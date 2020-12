Markalar ve perakendeciler A.B.D. pamuğunu daha güvenle tedarik edebilecek

Trust Protocol, ileri teknolojiye dayalı veri toplama ve bağımsız üçüncü taraf doğrulama yoluyla sürdürülebilirlikte ilerleme için gerekli zemini oluşturuyor ve bu ilerlemeyi teyit ediyor. Trust Protocol, Field to Market: The Alliance for Sustainable Agriculture ve Kuzey Amerika Control Union Certifications ile çalışarak marka ve perakendecilerin tedarik zincirlerine dahil olan pamuğu daha etkili bir şekilde takip etmelerine olanak tanıyor. Trust Protocol’e üye olan markalar; su kullanımı, sera gazı emisyonları, enerji kullanımı, toprak karbonu ve arazi kullanım verimliliği ile ilgili kümülatif yıllık verilere erişebilecekler.

TRUST PROTOCOL MEVCUT SÜRDÜREBİLİRLİK PROGRAMLARINI TAMAMLIYOR

Levi Strauss & Co. Global Sustainability Integration Kıdemli Müdürü ve Trust Protocol Yönetim Kurulu Üyesi Liza Schillo, “Levi Strauss & Co. olarak kullandığımız pamuğun kalitesi ve sürdürülebilirliği, hem işletmemiz hem de müşterilerimiz için kritik bir konudur. Sürdürülebilir pamuk tedarikine ve su kullanımını, karbon emisyonlarını ve kimyasal kullanımını azaltmaya büyük önem veriyoruz” dedi. Schillo, “Bu nedenle, U.S. Cotton Trust Protocol de dahil olmak üzere sürdürülebilir pamuk üretimini savunan ve uzun vadede sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemeyi sağlayacak standartların uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz” diye ekledi. Trust Protocol mevcut sürdürülebilirlik programlarını tamamlayıcı nitelikte olup A.B.D.’nin eşsiz toplu pamuk yetiştirme ortamına uyacak şekilde sıfırdan tasarlanmıştır.

35 YILDIR SÜREGELEN İYILEŞME

Son 35 yılda A.B.D. pamuk endüstrisi pamuğun duyarlı ve kontrollü şekilde yetiştirilmesi konusunda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişimi devam ettirmek amacıyla 2025 yılı için iddialı ulusal hedefler koymuş olan Trust Protocol, bu tarihe kadar A.B.D. pamuk üretiminin yarısından fazlasının programa dahil edilmesini amaçlamaktadır. The Nature Conservancy Kuzey Amerika Bölgesi Ziraat Yardımcı Direktörü ve U.S. Cotton Trust Protocol Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kris Johnson, “Tarımsal sürdürülebilirliğe geçişi sağlamak için geniş kapsamlı kamu ve özel sektör ortaklıkları gerekiyor ve The Nature Conservancy’deki çalışmalarımın önemli bir kısmı temel tarımsal paydaşlarla işbirliği yapma yollarını aramayı da kapsıyor. Bilim temelli hedeflerden yola çıkan Trust Protocol, A.B.D. pamuk üretimindeki sürekli iyileşmeyi hem kanıtlar hem de teşvik eder nitelikte,” diyor.