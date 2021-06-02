Ön çekim ayarlarında bir dönüm noktası

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Modern cer makineleri her bir eğiricinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanabilen harika bir ayar yelpazesi sunar. Ancak tüm bunlarda ön çekimin ayarlanması hala zor, öngörülemez ve çok yavaş olmaktadır. Trützschler’in başarılı regüleli cer makinası TD 10’un bir parçası olan AUTO DRAFT fonksiyonu üretim koşulları sırasında ön çekimi otomatik olarak optimize etmek için yenilikçi bir ölçüm yöntemi kullanır. Ve bu iki dakikadan az sürer.

Onlarca yıldır, iplikçiler, cer makinasında ön çekimin nasıl ayarlanacağı konusundaki zorlu bir problemle boğuşuyorlar. Bunun nedeni kısmen ön çekimin ayarlanmasının, cer makinasındaki çok çeşitli ayarların değiştirilmesini gerektirmesi ve her ayarın diğer ayarlara göre uyarlanması gerektiğidir. Sonuç olarak, çoğu iplikçi, yoğun üretim programlarını kesintiye uğratacak zamanları olmadığından ön çekim ayarlarına dokunmaz. Bunun da ötesinde, şu anda optimum ön çekim ayarları hakkında net bilgi sağlayan hiçbir laboratuvar testi veya ölçülen değişken bulunmamaktadır. Elyaf ve cer makinesi üreticileri bile yalnızca kaba yönergeler sağlayabilmekte olup, bu da iplikçilerin yalnızca bitmiş ipliği incelerken ön çekim ayarlarının uygun olup olmadığını söyleyebilecekleri anlamına gelmektedir.

Çoğu iplikçi, Varyasyon Katsayısı (CV) değerini kullanarak ön çekimi ayarlamaya çalışır. Ancak, düşük ön çekim ayarları genellikle şerit düzgünlüğünü iyileştirirken, bu yaklaşım ek sorunlara yol açabilir (aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi). Ön çekimin çok düşük ayarlanması iplik mukavemetini ve uzamasını azaltabilir. Ayrıca, kusurların sayısını artırabilir ve eğirme işleminin sonraki aşamalarında çalışan makinelerin çalışma davranışını ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu, optimizasyonun ancak çok uzun vadede mümkün olduğu anlamına gelir.

Piyasadaki mevcut ürünlerden daha hızlı ve daha iyi

Trützschler’in yenilikçi AUTO DRAFT fonksiyonu, polyester dahil olmak üzere karde ring ipliklerinin üretiminde bu zorlu soruna yüksek etkili bir çözüm sağlar. Bu fonksiyon gerçek üretim koşullarında otomatik olarak mümkün olan en iyi ön çekim ayarını hesaplamak için son teknoloji ürünü bir ölçüm yöntemi kullanır. Yöntem, tüm elyaf ve şerit parametrelerinin yanı sıra belirli bir cer makinası modelindeki ayarları ve ilgili dış sınır koşullarını dikkate alır. Kullanıcı daha sonra makinesinin yazılımında önerilen ayarı uygulayıp uygulamayacağını seçebilir.

AUTO DRAFT, iki dakikadan daha kısa bir sürede optimum ön çekim ayarını belirleyebilir. Bu ön çekim ayarlama sürecini hızlandırır ve bu ayarlamaların nasıl optimize edileceği konusunda anlamlı bir netlik ortaya çıkarır. Çok basitçe söylemek gerekirse: şu anda piyasada mevcut olan benzer ürünlerden daha hızlı ve daha iyidir.

Çok çeşitli çeşitli avantajlar yelpazesi

Trützschler’in tüm dünyaya yayılmış tekstil endüstrisindeki müşterileri TD 10 regüleli cer makinesinin bir özelliği olan AUTO DRAFT’tan zaten halihazırda yararlanmaktadır. Başlıca avantajları şunları içerir:

Ön çekimin optimum ayarı- ilk denemede yeni malzemeler için mümkün olan en iyi ayarların seçilmesi dahil.

Çekim sisteminde doğru çekim dağılımı.

Daha az ayarlama ve daha kısa işlem süreleri.

Makine için daha iyi temel ayarlar- optimum altı makine ayarının olumsuz etkilerini azaltır ve daha iyi, daha homojen bir şerit kalitesi sağlar.

Kalite kontrol ile ilgili maliyetlerin azaltılması.

Hammadde kalitesi değiştiğinde makine ayarlarının kolayca izlenmesi ve ayarlanması.

Ve üretim sürecinin sonraki aşamalarında iyileştirmeler.

Nasıl çalışır

AUTO DRAFT işlevi etkinleştirildiğinde, ön çekişi sürekli olarak 1.00’den 1.95’e değiştirir ve ardından çekim sistemindeki çekim kuvvetlerini ölçer.

Sonuç

AUTO DRAFT işlevi, ön çekim optimizasyonu için gerçekten ezber bozan bir teknolojidir. Gerçek üretim koşullarında çalışan ve tüm ilgili faktörleri dikkate alan yenilikçi ve otomatik bir yöntem kullanarak ön çekimin hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanmasını mümkün kılar. Böylelikle iplikçilerin zamandan ve paradan tasarruf etmelerini sağlarken kaliteyi artırıp proseslerini daha verimli hale getirir. Ön çekimin ayarlanmasına yönelik büyük bir buluştur. Ve Trützschler’in dünya çapındaki müşterilerini değerli bir rekabet avantajı elde etmeleri için güçlendirmektedir.