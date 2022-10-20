Rieter ring iplikçilik sistemiyle melanj iplik üretimi

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Oğuz Tekstil; Adana, Türkiye’de bulunan ve bölgedeki en büyük polyester-viskon kumaş üretim kapasitesine sahip olan entegre bir iplikhanedir. Şirket; çoğunlukla %67/33 olan farklı karışım oranlarına sahip polyester-viskon karışımlarından oluşan melanj iplik üretiminde uzmanlaşmıştır. Bu karışımlardan, müşterilerin daha sonra işleyerek erkek ve kadın dış giyimine dönüştürdüğü dokuma kumaşlar üretirler. Oğuz Tekstil, elyaf hazırlıkta dört adet hassas karıştırıcı UNIblend A 81 dahil olmak üzere iplik üretiminde tüm Rieter ring iplikçilik sistemlerini kullanmaktadır.

En yüksek karışım hassasiyeti, kumaşın homojen bir görünümde olmasını sağlar.

Melanj ipliklerin üretiminde zorluk, iplik ve kumaşta homojen bir görünüm elde etmek için renkli ham maddelerin karışım oranını sabit tutmaktır. Bu, özellikle karışımdaki sadece bir ham madde renkliyse veya farklı renkler karıştırılıyorsa önemlidir. Bu zorlu hedef, elyaf hazırlıkta uzun bir süre boyunca aynı renk tonunu sağlayabilen makinalar gerektirir. Hassas karıştırıcı UNIblend A 81 bu gereksinimleri karşılar. İlgili ham madde komponentlerinin sürekli toplu şekilde beslenmesini sağlayarak çok komponentli karışımlar için en yüksek standartları belirler. Karıştırma oranlarında %1’in altında sapma garanti edilir. Bu hassasiyet, melanj iplik karışımı için özellikle önem taşır ve %98/2 aralığındaki ekstrem karışım kompozisyonlarını mümkün kılar.

SONRAKİ İŞLEM KADEMELERİNDE VERİMLİLİK

Rieter’in hassas karıştırma sistemi yüksek iplik kalitesi ve homojen bir kumaş görünümü sağlar. Ring iplik makinaları, iplik kesitindeki farklı elyafın homojen dağılımı sayesinde az sayıda iplik kopuşuna neden olarak üretim sağlar. Mükemmel iplik kalitesi, sonraki işlem kademelerinde de verimliliği arttırır. İplikteki tutarlı mukavemet ve az sayıda ince yer sayesinde dokuma işletmesinde daha az duruş olur. Bu, kumaşlara mükemmel bir şekilde homojen bir renk ve çok iyi bir görünüm verir.

DEĞİŞEN PAZAR GEREKSİNİMLERİ İÇİN ESNEKLİK

Oğuz Tekstil; toplamda yaklaşık 70.000 iğe sahip olan toplam 40 adet G 35 ve G 38 ring iplik makinasıyla, ağırlıklı olarak Ne 20 ila Ne 50 iplik numara aralığında günde 40 ton iplik üretmektedir. Ring iplik makinası G 38, standart ve özel iplik üretiminde tam esnekliği temsil eden çok yönlü bir makinadır. Tam elektronik çekim sistemi sayesinde iplik parametreleri işletim biriminden kolaylıkla değiştirilebilir. UNIblend ayrıca esnek iplik üretimini de mümkün kılar: Bir A 81 dörde kadar farklı karışım üretebilir ve bu sayede dört farklı taraklama hattına besleme yapılabilir. Bu esnekliği artırır: Oğuz Tekstil, müşterilerinin ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilir ve pazarın değişen gereksinimlerine kolayca uyum sağlar.

SİSTEM, BİR GRUP MAKİNADAN DAHA FAZLASIDIR

Elyaf hazırlıktan iplik eğirmeye uzanan bir Rieter sistemi ile Oğuz Tekstil, tüm iplikhanesi için sadece tek bir irtibat kişisine sahip olmanın avantajından yararlanır. Ayrıca buna, iplik üretim prosesi boyunca doğru bakım, yüksek kaliteli orijinal parçalar ve kapsamlı teknolojik uzmanlık da eklenir. Oğuz Tekstil Müdürü Mustafa Kayan “şimdiye kadarki tüm yatırımlarımızda iş ortağımız olarak Rieter’i seçtik çünkü teknik, teknolojik ve servisle ilgili konularda Rieter’in gücünü her zaman yanımızda hissediyoruz” diyor.