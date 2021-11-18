Mini Transat yarışı için yeni biyobazlı Mini 6.5 yarış yatı FLOKI 6.5 için GreenPoxy®reçineleri kullanıldı

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Yüksek performanslı biyobazlı epoksilerin geliştirilmesinde bir öncü olan Sicomin, GreenPoxy® reçinelerinin emsalsiz bir sürdürülebilirlik örneği olan yeni Mini 6.5 sınıf yat FLOKI 6.5’de kullanımını duyurdu.

IMOCA, VOR ve ULTIM sınıflarında dünyanın en hızlı yarış yatları için iskeletler inşa eden, önde gelen bir gemi inşaat mühendisi ve biyokompozit uzmanı Antoine Mainfray, Atelier Interface tarafından tasarlanan 6.5m FLOKI biyokompozit malzemeler ve uygun maliyetli düz panel inşa prosesinde en son yenilikleri vitrine çıkarıyor.

Mini 6.5 sınıfı yatlar, ilk olarak İngiliz denizci Bob Salmon tarafından 1970’lerin sonlarında, o dönemde sporda artan maliyetleri karşılayacak, küçük, basit ve yapımı ucuz, tek elli yarış yatlarının yeni bir sınıfı olarak önerildi. Fransa’dan Karayipler’e iki yılda bir yapılan Mini-Transat 6.5 yarışı, günümüzde bile en rekabetçi okyanus yarışlarından biri ve yeni tasarım yeniliklerinin ve deneysel kompozit konstrüksiyonlarının yuvası olmaya devam ediyor.

Sınıfın köklerine sadık kalarak, Antoine’ın FLOKI 6.5 için ilk tasarım konsepti, pahalı bir dişi kalıp yerine karkaslar veya bir torna tezgâhı aynası üzerinde şekillendirilmiş önceden yapılan infüze paneller kullanarak hem tasarımı hem de yapım sürecinin kendisini basitleştirmeye odaklanmaktı. FLOKI 6.5’in tamamen biyobazlı veya geri dönüştürülebilir hammaddelerden yapılması gerektiğine de karar verdi.

Biyo reçineler, bambu kumaşlar ve geri dönüştürülmüş PET

Başarılı işleme denemeleri, mükemmel mekanikler, DNV GL tip onayı ve Sicomin teknik ekibinin desteği, reçine seçimini kolaylaştırmak için bir araya geldi. Gövde, güverte, çatı ve yapısal panellerin düz yüzey infüzyonu için InfuGreen 810 seçilirken, monte edilen parçaların ikincil laminasyonu için GreenPoxy 33 seçildi. Her iki reçine de bileşen boyutuna ve gerekli kürleme süresine bağlı olarak farklı sertleştirme hızlarında kullanılabilir.

Sicomin’in GreenPoxy reçine serisi, çok çeşitli geleneksel kompozit elyaflar ve kumaşların yanı sıra daha sürdürülebilir biyobazlı takviyelerle tamamen uyumludur. FLOKI 6.5 için Antoine, gövde, güverte ve çatı panelleri için 350gm 2×2 dimi dokuma bambu kumaşını seçerek bambu tekstil uzmanları Cobratex ile birlikte çalıştı. Mükemmel çevresel yeterlilik sertifikalarının yanı sıra, Cobratex malzemesi aslında negatif bir karbon ayak izine sahiptir, bu yeni takviye birkaç benzersiz fayda sağlar.

Bambu şeritler, çok az reçineyi emen ince sandviç yapılar olarak hareket ederek bitmiş laminatta yüksek güçlendirme oranlarına olanak tanır. Karbon fiberin yoğunluğunun yalnızca yarısı ve etkileyici ses ve titreşim sönümleme özellikleriyle bambu takviyeleri, son derece işlevsel ve aynı zamanda ekolojik, biyokompozit bir yapı üretir. FLOKI 6.5 için birincil laminatları oluşturan bambu diminin yanında yapıdaki ikincil yapıştırma ve bantlama için 300 gsm dikişli +/- 45 keten elyaf kumaş da kullanıldı.

Sürdürülebilir malzemelerin yata dahil edilmesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla FLOKI 6.5’in sandviç panel bölümleri, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş PET içecek şişelerinden üretilen AIREX’in en son T92 PET köpük formülasyonunu kullanır. Çekirdek malzemenin reçine alımını yarı yarıya azaltan AIREX’in SealX yüzey işlemine de sahip olan T92 çekirdeği de tamamlayıcı ürün yelpazesinin bir parçası olarak Sicomin tarafından teslim edildi.

Atelier Interface’den Antoine Mainfray, “Önceki projelerimiz sırasında doğal elyaflar ve Sicomin’in biyo-reçineleri ile oldukça fazla uzmanlık geliştirdik. FLOKI 6.5 için, çevreci olmanın yanı sıra performans ve kullanım açısından da taviz vermeyen malzemelere sahip olmak bizim için gerçekten önemliydi. GreenPoxy serisi bu performansı sağlıyor ve çalışması çok kolay,” dedi.