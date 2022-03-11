Montex®Coat, kaplama başarısı için tüm gereklilikleri karşılıyor

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Monforts Teknik Tekstiller Başkanı Jürgen Hanel, son 1. Dünya Tekstil Kaplama Kongresi’nde esneklik, ürün homojenliği ve otomasyonun günümüzün hızla değişen teknik tekstil endüstrisinde kaplama işletmeleri için başarının anahtarı olduğunu açıkladı.

International Newsletters tarafından düzenlenen konferansta dünyanın dört bir yanından sanal delegelere en yeni Montex®Coat manyetik silindir kaplama seçeneğini tanıtan Hanel, bu teknolojinin neden şimdi mükemmel bir anlam ifade ettiğini açıkladı.

“Operatörler için kullanımı kolay olan bu manyetik silindir sisteminin işlemin sonunda da temizlemesi çok daha kolay olurken, çok çeşitli kaplamaların ve aprelerin gerçekleştirilmesine izin veriyor. Mıknatısın silindir içinde tamamen ayarlanabilen konumu ve mümkün olan dört farklı mıknatıs konumu sayesinde tekstil terbiyecilerine hem doğrudan kaplama sistemi hem de dolaylı kaplama olarak çalışacak şekilde ayarlanabilen geniş seçenekler yelpazesi sunuyor,” dedi.

Pek çok standart bıçak kaplama teknolojisinde olduğu gibi, geleneksel daldırma kaplama sistemlerinde de işlenen geniş en kumaşların merkezi ve kenarları arasında gerilimde- ve dolayısıyla kaplamanın uygulandığı basınç miktarında her zaman bir fark olduğunu ve dolayısıyla baskı miktarında bir fark olduğunu da ekledi.

Manyetik bir silindirin kullanılmasıyla, kumaşın tüm genişliği boyunca eşit basınç uygulanır ve 2,4 metrenin üzerindeki kumaş genişliklerinde bile tutarlı sonuçlar elde edilir. Ek olarak, gereken her bir kaplama etkisi için gerekli eklenti ve viskoziteye uyacak şekilde kaplama formülasyonunu değiştirmek yerine silindir yüzeyini ayarlamak, hattan çok daha yüksek çıktı elde edilmesini sağlar.

Daha temiz ve daha az israf

Hanel, “Tipik bir entegre Monforts kaplama hattı, giriş beslemesinden sarıcıya kadar otomatikleştirildi. Ayarlamalar ayrıca dokunmatik ekrandan ve yakın zamanda Montex®Coat ünitesi için piyasaya sürülen yeni el kumandası ile basit ve kolay bir şekilde yapılabilir,” dedi.

Manuel ayarlama, zaman alıcıdır ve deneyimli bir operatörün dikkatine ihtiyaç duyar veya kaplama işlemleri arasında tekrarlanabilirlik doğru olmayacaktır. Motorlarla yapılan ayarlama, her bir kaplamanın %100 tekrarlanabilirlik için saklanmasını ve yeniden indirilmesini sağlar. Motorlar dokunmatik ekrandan tamamen kontrol edilebilir ve gerekli tüm ayarlamalar uzaktan yapılabilir, bu da bir işlemden diğerine geçişi son derece hızlı ve kolay hale getirir.

Bugünün en titiz müşterileri tarafından talep edilen hassasiyet- özellikle de kompozitler için prepregler gibi malzemelerin ve diğer ağır kumaşların işlenmesinde gerekli olan sarım gerilimi ile uğraşırken- isteğe bağlı bir karbon fiber silindir ile karşılanmaktadır. Montex®Coat için tipik uygulamalar arasında çadır ve tentelerin, karartma stor perdelerinin ve yelken bezinin, otomotiv iç kumaşlarının ve tek kullanımlık tıbbi malzemelerin bitim işlemleri yer alır. Tam PVC kaplamalar, pigment boyama veya minimal uygulama yüzeyi ve düşük penetrasyon işlemlerinin tümüne yer verilebilir.