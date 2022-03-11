Otomotiv tekstilleri noktasında en son Andritz yenilikleri

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Doğrudan ekipmanın kendisine odaklandığımızda iki büyük iğneleme yeniliği yakın zamanda piyasaya sürüldü: PA.3000 silindir ön iğneleme makinesi ve SDV-2+2 çift-sıralı iğneleme tezgâhı. Bu teknolojilerin her biri, farklılaştırılmış bir katma değer, daha yüksek işletim verimliliği ve gelişmiş bir görsel yön sağlayarak otomotiv dokusuz yüzeylerinin karmaşık dünyasına hitap etmektedir.

Ayrıca taraklarımız, oluk besleyicilerimiz, çapraz bağlama makinelerimiz ve iğneleme tezgahlarımızda, müşterilerimizin daha uygun maliyetli ve esnek olmasına katkıda bulunan birçok ek özellik bulunmaktadır. Makineleri daha temiz tutmak da önemli bir konudur.

Otomotiv gibi yüksek kaliteli görsel yönü olan ürünler gerektiren pazarlar için özel olarak tasarlanan %70’in üzerinde ekstra yüzey etkili iğneleme kapasitesi ile silindir ön-iğneleyici PA.3000 ayrıca ön iğneleme aşamasında çekişsiz iğneleme avantajına sahiptir. İç çekiş olmadan çalıştığı için kumaş düzgünlüğünü sabit tutacak özel yeterliliklerinden dolayı elyaf keçelerin işlenmesinde ideal çözümdür.Özellikle 50-80 gsm kumaşlar olmak üzere hafif ürünlerin yüksek hızda işlenmesi için mükemmeldir ve 6,75 m’ye kadar genişletilmiş bir en sunar. Silindir ön iğneleyiciler, dokusuz kumaş üreticileri arasında çok popülerdir. Aslında bazı müşterilerimiz bu makinelerin olmadığı bir hat düşünmemektedir. Bu makinelerin birçok avantajı vardır ve her çeşit uygulamada kullanılabilirler. Üreticilerin gerçekten sevdikleri şey, bu ürünlerin getirdikleri basit, sorunsuz işlemdir. PA.3000, düşük ağırlıklar ve büyük genişlikler için yüksek hızlı ön iğnelemeye izin veren önemli bir gelişmedir.

ANDRITZ, ağırlıklı olarak otomotiv endüstrisi için dayanıklı, görsel olarak çekici kumaşların çıktısını en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmış SDV velür iğneleme tezgâhları yelpazesini genişletti. SDV-2+2 çift-sıralı iğneleme hattı, otomotiv endüstrisindeki iki önemli zorluğa yanıt verme amacına yönelik olarak üretilmiştir:

– Ön iğneleme işleminden hemen sonra ilmek yapılması durumunda velür “ilmek” kalitesinin iyileştiği iyi bilinmektedir. Bu nedenle, ideal hat kurulumu, velür iğne tezgahının taraklama-ön-iğneleme ekipmanı ile birlikte “sıralı” olmasıdır. Böylesi bir kurulum ekonomik kısıtlamaları da kaldırır. Taraklamalı kurulum tek (iki-levhalı) velür dokuma tezgahının iki katını kolaylıkla üretebilir. Maliyet açısından rekabetçi olabilmek için, kumaş iğneleme yoğunluğuna bağlı olarak 10 m/dk. veya daha fazla üretim hızıyla çift SDV-2+2 bir zorunluluktur. 2,28 m ila 5,3 m çalışma genişliğine sahip olan SDV-2+2 için 4,40 m çalışma genişliği çoğunlukla en uygun üretim düzenidir. SDV-2+2 çevrimdışı olarak da kullanılabilir ve dakikada 2.000 vuruşa kadar olanak sağlar. Rastgele iğneleme deseni, iz bırakmama bakımından gelişmiş bir adım olarak daha fazla esneklik sağlamaktadır.

– SDV-2+2 çift-sıralı iğneleme hattı velürü işler ve ayrıca iki iğneleme makinesi çerçevesi arasında ek bir çözük tabaka ile mekanik konsolidasyon uygular. Önemli olan, bunun velür tabakası ile alt tabaka arasında hiçbir elyaf kontaminasyonu olmayacak şekilde dahil edilmiş olmasıdır.

ANDRITZ, bu yenilikleri test etmek için, dokusuz kumaş üreticilerine (en son ANDRITZ yenilikleri de dahil olmak üzere) iğne ile delme proseslerine özel Normandiya, Fransa’daki teknik merkezini ücretsiz ziyaret etme imkanını sunmaktadır. Müşteriler, ürün geliştirmelerinde ince ayarlarını yapmak ve hem üretim çıktısını hem de görsel yönü doğrulamak için belirli denemeler yapabilir. Birinci sınıf pazar gereksinimlerine yanıt olarak, bu tesis aynı zamanda yepyeni, çevrim dışı bir çift-sıralı SDV-2+2 iğne tezgâhı da içermektedir. Talep üzerine üretim kapasitesinin dış kaynak kullanımı da mümkündür.

Bir diğer önemli nokta da ANDRITZ’in Laroche entegrasyonunun ardından artık müşterilerine yeni teknolojiler sunabilmesidir.

Flexiloft havalı serim tülbent oluşturma teknolojisi 500-5000 gsm aralığında ve yüksek oranda ucuz geri dönüştürülmüş elyaf içeren yüksek kaliteli ses yalıtım keçeleri üretebilir. Performanslarını arttırmak için köpük parçaları gibi bileşenler de bu keçelere dahil edilebilir. Yeni bir gelişme müşterilere, elyaf yamaların toplam ağırlığı azaltarak performansı en üst düzeye çıkarmak için stratejik bölgelere dağıtıldığı “3D keçeler” adı verilen ürünleri yapmalarına imkân tanır. ANDRITZ Laroche ayrıca, iğneleme hatlarından kırpıntılar ve kalıplanmış parçalardan çıkan artık parçalar gibi otomotiv parçalarının imalatından kaynaklanan her türlü atık ürünün geri dönüştürülmesi için yenilikçi çözümler önermektedir.