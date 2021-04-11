Roland DG, renk tutarlılığını basitleştiriyor

Roland DG, bir Roland yazıcıda ve Roland yazıcılar arasında renk eşleştirmesini kolaylaştırmak ve daha hesaplı hale getirmek için tasarlanan yeni bir araç olan yenilikçi VW-S1 densitometrenin dünya çapında piyasaya sürüldüğünü duyurdu. VW-S1, Roland’ın güçlü VersaWorks 6.8 RIP’inin yazıcı renk eşleştirmesi fonksiyonuyla çalışan, kullanımı kolay bir USB cihazı. Bu, zaman içinde bir yazıcıdan ya da iki uyumlu yazıcı, örneğin aynı mürekkep tipine, yapılandırmaya ve baskı ayarlarına sahip, aynı model iki ya da daha fazla Roland cihaz arasında renk çıkışının tutarlılığını garanti ediyor.

RENK TUTARLILIĞI ÇABUCAK

Kullanıcılar VW-S1’i kullanarak, hepsi de tutarlı renklere sahip olmak üzere, bir müşterinin hacimli işini birden fazla yazıcıyla üretebilir ya da iki yazıcıyla büyük, kombine bir grafik yazdırabilir ya da bir yazıcıdan uzun bir süre boyunca aynı kalitede çıkış üretebilir. Bu sayede zaman tasarrufu sağlanabilir, atık miktarı azaltılabilir ve tekrarlanan siparişler arasında baskı kalitesi geliştirilebilir; hepsi de mutlu müşteriler kazandırır. Cihaz TrueVIS, VersaCAMM, VersaSTUDIO ve VersaUV yazıcılarla ve Roland DG yazıcılarla/kesicilerle uyumlu. İşaret ve gösterge, baskı kişiselleştirme, etiket ve ambalaj, tekstil ve giyim sektörlerinde de faaliyet gösteren şirketler, canlı renklerde, nefes kesici ürünler çıkarmak için bu sistemlere güveniyor.