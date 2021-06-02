Monforts, Klaus Heinrichs’e veda etti

Paylaş

Şirkette geçirdiği yaklaşık 30 yılın ardından, Monforts Başkan Yardımcısı Klaus Heinrichs, Mayıs ayı sonunda emekli oldu.

Sektörde çok tanınan ve saygın bir isim olan Klaus, 1992 yılında şirketin pazarlamasında çalışmaya başladı.

Monforts Pazarlama Müdürü Nicole Croonenbroek, “En başından bugüne Klaus, şirketin uluslararası varlığını ve halkla ilişkilerini güvence altına almak ve geliştirmek için, özellikle 1995’te Milano’da düzenlenen fuardan başlayarak, birbirini izleyen yedi ITMA tekstil makineleri fuarında, büyük yeteneğini ve ağ kurma becerilerini kullandı” dedi. “Daha sonra, benzersiz sakin ve sessiz konuşma tarzıyla müşteri hizmetleri, satış yönetimi ve ihracatla da ilgilendi. Kendisi TwinAir’in bağımsız hava akışı düzenleme ilkesi, Hercules LTM germe zinciri, Econtrol® boyama teknolojisi veya Montex®Coat cihazı gibi Monforts’un teknik ve teknolojik özellikleri için başarılı ürün lansmanlarının her zaman garantörü olmuştur,” dedi.

Klaus ayrıca, 2005’ten 2008’e başkanlık ettiği VDMA’nın Fuar ve Pazarlama Komitesinde 1993 yılından bu yana aktif olarak görev yapmaktadır.

VDMA Tekstil Makineleri Birliği Genel Müdürü Thomas Waldmann, “Klaus, sektör tartışmalarını her zaman pratik ve geleceğe yönelik tekliflerle zenginleştirdi ve böylece ITMA’yı da geliştirdi. Kendisine içtenlikle teşekkür ediyor ve hayatının bu yeni bölümünde her şeyin en iyisini diliyoruz,” dedi.

Monforts Genel Müdürü Stefan Flöth ise, “Klaus’u becerileri, karakteri ve bağlılığı nedeniyle meslektaş ve yönetici olarak özleyeceğiz. Monforts’un müşterilerimize yardımcı, doğru, hızlı ve güvenilir olma taahhüdünü gerçekten temsil ediyor ve onu bir arkadaş olarak tutuyoruz. Şirketteki kariyeri boyunca dünya çapında edindiği pek çok arkadaşının, ailesiyle birlikte yaşamının bir sonraki aşamasında ona en iyisini dilemek için bize katılacaklarından eminim,” dedi.

* Econtrol, Dystar Colours Distribution GmbH’nin tescilli ticari markasıdır.