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Dünya genelinde önemli bir emtia ürünü olan pamuk, en yaygın şekilde tekstil endüstrisinde kullanılıyor. Hasadın ardından işlenerek balyalanan pamuk, tekstil sektörünün en önemli hammaddesi haline dönüşüyor. Pamuğun işlenmesi sırasında elde edilen atık malzeme; linter pamuğu formatında mobilya ve ev tekstili sektöründe, tohumdan elde edilen yağı ise gıda sektörü ve kimya sektöründe sabun, mum gibi üretim yapan şirketlerce kullanılıyor. Pamuğun yağı alındıktan sonra ortaya çıkan proteince zengin malzemesi küspe ise hayvansal yem sanayinde hammadde ve girdi olarak değerlendiriliyor. DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet “Pamuk bu özellikleri ile birçok ülke için önemli gelir kaynağı yaratan, katma değerli ekonomik değere sahip kıymetli bir emtia. Böylesine önemli bir emtianın global alanda alım ve satımı hem üreticiler hem de yatırımcılar açısından kritik öneme sahip.” Değerlendirmesinde bulundu.

Pamuk, dünya genelinde önemli bir emtia ürünüdür

Pamuk, dünya genelinde önemli bir emtia ürünüdür değerlendirmesinde bulunan DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, “Bu değerli ürün en yaygın şekilde tekstil endüstrisinde kullanıldığı gibi, yağ, yem ve ilaç endüstrilerinde de kullanılmaktadır. DCT Trading olarak Türkiye, Amerika, Yunanistan, Brezilya, Afrika ve Hindistan gibi Dünya’daki önemli pamuk üreticisi ülkelerden alım yapıyor, iç pazar talebine veya ihracatına aracılık ediyoruz. Ülkemiz dışında, Vietnam, Pakistan, Çin ve Japonya gibi ülkelere pamuk satışı gerçekleştiriyoruz. Pamuk aynı zamanda fiyatı organize borsalarda belirlenen bir emtia olduğundan, arz/talep dengeleri ve fiyat seviyelerini yönetmek için güne asya borsaları ile başlıyor, amerika borsasını izleyerek tamamlıyoruz. Çünkü sadece fiziki pamuk alım satımı ile sınırlı kalmayıp, organize piyasalarda kontrat bazlı alım satım da yaparak kendimizi risklerden koruyoruz.’’ Dedi.

Çin Devletine Türkiye’den doğrudan satış yapabilen bir Türk şirketiyiz

DCT Trading olarak Türkiye ve dünyada sayılı şirketler tarafından temin edilebilen “Organik Pamuk Satış Sertifikası” sahibiyiz diyen Levent Sadık Ahmet: Global alanda tanınan ve saygın bir marka kimliğine sahip olmamız her yıl düzenli büyüme yakalamamızda önemli rol üstleniyor. Paydaşlarımızla karşılıklı güven ve deneyim paylaşımımız bizi ayrıştıran en önemli özelliklerimizden biri diyebilirim. Bu çerçevede her dönem kabiliyetlerimizi ve pazar alanlarımızı geliştiriyoruz. Bu anlamda Çin devletine doğrudan pamuk satışı gerçekleştirebilen bir Türk şirketi konumundayız. “Doğrusu bu bizi oldukça gururlandırıyor.”

Topraktan gelen her şeyi alır, her şeyi satarız

DCT Trading olarak hem ihracat, hem ithalat, hem de transit ticaret yapıyoruz diyerek sözlerine devam eden Levent Sadık Ahmet: Tarım alanında pamuk satışının dışında, Yunanistan’da kurmuş olduğumuz taze meyve işleme tesisimiz ile bölgede yetişen kirazları Avrupa’nın büyük zincir marketlerine ihrac ediyoruz. Kalite sertifikasyonları tam olan bağlı ortaklığımız YAKA firması, dalından koparılan kirazın tüm kalite denetimi, sertifikasyon gereklilikleri ve paketleme süreçlerini yöneterek 48 saat içerisinde muhtelif Avrupa ülkelerindeki zincir marketlerinin raflarında yer alacak şekilde organize çalışmaktadır. Yine Yunanistan’da kurmuş olduğumuz BLUEFARM firmamız da ÜR-GE çalışmalarını tamamlayarak, 200 dönüm arazi üzerinde Yunanistan’ın en büyük yaban mersini üreticisi konumuna gelmiştir. “DCT Trading, bağlı ortaklıkları ile sadece alım satım yapan bir firma olmaktan çıkmış, tarım sektöründe üretici olarak da faaliyete başlamıştır.”