baskı tekniklerine göre çeşitli avantajlar sağlar. Büyük doğruluk, yüksek kalite seviyeleri ile kullanıcıların üretkenliklerini arttırmalarına yardımcı olur. Ancak en önemlisi, kullanıcıların baskı süreçlerini hızla büyütmelerine olanak tanır. Bu nedenle, bazı kullanıcılar film baskı ile başlar, ancak daha büyük ölçekte üretim gerektiğinde rotasyon baskıya geçer.

Birçok avantajı nedeniyle, rotasyon baskı birçok uygulama için ideal bir teknik olduğunu kanıtlamaktadır. SPGPrints, biyosensörlerin yanı sıra, aralarında basılı elektronik, esnek güneş pilleri, RFID etiketleri ve baskılı pillerin oluşturulmasının da bulunduğu, birçok değişik uygulama için rotasyon baskı tekniklerini kullanır. İmkanlar sonsuzdur. Yıllar içinde SPGPrints, birçok müşteriye uygulamalarına uygun özel yapım baskı süreçleri ile yardımcı olmuştur.

SPGPrints, uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde müşterilerine başka hiçbir tedarikçinin sağlayamayacağı avantajlar sağlamaktadır. SPGPrints özellikle benzersiz stabilite ve baskı performansı sağlayan %100 nikelden mamul elektroformlu baskı şablonları ile tanınmaktadır. Grafik ve endüstriyel baskı makineleri için bu şablonlar 250 mm’den

1400 mm’ye kadar genişlikte sunulmaktadır. Toplam çözüm gerekiyorsa, SPGPrints sıcak hava kurutucuları, NIR, IR ve UV dahil olmak üzere eksiksiz hat konfigürasyonları sağlayabilir. Sistemler sofistike bir gerilim kontrol sistemi ile donatılmıştır ve en az 100 mikronluk bir hassasiyete ulaşabilir.

SPGPrints’te her proje benzersiz olarak kabul edilir ve bu nedenle tüm gereksinimleri karşılayan özel yapım bir çözüm alır. Bir rotasyon baskı hat oluşturulması projesi sırasında, SPGPrints, mühendislerinin istek ve beklentilerini gerçekten anlamaları için müşterinin ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışır. Bundan sonra SPGPrints, bu istekleri özel bir çözüme dönüştürecektir. COVID-19 hızlı test cihazları projesinde başarıyla yapıldığı gibi. SPGPrints ve müşteri arasındaki yakın işbirliği nedeniyle, önümüzdeki aylarda milyonlarca test şeridi üretilmesi bekleniyor.