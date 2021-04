Satış Sonrası Hizmet USTER avantajıdır

Paylaş

Müşteriler net bir şekilde ifade ediyor: Birçok bakımdan en iyisini bekliyorlar

Bir el sıkışma veya bir satış sözleşmesindeki imzayla başlar. Bu USTER Satış Sonrası Servis ekibi müşteriyi desteklemek için harekete geçtiği ilk andır. Uzman kadrosu, her ekipman parçasının kusursuz bir şekilde kurulduğundan ve sorunsuz çalıştığından emin olacaktır. Ancak bu, yeni ekipmanın tüm ömrü boyunca, ne zaman ve nerede gerekiyorsa hızlı teknik desteği garanti eden ve yeni ekipmanın tüm ömrü boyunca devam eden bir ilişkinin yalnızca başlangıcıdır – pazarın en ücra köşelerinde bile…

Günümüzün müşterileri, kaliteli ekipmana yatırım yaptıklarında haklı olarak en yüksek standartları talep ediyorlar ve Satış Sonrası Hizmet, gelişmekte olan pazarlardaki müşterilerden gelen geri bildirimlerin de onayladığı gibi, bunun önemli bir unsurudur. Beklentileri iki kategori altında özetlenebilir: aksi kanıtlamaz gerçekler ve sosyal beceriler…

Aksi kanıtlamaz gerçekler: Teknik destek

Bangladeş, Vietnam ve Özbekistan’dan müşteriler, USTER teknik desteğinin itibarının satın alma kararları üzerinde bir dereceye kadar etkisi olduğunu her zaman kabul etmektedir. Ve bu onları daha da talepkâr hale getiriyor. Vietnam’daki Tri Viet Spinning’in Müdürü Phan Duc Le Hoang, “Müşterilerimiz, istisnasız her seferinde tüm bobinlerde gerekli kalitede iplik teslimatları bekliyorlar. Bu nedenle, üretimimizde verimliliğin yanı sıra her açıdan güvenilir bir şekilde çalışan süreçleri garanti etmeliyiz. Tam da bu nokta Satış Sonrası Hizmetin devreye girmesi gereken nokta,” diyor.

Bangladeş’teki Envoy Textiles Limited Kıdemli Genel Müdürü Md. Majibur Rahman’da bu konuda hemfikir: “Mükemmel makinelere, bilgili personele ve uzman danışman ile sorun gidericiyi tek bir kişide birleştiren güvenilir bir ortağa ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Satış Sonrası Hizmetler, sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme için bize yardımcı oluyor.”

Hızlı yanıt, doğru hizmet, sorun çözme önerileri ve iyileştirmeler … müşteri gereksinimleri listesi neredeyse sonsuzdur. Hepsinin acilen ve yüksek kaliteli bir standartta teslim edilmesi gerekiyor.

Müşteri anketleri, USTER servis mühendislerinin teknik yeterliliğini ve önerdikleri etkili çözümleri övüyor. Özbekistan’daki FE Indorama Kokand Textile JSC Kalite Güvence Müdürü Suresh Chander Pal, “Öneriler yararlıdır ve nihai iplik kalitesini sürdürme sürecimize değer katmaktadır” diyor.

Diğer bir muhatap Özbekistan’daki Global Textile Solutions’da Baş Makine Teknisyeni Ulugbek Kadirov, müşteri sadakatini ihtiyaç listesinin en üstüne koyuyor. “USTER ekibinin sadakatine kesinlikle güveniyoruz” diyor. Firma USTER hizmet ekiplerinin diğer tedarikçilerinkilerle karşılaştırılmasını da olumlu olarak değerlendiriyor ve onları hızlı ve profesyonel çalışmaları için “çok iyi” olarak derecelendiriyor. Kadirov, “Elde ettiğimiz sonuçlara göre değerlendiriyoruz ve memnunuz” diyor.

Sosyal beceriler- ilişkiler

Müşteriler doğal olarak yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarmaya odaklıdır ve yorumları birçoğunun bu bakımdan hizmet ekipleriyle iyi ilişkilerin değerini anladığını göstermektedir. Bangladeş’teki Matin Spinning Mills Ltd. Baş Üretim Sorumlusu Md. Shamimul Haque, “Personelimiz, USTER’in ekipmanını ve yenilikçi fikirlerle zamanında iyileştirmelerini takdir ediyor,” diyor. USTER Satış Sonrası Servis irtibatlarını anlatırken, her müşterinin yanıtı, güvenilir ve açık bilgi paylaşımına giden bir yol olarak görülen “dostça” ifadesini içermektedir.

Bilgi aktarımının müşteriler tarafından çok takdir edilen başka bir USTER avantajı olduğu söyleniyor. “USTER, elbette bizim için değerli olan önemli teknik deneyler ve verilerle zenginleştirilmiş bilgi birikimi sağlıyor,” diyor Bangladeş’teki Envoy Textiles’den Rahman. Tri Viet’den Le Hoang’a göre kaliteli bilgilerin paylaşılması da son derece yararlı olarak görülüyor. “Bilgi aktarımı bizim için çok faydalı oluyor. USTER servis mühendisleri bilgiyi aktarmak için zaman ayırıyor. Buna kesinlikle daha fazla zaman harcanmasını istiyoruz,” diyor.

Müşteriler, Satış Sonrası Hizmetin birçok yönüne açıkça büyük önem veriyorlar- ancak USTER’i bir ortak olarak tavsiye edecek kadar ileri gidebilirler mi? Röportaj yapılanların kararları çeşitli nedenlerden dolayı “Evet” ti. Güvenilirlik ve test sonuçlarının küresel kabulü (FE Indorama Kokand Textile JSC, Özbekistan), kalite güvence rehberliği (Envoy Textiles Limited, Bangladeş; Matin Spinning Mills Ltd., Bangladeş; ve Global Textile Solutions, Özbekistan) ve kanıtlanmış mükemmel itibar (Tri Viet Spinning, Vietnam).

Çıtayı yükseltmek

USTER müşterilerinden gelen olumlu yanıtlar, hizmet paketlerinden memnun olduklarını- ancak yine de talepkar olduklarını kanıtlıyor. Matin Spinning’den Haque, “Servis paketleri, otomatik yazılım yükseltmelerinin yanı sıra özelleştirilmiş parça değişimi gibi seçenekleri de içerebilir” diyor.

Satış Sonrası Hizmet, müşterileri kadar USTER için de önemlidir. Dört bölgesel ve 29 yerel hizmet merkezinde, birçoğu on yıl veya daha uzun süredir şirkette olan yaklaşık 225 kalifiye mühendis ve teknoloji uzmanı bulunuyor. Bu, USTER’in Satış Sonrası Hizmetinin kalitesinin altını çizmekte ve tanınan müşteriler tarafından kabul edilmektedir. Indorama Kokand’dan Pal, “Bu istikrar temelinde, her iki tarafa da yardımcı olan güçlü bağlar geliştiriyoruz” diyor.

Uster Technologies Global Satış Sonrası ve Servis Başkan Yardımcısı Suresh Kris, dünya çapındaki iplik fabrikalarıyla diyaloğun sürekli olarak çıtayı daha da yüksek hizmet sunumu ve müşteri memnuniyetine doğru yükseltmeye yardımcı olma noktasında için hayati önem taşıdığını doğruluyor. “Müşterilerden gelen pratik önerilere değer veriyoruz. Hizmetlerimizin düzeyini yükseltmemize ve ihtiyaçlara göre tanımlamamıza yardımcı oluyor” diyor. “Bunlar gibi güçlü bağlar bir kazan-kazan durumu meydana getiriyor. Daha fazla ne isteyebiliriz?” Satış Sonrası Hizmet USTER avantajıdır. Müşteriler net bir şekilde ifade ediyor: Birçok bakımdan en iyisini bekliyorlar