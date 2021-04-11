Roland DG, renk tutarlılığını basitleştiriyor

Roland DG, bir Roland yazıcıda ve Roland yazıcılar arasında renk eşleştirmesini kolaylaştırmak ve daha hesaplı hale getirmek için tasarlanan yeni bir araç olan yenilikçi VW-S1 densitometrenin dünya çapında piyasaya sürüldüğünü duyurdu. VW-S1, Roland’ın güçlü VersaWorks 6.8 RIP’inin yazıcı renk eşleştirmesi fonksiyonuyla çalışan, kullanımı kolay bir USB cihazı. Bu, zaman içinde bir yazıcıdan ya da iki uyumlu yazıcı, örneğin aynı mürekkep tipine, yapılandırmaya ve baskı ayarlarına sahip, aynı model iki ya da daha fazla Roland cihaz arasında renk çıkışının tutarlılığını garanti ediyor.
RENK TUTARLILIĞI ÇABUCAK
Kullanıcılar VW-S1’i kullanarak, hepsi de tutarlı renklere sahip olmak üzere, bir müşterinin hacimli işini birden fazla yazıcıyla üretebilir ya da iki yazıcıyla büyük, kombine bir grafik yazdırabilir ya da bir yazıcıdan uzun bir süre boyunca aynı kalitede çıkış üretebilir. Bu sayede zaman tasarrufu sağlanabilir, atık miktarı azaltılabilir ve tekrarlanan siparişler arasında baskı kalitesi geliştirilebilir; hepsi de mutlu müşteriler kazandırır. Cihaz TrueVIS, VersaCAMM, VersaSTUDIO ve VersaUV yazıcılarla ve Roland DG yazıcılarla/kesicilerle uyumlu. İşaret ve gösterge, baskı kişiselleştirme, etiket ve ambalaj, tekstil ve giyim sektörlerinde de faaliyet gösteren şirketler, canlı renklerde, nefes kesici ürünler çıkarmak için bu sistemlere güveniyor.
ROLAND DG MÜŞTERILERİ İÇİN TASARLANDI
“VW-S1 müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirildi” diyor Roland DG EMEA iş geliştirme ve ürün yönetimi müdürü Paul Willems. “Kullanıcılarımız bize başka cihazların pahalı ve kullanımının zor olduğun söylüyor, bu nedenle yeni Roland VW-S1 erişilebilir bir fiyata sahip, az bakım gerektiriyor ve sezgisel VersaWorks 6 RIP sayesinde kullanımı kolay. “Bu mevcut Roland müşterileri ve Roland’a yatırım yapmayı düşünen kişiler için harika bir ilave. Teknolojimiz piyasanın değişen ihtiyaçlarını yansıtmak için sürekli gelişim halinde.”
YENI VERSAWORKS 6 RIP YAZILIMI
VersaWorks 6.8, Roland’ın dört yeni özellikle güncellenen, en son RIP ve baskı yönetimi yazılımı. Bunlara değişken veri basma limitinde on kat artış, simülasyon profil yönetimi, çoklu iş gruplaması ve yeni bir Pantone kütüphanesi dahil. Mevcut VersaWorks kullanıcıları en son sürüme ücretsiz olarak yükseltebilir, VersaWorks yazılım sayfasını ziyaret etmeleri yeterli.