Meltblown ve spunbond teknolojilerini kullanarak koronavirüsle mücadele

Paylaş

Koruyucu donanımlar, yüksek kaliteli dokunmamış̧ ürünler gerektirir

Koronavirüs salgını patlak verdiğinden bu yana, dünya çapındaki koruyucu maskeler ve giysilere olan talep, Oerlikon Nonwoven’da yüksek çift haneli milyonlarca Euro’luk rekor sayıda yeni siparişle sonuçlandı. Neumünster’in meltblown teknolojisi, pazar tarafından plastik elyaflardan yapılan yüksek oranda ayrıştırma özellikli filtre maddesi üretmek için teknik olarak en verimli yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana koruyucu maskeler ve diğer tıbbi koruyucu donanımlara olan talebin artması ve buna bağlı olarak üretim kapasitelerinin küresel çapta çoğalması, bunların üretimi için dokunmamış̧ kumaşlara olan talebin de artmasına neden oldu. Başlangıçta bu, meltblown filtreli dokunmamış̧ kumaşların temininde tıkanıklıklara neden oldu. Bunun temel sebebi, şimdiye kadar Çin dışında çok az tıbbi filtreli dokunmamış̧ kumaş̧ üreticisi olmasıydı. Bu arada, spunbond sistemlere olan talep de artıyor. Oerlikon Nonwoven Satış ve Pazarlama Başkanı olan ve şirketteki pozitif durum hakkında konuşan Dr. Ingo Mählmann, durumu şöyle açıklıyor; “Grubumuzun yapısı nedeniyle, üretim kapasitemizi hızla yeniden tahsis etme ve boşaltma şansına sahibiz. Bu, sadece meltblown sistemleri değil, aynı zamanda spunbond ekipmanını da oldukça hızlı bir şekilde teslim edebileceğimiz anlamına geliyor.”

Bugüne kadar Avrupa’da mevcut olan solunum maskeleri kapasiteleri ağırlıklı olarak Oerlikon Nonwoven sistemlerinde üretilmekteydi. Dr. Mählmann’in bu konu hakkındaki yorumu şu şekilde; “Yapay elyaf ve dokunmamış̧ kumaş̧ çözümlerinin üretimine yönelik makinelerimiz ve sistemlerimiz dünya çapında olağanüstü̈ bir üne sahip. Her geçen gün farklı ülkelerden daha fazla üretici ithalata olan bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyor.” Oerlikon Nonwoven meltblown sistemleri Almanya, Çin, Türkiye, Birleşik Krallık, Güney Kore, İtalya, Fransa, Kuzey Amerika ve 2021 yılına kadar ilk defa Avustralya’ya teslim ediliyor.

Kalite ve verimlilik talebi

Uygulamanın amacına bağlı olarak, tıbbi KKD (kişisel koruyucu donanım) nefes alabilir ve giyilmesi rahat olmalı, tıbbi personeli virüslere, bakterilere ve diğer zararlı maddelere karşı korumalı ve sıvılara karşı bir bariyer oluşturmalıdır. Bu nedenlerden dolayı, genellikle ya saf spunbond ya da spunbond-meltblown kombinasyonlarından yapılırlar. Burada, meltblown dokunmamış̧ kumaş̧ çekirdek; bariyer veya filtre görevini üstlenirken, spunbond, yırtılmaya dirençli, aşınmaz, emici, özellikle aleve dayanıklı ve yine de cilt üzerinde son derece yumuşak bir his verirken şeklini korumak zorundadır.